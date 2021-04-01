Kanada'da yeni bir beyin hastalığı keşfedildi

Kanada'nın New Brunswick bölgesinde tespit edilen, daha önce görülmemiş bir beyin hastalığı, tıp çevrelerini şaşırttı.

Kanada'da ortaya çıkan yeni beyin hastalığı, tıp otoritelerini çaresiz bıraktı. New Brunswick bölgesinde şu ana kadar 43 kişide görülen ve henüz teşhis konulamayan hastalık spazm, hafıza kaybı ve halüsinasyon belirtileri gösteriyor.

İLK ŞÜPEHLİ VAKA 2015'TE

The Guardian gazetesinin haberine göre, söz konusu hastalığa dair ilk şüpheli vaka 2015'te kayıtlara geçti. 2019'da 11, 2020'deyse 24 yeni vaka tespit edildi. Şu an toplam vaka sayısı 43'e yükselirken, beş kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğü sanılıyor.

HASTALIK 18-36 AY İÇİNDE İLERLİYOR

Hastaların ilk şikâyetleri arasında açıklanamayan ağrılar, kas spazmları ve davranış değişiklikleri görülüyor. Bu şikâyetlerin başta anksiyete veya depresyon göstergesi zannedildiği ancak 18 ila 36 ay içinde bilişsel kapasitede azalma, hafıza kaybı, görme bozuklukları, anormal kas hareketleri, kas erimesi, salya artışı ve diş gıcırdatma gibi yeni belirtiler eklendiği belirtiliyor. Bazı hastalar da, vücutlarında böcek yürümesi hissi dahil, korkutucu halüsinasyonlar görüyor.

Kanada'nın Acadian yarımadasında yer alan New Brunswick bölgesindeki doktorlar, bir yıldan uzun süredir bu nörolojik hastalığın ne kaynağını ve sebeplerini tespit edebildi, ne de teşhis koyabildi.

DOKTORLARA ÇAĞRI YAPILDI

Doktorlar, nadir görülen, deforme olmuş proteinlerden kaynaklanan ve olan Creutzfeldt-Jakob isimli beyin hastalığından şüphelense de, bu ihtimal de hastalar üzerinde yapılan taramalar sonrasında elenmiş durumda. Bölgenin sağlık kurumu doktorlardan Creutzfeldt-Jakob hastalığına benzer semptomlar gösteren vakaları izlemelerini istedi.

Şimdi, federal yönetimin yetkilendirdiği bilim insanları da dahil bir grup araştırmacı hastalığın ne olduğunu anlamaya çalışıyor. İlgili soruşturma ekibinin başındaki Dr. Alier Marrero, birbirinden bağımsız görülen ve ayrı ayrı tedavi edilebilecek bu semptomların bir arada görülmesinin sebebini henüz bulamadıklarını, daha önceden bilinmeyen bir nörolojik sendrom ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

"20 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Marrero, "Son 20 yıldır, bunun gibi teşhis konulamayan bir nörolojik hastalık vakaları kümesiyle karşılaşmamıştık" dedi. "Sebebin ne olduğunu bilmiyoruz" diyen Marrero, "Şu an elimizde sadece, bu sendromla gelen daha fazla hasta var" ifadelerini kullandı.

ÇEVRESEL ETKİLERDEN ŞÜPHE EDİLİYOR

Gizemli hastalığın ne olduğunun bulunabilmesi için nöroloji, çevre sağlığı, saha epidemiyolojisi, hayvan bilimi ve toksikoloji gibi alanlardan uzmanlar araştırmaya yardım ediyor. Vakaların büyük çoğunluğunun New Brunswick'te olması nedeniyle, araştırmacılar su kaynakları, bitkiler, böcekler gibi çevresel etkilerle bir bağlantı olup olmadığını inceliyor. Uzmanlar, vaka sayısı şu an için düşük görünmesine rağmen, bölgenin nüfusunun 800 binden az olduğuna da dikkat çekti.

İlgili araştırmanın geçtiğimiz hafta ortaya çıkmasının ardından, bölgede panik başlamış durumda. New Brunswick bölgesindeki siyasetçiler bilim insanlarından hızla yanıt beklediklerini söyledi. Ancak uzmanlar, erken sonuçlara varmamak için zaman istedi.