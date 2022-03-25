Kandaki zehri söküp atıyor! Kişniş kürünün yapılışı ve faydaları...

Baharat çeşidi olarak bilinen kişniş, vücuttaki kanı temizleyici özelliği ile dikkat çekiyor. İşte kişniş kürünün inanılmaz etkileri ve yapılışı...

Yetişkin bir insanın kan hacmi tüm vücut ağırlığının 1/12'sine denktir. Yani, 70 kg ağırlığındaki bir insanda 5-6 litre kan bulunur.

Kan, akciğerden aldığı oksijeni dokulara ve dokularda üretilen karbondioksidi akciğere taşır.

Gerekli besin ve hormonları, dokuların süzgecinden geçirir. İletirken de, artık maddeleri atmak için akciğer, karaciğer ve böbrek gibi organlara iletir. Bu nedenle kan sağlığı başta organlarımız için oldukça hayati öneme sahiptir.

Günlük tükettiğimiz besinler, kanımızın yapısı, akışkanlığı ve sağlığına dair olumlu veya olumsuz katkılar sağlayabilir.

Örneğin sarımsak, zerdeçal, üzüm, limon gibi yiyecekler kanı sulandırmaya yardımcı olurken fasülye, domates, şalgam, ıspanak gibi K vitamini içeren gıdalar ise pıhtılaşmasına yol açar.

Bu noktada yiyeceklerle birlikte vücudumuza aldığımız başta "cıva" olmak üzere zehirli maddeler de bulunur. Kan akışıyla vücudumuza dağılan zehri temizlemek için "kişniş kürü" iyi bir alternatiftir.

İşte kanı temizleyen ve zehri söküp atan kişniş kürünün yapılışı ve faydaları...

KANI TEMİZLEYEN KİŞNİŞ KÜRÜ

Kişniş otu; cilt iltihabı, ishal, ağız ülseri, kolesterol seviyeler, hazımsızlık gibi pek çok hastalığın tedavi edilmesinde önemli rol üstlenir.

Görünüşü maydanoza çok benzeyen kişniş, yemekler için baharat şeklinde kullanıldığı gibi, bitki çayı şeklinde de tüketilmektedir.

Kişniş otunun taze hali salata türlerinde, kuru hali ise öğütülerek yemeklerin içerisinde kullanılmaktadır.

Kişniş özellikle kandaki cıva ve diğer zararlı mineralleri atmaya yardımcı olan bir kan temizleyici bitkidir.

Kişniş tohumlarından 1 tatlı kaşığı alınarak hafif ezilir. 1 bardak kaynar suya dökülür. 5-10 dakika süreyle demlendirilir. Demlenen çay yemeklerden önce birer bardak olarak içilir. Bu sayede kan değerlerinin daha sağlıklı olması mümkündür.