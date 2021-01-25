Kanola yağı nedir? Kanola yağı faydalı mı, zararlı mı? Ayçiçek yerine Kanola yağı nasıl kullanılır?

Kanola yağı nedir? Kanola yağı faydalı mı, zararlı mı? Ayçiçek yerine Kanola yağı nasıl kullanılır?

Son dönemlerde ayçiçek yağındaki fiyat artışı, vatandaşları alternatif seçeneklere yönlendirdi. Ayçiçek yağının tahtını sallayan Kanola yağı nedir, faydalı mı, nasıl kullanılır?

Ayçiçek yağı fiyatlarının son aylarda gelen zamlarla birlikte vatandaşlar alternatif yağ seçeneklerine yöneldi.

Özellikle ayçiçeği yerine sıklıkla tercih edilen kanola yağı hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

Daha uygun fiyatlı olması nedeniyle vatandaşların tercih listesine giren kanola yağı nedir, sağlıklı mı, zararlı mıdır? Kanola yağı nasıl tüketilir? gibi sorular merak konusu oldu.

Zeytinyağı ile benzer bileşenlere sahip olan ve dünyanın her bölgesinde oldukça fazla tüketilen kanola yağı hakkında birçok araştırma mevcuttur.

Peki kanola yağı nedir, nasıl tüketilir, sağlıklı mı? İşte kanola yağı hakkında bilgiler..

KANOLA YAĞI NEDİR?

Kanola yağı ise Kanada tarafından geliştirilip dünyaya tanıtılan tohumlardan elde edilen ‘’Canadian oil, low acid’’ kelimelerinin baş harflerinin birleşmesiyle oluşan can-o-la(kanola) ismi ile bilinen bir tür kolza yağıdır.

Kolza yağı uzun yıllar makinelerde ve bilhassa buharlı makinelerinde yağlama maddesi olarak kullanılmıştır.

İkinci Dünya savaşından sonra yenebilir yağ yapımına yönelinilmiş, 1950’li yıllarda marketlerde satılmaya başlanmıştır.

Sıvı yağ kullanımını destekleyen birçok araştırma sonucunda, ayçiçek ve zeytinyağlarına ek olarak kanola yağı gibi faydalı olduğu iddia edilen birçok yağ çeşidi piyasada yer almaya başlamıştır.

Ülkemizde yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte faydaları ile adından söz ettiren kanola yağı, birçok faydalı bitkisel yağ gibi yemeklerde ve doğal bakım maskelerinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

Kanola yağı ile ilgili yapılan araştırmaların birçok sonucunda zeytinyağı ile aynı zenginlikte bir yağ olduğu ortaya çıkmıştır.

KANOLA YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Kanola yağlarındaki erosik asit oranı % 40’tan % 0.1 oranlarına kadar düşürülmüştür ve bu kadar düşük bir oran da insan sağlığına olumsuz etki oluşturmamaktadır.

Kanola yağının bir diğer olumlu yönü ise doymuş yar oranının düşük olmasıdır. Doymuş yağ oranı; zeytinyağında % 15, ayçiçek yağlarında %12 iken bu oran kanola yağlarında % 7 civarındadır.

Kanola yağındaki doymuş yağ oranındaki bu düşüklük ve içeriğinde omega-3 yağ asidi içermesi sağlığa önemli bir katkıdır.

Kanola yağının bir diğer tercih sebebi ise ayçiçeği yağına oranla ısıya karşı daha dayanıklı olmasıdır. Bu da kızartma yağı olarak tercih edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kızartma sonrası yağda tat değişikliği de oluşmamaktadır.

Dengeli bir yağ asidi oluşumuna sahip olan kanola yağı, insülin direncini dengelemekte ve glikoz toleransını da arttırdığı ileri sürülmektedir..

KANOLA YAĞI ZARARLARI NELERDİR?

Kanola yağının üretimi sırasında doğal yapısı ile oynanmış olması yararlarından çok zararlı bir yağ olmasına neden olmaktadır.

Kanola yağı kalp hasarlarına yol açabilir.

Kanola yağının tüketilmesi durumunda kabızlık, kansızlık ve halsizlik gibi birçok yan etkinin görülmesi olasıdır.

Ayrıca zararlı kanola bitkisinden üretilen yağlar, bağışıklığın zayıflaması ile birlikte pek çok hastalığın nüksetmesine sebep olmaktadır.

KANOLA YAĞI NERELERDE KULLANILIR?

Kanola yağı diğer yağlara oranla ısıya karşı daha dayanıklıdır. Bu da kızartma yağı olarak tercih edilmesini sağlamaktadır.

Kanola yağı salata soslarında soğuk olarak kullanılabildiği gibi kızartma, kavurma veya fırınlama için yüksek ısılardaki pişirme seçeneklerinde önerilmektedir.