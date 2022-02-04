Kanser hastalarının tüketebileceği 6 meyve

Şeker içeriği nedeniyle meyve tüketmekten korken kanser hastaları için müjdemiz var! Her şeker kanser hücrelerini beslemiyor, aksine bazı tedaviye destek sağlıyor.

Kanser söylenemeyecek kadar ağır bir kelimedir. Ve sadece bundan muzdarip olanlar gerçek mücadeleyi bilir. Kanserin hayatı tehdit eden bir hastalık olmasına rağmen, birçok insan beslenmenin riskleri azaltmada oynayabileceği rolün hala farkında değildir. Beslenme, her kanser hastasının hastalıkla mücadele stratejisinde kilit bir unsurdur. Sağlıklı beslenme, riski azaltmaya ve daha hızlı iyileşmeye yardımcı olur.

Diyet söz konusu olduğunda, birçok insan şekerin özellikle kanser hastaları için sağlıklı olmadığına inanmaktadır. Gelin bu bilginin doğru olup olmadığına birlikte göz atalım!

KANSER VE ŞEKER ARASINDAKİ BAĞLANTI

Şekerin gerçekten sağlıksız olduğu bir sır değildir. Ancak şekerin kansere neden olma yeteneği var mı yoksa daha da kötüleştirebilir mi? Hayır, şekerin kanserle doğrudan bir bağlantısı yoktur. Bununla birlikte, kanser hücreleri normal hücrelere göre daha fazla şeker tüketir ve şeker (glikoz) moleküllerinden enerji alır ve bu da sorunlu olabilir. Ama kesin bir kanıt yoktur.

Ancak bundan dolayı, özellikle birisi kanser olduğunda, meyve tüketme konusunda sürekli bir korku yaşar. İnsanlar meyvelerde bulunan şekerin sağlıklarına zarar verebileceğine inanıyor. Şeker kanser hücrelerinizi besler ve onların büyümesine ve çoğalmasına yardımcı olur. Ancak tüm şekerler eşit olarak yaratılmaz. Meyve şekerinin kanser hastalarına hiçbir zararı yoktur. Aslında, kansere karşı savaşmaya yardımcı olur.

Aslında kanser hücrelerinizi besleyen şekerler, kanser hücrelerinin büyümesini sağlayan, ancak meyve şekeri olmayan rafine şekerler, esmer şeker, mısır şurubu veya beyaz şekerdir. Aslında meyve şekeri, yüksek lif ve vitamin ve mineral yoğunluğu nedeniyle kanser hücrelerinizin küçülmesine yardımcı olur.

Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından ortak bir raporda, meyvelerden zengin bir diyetin ağız, yemek borusu, akciğer, mide, kolon ve kanser gibi belirli kanser riskini azaltabileceğini gösteren ikna edici kanıtlar bulundu. Ayrıca, rektum, gırtlak, pankreas, meme ve mesane kanserleri için de olası risk azalmasına dair kanıtlar bulundu.

Ek olarak, karaciğerimiz meyveleri sever çünkü içlerindeki şeker, detoksifikasyon rolünü iyi bir şekilde yerine getirmesi için enerji verir ve bu, kanseri tersine çevirmede önemli bir adımdır. İşte, kanser hastalarının tüketebileceği meyveler;

1. AVOKADO

Avokado kanser önleyici özelliklere sahiptir. Bol miktarda antioksidan içerir ve meme, ağız kanserlerine karşı kanser önleyici aktiviteleri bulunmuştur. Diğer meyvelere göre yağ bileşeni daha yüksektir, ancak genellikle tekli doymamış yağlar ve bağışıklık sistemini iyileştiren D3C vitamini ve A vitamini için iyi kaynaklardır.

2. MUZ

Muz, iyi bir karbonhidrat, diyet lifi ve B6 vitamini kaynağıdır. Muzların ayrıca, kanser önleyici özelliklere sahip olan ve kolorektal ve meme kanseri ile renal hücreli karsinom riskinin azalmasıyla ilişkili olan hidroksisinamik asidin aktif bileşenine sahip oldukları bulunmuştur.

3. KIZILCIK

Kızılcık, kanser önleyici özelliklere ve kanser önleyici özellikler sağlayan hidroksisinamat, kersetin gibi biyoaktif bileşiklere sahiptir ve meme, kolon, ağız, akciğer, yumurtalık ve prostat kanserlerine karşı faydalıdır.

4. ÇİLEK

Meyve suları, smoothie'ler, milkshake'ler vb. yapımında kullandığımız çilek, C vitamini, flavonoidler, diyet lifleri vb. için iyi kaynaklardır. Bazı durumlarda meme, servikal, kolon ve prostat kanserlerini azalttığı gösterilmiştir.

5. KİRAZ

Kirazlar iyi bir lif, vitamin ve diyet mineral kaynağıdır. Ayrıca, flavonoidler ve antosiyanin için mükemmel bir kaynaktır. Kirazlar ayrıca antioksidan radyo koruyucu özelliklere sahiptir.

6. ÜZÜM

Üzüm, çok iyi bir antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-mikrobiyal özellik kaynağıdır. Mesane, meme, kolon, baş ve boyun kanserlerinin yanı sıra lösemi, akciğer, pankreas ve cilt kanserlerini içeren kanserler üzüm yardımıyla önlenebilir.