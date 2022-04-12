Kanser hastalığı nasıl oluşur? Tedavisi nelerdir?

Kanser riskinin erken teşhisi için tarama programlarının önemini vurgulayan Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Gülsüm Kartal, kansere neden olan etkenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Nisan ayının ilk haftası kanser haftası olarak bilinmektedir.

Bu bağlamda Sağlık Yazarı Gülsüm Kartal, kanserin ne olduğunu, neden görüldüğünü, tedavi yöntemlerini ve tarama yollarını Ensonhaber.com okuyucuları için anlattı.

Kartal, dünyada her 5 erkekten biri ve her 6 kadından biri kanser nedeniyle yaşamına veda ettiğini söyledi. Fakat kanserlerin uygulanan yeni teknolojiler sayesinde erken evrelerde tespit edilebildiğini belirten Kartal, kanser sonrası da bu gelişmeler sayesinde yaşam kalitesinin yükseltilebildiğini ifade etti.

Sigara ve alkol kullanımının etkisi büyük

Kanser oluşumunda etkili olan faktörlerden en önemlisinin çevresel faktörler olduğunu söyleyen Kartal, kimyasal kullanımı nedeniyle kanser oluşumunun en bilinen nedenler arasında olduğunu vurguladı. Ayrıca sigara ve alkol kullanımının etkisinin büyük olduğunu belirtti

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Kanser riski yaşa bağlı artıyor

Yaşa bağlı da artan kanser riski, yaş aldıkça arttığı bilinen gerçekler arasındadır. Kartal, yaşam biçimine bakılarak gereken taramaların ihmal edilmemesi gerektiğini, herkesin kendi sağlık sorumluluğunu alması gerektiğini belirterek kanserde erken teşhisin önemini vurguladı.