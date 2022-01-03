Kanser riskini azaltan 8 besin

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan bu 8 besin kanser önleyici özelliklere sahiptir ve çok sayıda çalışma kanser riskini azaltabileceklerini göstermiştir. İşte kanser riskini azaltan besinler.

Yediklerimiz sağlığımızı büyük ölçüde etkiler ve kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi bazı hastalıkların riskini azaltabilir.

Araştırmalar, beslenme ile kanser gelişimi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ve birçok gıdanın kanser hücrelerinin büyümesini durdurabilen ve onlar üzerinde toksik etki yaratabilen veya onları öldürebilen faydalı bileşikler içerdiğini göstermiştir.

Bunlar, değerli besinler açısından zengin ve vücudumuz için harika olan son derece sağlıklı besinlerdir.

İşte kanser riskini azaltabilen 8 besin.

BROKOLİ

Brokoli çok sağlıklı bir besindir ve değerli vitamin ve mineraller içerir. Güçlü antikanser özelliklerine sahip bir bileşik olan mükemmel bir sülforafan kaynağıdır. Çok sayıda çalışma, bu bileşiği içeren gıdaların düzenli tüketiminin bazı kanser riskini azaltabileceğini göstermiştir. Brokoliyi haftada en az birkaç kez diyetinize ekleyin.

ORMAN MEYVELERİ

Yaban mersini, ahududu ve çilek gibi meyveler, antosiyaninler açısından zengindir. Antosiyaninler antioksidan özelliklere sahip olan ve kanser riskini azaltabilen bitki pigmentleridir. Bazı araştırmalar, diyete orman meyveleri dahil etmenin insan sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ve kanser hücrelerinin büyümesini azaltabileceğini göstermiştir. Meyveler harika bir atıştırmalıktır ve smoothie olarak veya yoğurtla da tüketilebilirler.

TARÇIN

Tarçının iyileştirici özellikleri eski zamanlardan beri bilinmektedir ve sağlığa sayısız faydası olduğu kanıtlanmıştır. Kan şekeri seviyelerini dengeleyebilir, kilo vermeye yardımcı olabilir ve vücuttaki iltihabı hafifletebilir. Bazı araştırmalar tarçının kanser hücrelerinin yayılmasını da azaltabileceğini göstermiştir. Araştırmalar tarçının kanser hücreleri için toksik olduğunu ve onları öldürdüğünü göstermiştir. Günlük diyetinize 1 çay kaşığı tarçın eklemek, kanseri ve diğer hastalıkları önlemede yardımcı olabilir. Sabah kahvenize veya meyve salatanıza tarçın ekleyebilirsiniz.

KURU YEMİŞLER

Araştırmalar, düzenli kuru yemiş tüketiminin belirli kanser türlerinin riskini azaltabileceğini göstermiştir. Badem veya kaju gibi kuru yemişler değerli besinler ve sağlıklı yağlar içerir ve çok doyurucudur, bu nedenle atıştırmalık olarak harika bir seçimdir ve aşırı kilo ile mücadele eden insanlar için iyi bir seçimdir. Ancak kruu yemişlerin kalorisi çok yüksektir. Bu yüzden dengeli tüketilmelidirler ve işlenmemiş kuru yemişler tercih edilmelidir.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin temelidir ve insan sağlığına birçok faydası ile bilinir. Birçok çalışma, artan zeytinyağı alımının kansere karşı korunmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur, bu nedenle günlük diyetinize dahil ettiğinizden emin olun. Bir salataya ekleyebilir veya et, kümes hayvanları veya balık için soslarda kullanabilirsiniz.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, sağlık özellikleri gerçekten mucizevi olan son derece değerli bir başka baharattır. Zerdeçalın ana bileşeni kurkumindir. Kurkuminin iltihap önleyici, antioksidan ve kanser önleyici etkileri vardır. En iyi sonuç için günlük 1-3 gram öğütülmüş zerdeçal tüketmek gerekir. Çeşitli yemeklerde baharat olarak kullanılabilir ve karabiberle mükemmel gider.

SARIMSAK

Sarımsağın doğal bir antibiyotik olduğunu ve insan sağlığına faydalarının gerçekten etkileyici olduğunu çok sık duymuşsunuzdur. Çok sayıda çalışmanın gösterdiği gibi kanser hücrelerini öldüren aktif bir bileşen olan allisin içerirler. Bir çalışma, düzenli olarak sarımsak, soğan ve pırasa yiyen kişilerin kansere yakalanma riskinin çok daha düşük olduğunu bulmuştur. Allisin'e ek olarak sarımsak ayrıca C vitamini, B6, selenyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve flavonoidler içerir. Çeşitli hastalıkları önlemede güçlü bir rolü vardır, bu da günlük diyetimize sarımsak ekleyerek vücudun hastalıklara karşı direnmesine yardımcı olabileceğimiz anlamına gelir.