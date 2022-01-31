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- Kansere 'R' yaptırıyor: Kale bitkisinin faydaları nelerdir
Kansere 'R' yaptırıyor: Kale bitkisinin faydaları nelerdir
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 20:09
- Güncelleme : 31.01.2022 - 20:23
Birkaç yıldır ünlülerin favorisi olarak adından söz ettiren kale bitkisi Türkiye’de henüz yeni yeni duyuluyor.
Görüşünü karalahana ile marul arasında, tadı ise tıpkı ismi gibi kendine özgü.
Özellikle ünlülerin diyet listelerinde adının geçmesiyle popülerlik kazanan kale, sağlığa faydaları ile göz kamaştırıyor.
Kale bitkisi geçmişi itibariyle “kıvırcık lahana” olarak bilindiği Türkiye coğrafyasına da aslında hiç yabancı değil.
Peki kale bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Kale bitkisini nasıl tüketmeliyiz? İşte merak edilenlerin yanıtı...
KALE BİTKİSİ NASIL TÜKETİLİR?
Eski Yunan ve Roma’dan bu yana acımsı ve baharatlı tadıyla et ve sebze yemeklerinde sıkça kullanılan kaleyi çiğ olarak tüketmek de ya da kaynatarak suyundan yararlanmak da mümkün.
Kale yaygın olarak tüketildiği ABD ve Avrupa’da ise daha çok garnitür olarak veya makarnaların yanında servis ediliyor.
Salataların içinde, buharda pişirilerek ya da omlet içerisine konularak tüketilebilir.
KALE BİTKİSİNİN FAYDALARI
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Beş kanser türüne karşı etkili olduğu söyleniyor. Mesane, meme, kolon, yumurtalık ve prostat kanseri bunların arasında yer alıyor.
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Kale bitkisinde bulunan reçine safra asidi tutucu görev yaparak yemeğin içindeki yağların emilimini azaltıyor zayıflamada yardımcı oluyor.
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Lifli olduğu için tüketildiğinde kişileri tok tutar, bağırsakları çalıştırır ve sindirim sisteminin daha sağlıklı olmasını sağlıyor.
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Kale bitkisinin en dikkat çekici faydalarından biri fetüslerin beyin gelişimini desteklemesidir. İçerisinde folik asit içeren bu gıda anne adayı tarafından düzenli olarak tüketildiği zaman bebeğin sağlığına güç katar.
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İçerdiği lutein ve zeaksantin sayesinde antioksidan olarak güneşten gelen ışınları filtreliyor ve göz hücrelerinin sağlığını koruyor.
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Potasyum, C vitamini ve B6 vitamini bakımından oldukça zengin olan kale bitkisi kalp sağlığını desteklemektedir.
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Vücut tarafından A vitaminine döndürülebilen beta karoten, kale bitkisinde yüksek oranda bulunur.