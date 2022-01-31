Kansere 'R' yaptırıyor: Kale bitkisinin faydaları nelerdir

Kıvırcık lahana olarak da bilinen kale bitkisi, hollywood yıldızlarının sofradan eksik etmediği sebzelerden. Peki kale bitkisinin faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

Birkaç yıldır ünlülerin favorisi olarak adından söz ettiren kale bitkisi Türkiye’de henüz yeni yeni duyuluyor.

Görüşünü karalahana ile marul arasında, tadı ise tıpkı ismi gibi kendine özgü.

Özellikle ünlülerin diyet listelerinde adının geçmesiyle popülerlik kazanan kale, sağlığa faydaları ile göz kamaştırıyor.

Kale bitkisi geçmişi itibariyle “kıvırcık lahana” olarak bilindiği Türkiye coğrafyasına da aslında hiç yabancı değil.

Peki kale bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Kale bitkisini nasıl tüketmeliyiz? İşte merak edilenlerin yanıtı...

KALE BİTKİSİ NASIL TÜKETİLİR?

Eski Yunan ve Roma’dan bu yana acımsı ve baharatlı tadıyla et ve sebze yemeklerinde sıkça kullanılan kaleyi çiğ olarak tüketmek de ya da kaynatarak suyundan yararlanmak da mümkün.

Kale yaygın olarak tüketildiği ABD ve Avrupa’da ise daha çok garnitür olarak veya makarnaların yanında servis ediliyor.

Salataların içinde, buharda pişirilerek ya da omlet içerisine konularak tüketilebilir.

KALE BİTKİSİNİN FAYDALARI