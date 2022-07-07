Kanseri ortaya çıkarıyor! Yumurtalık ağrısının en yaygın 6 nedeni...

Birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen yumurtalık ağrısı, birçok kadının ortak problemi olarak öne çıkıyor ve basit kistlerden kansere kadar sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor.

Pelvik ağrı olarak da adlandırılan yumurtalık ağrısı, karnın altında sağ, solda veya her iki tarafta da hissedilebilir. Bu, adet sırasında veya cinsel ilişkiden sonra olduğu gibi farklı durumlarda da ortaya çıkabilir.

Bu tür bir ağrı, ortaya çıkış sıklığı veya yoğunluğu ile can sıkıcı hale gelebilir. Sebep çoğunlukla iyi huylu olsa da, bazı durumlarda kansere kadar varabilen birçok sağlık sorununa işaret edebilir.

Yumurtalık ağrısı, karnın alt bölgesinde, çoğunlukla sancı veya yanma şeklinde hissedilir. Bununla birlikte, yumurtalık ağrısını başka bir pelvik organdan gelen ağrı ile karıştırmamaya dikkat edin. Pelvisin arkasında mesane ve ardından onu örten rahim vardır. Rahim arkasında, rektum bulunur. Rahmin her iki tarafında kolonun karşısında bulunan yumurtalıklar bulunur. Pelvisin tüm yapıları arasındaki yakınlık nedeniyle, sağda veya solda hissedilen bir ağrının yumurtalıktan geldiğine emin olmak kolay değildir.

Yumurtalık ağrısı türleri

Yumurtalıkta hissedilen ağrıyı anlamak için adet döngüsünün ve yumurtalığın nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Her kız çocuğu, her biri bir yumurtaya dönüşen bir folikül stoğu içeren yumurtalıklarla doğar.

Ergenlik döneminde yumurtalıkların işleyişi başlar ve adet döngüsü sırasında adetin başlamasına neden olur. Adet döngüsü, ortalama 28 gün süren ancak bir kadından diğerine değişebilen foliküllerin olgunlaşma sürecidir. Bu süreç hormona bağımlıdır ve her biri yumurtlama ile ayrılmış iki aşamadan oluşur. Birincisi, hormonların etkisiyle foliküllerin olgunlaştığı ve bunlardan birinin olgun bir yumurta üretmesi amacıyla olgunlaştığı foliküler fazdır (yumurtlamaya hazırlık).

Aynı zamanda rahim zarı kalınlaşır çünkü eğer döllenme olursa döllenen yumurta bu iç tabakaya yuva yapacak ve ilk etapta onun gelişmesini ve beslenmesini sağlayacaktır.

Ardından yumurtanın fallop tüpünde salınması ile yumurtlama meydana gelir. Döllenme olmadığında, yumurta mukoza zarına yerleşmez ve rahim mukoza zarının en yüzeysel kısmı ayrılarak ortadan kalkar. Bu luteal fazdır.

Her döngüde, iki yumurtalıktan sadece biri olgunlaşma sürecini başlatır, bu da ağrının sıklıkla tek tarafta olmasının nedenidir.

Yumurtalık ağrısı dört ana ağrı tipinde görülür:

Ağrılı yumurtlama

Yumurtlama sırasında yumurtalık bir yumurtayı dışarı atar. Bu eylem ağrı yaratabilir. Bir gün süren ağrı hissediyorsanız ve bu her adet döneminde meydana geliyorsa, muhtemelen yumurtlamanız ağrılıdır.

Menstrüel ağrı

Bu en yaygın ağrıdır, adet ağrısı genellikle ilk kan akışından birkaç gün önce veya ortaya çıkar çıkmaz meydana gelir. Bu tür ağrılar, ağrı kesicilerin alınmasıyla bastırılabilir.

Disparoni

Disparoni, cinsel ilişki sırasında hissedilen ağrı demektir. Bu ağrıların kaynağında enfeksiyon ve yumurtalık kisti gibi pek çok neden olabilir. Ancak bunu ilişkiden sonra da hissetmek mümkündür. Ağrı yumurtalıkta hissedilse bile nadiren sebep yumurtalıktır.

Spontan ağrı

Belirli bir süre veya yumurtalık üzerine uygulanan baskı olmaksızın sürekli hissedilen ağrıdır.

Yumurtalık ağrısının en yaygın 6 nedeni

Şiddetli ağrı, devam eden ağrı veya tekrarlayan ağrı yaşarsanız mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Anormal kanama, kötü kokulu akıntı veya ateş varsa bu daha da önemlidir.

Bu farklı ağrılar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir:

Yumurtalık kisti

Yumurtalık kisti, yumurtalık içinde gelişen ve sıvı içeren bir şişliktir. Fonksiyonel veya tümoral olabilirler. Fonksiyonel yumurtalık kistleri, bir kiste dönüşen hormonal bir dengesizlikten kaynaklanır. Bu nedenle boyutu adet döngüsüne bağlı olarak değişebilir. Çoğu zaman yumurtalık kistleri iyi huyludur ancak bazen olası komplikasyonlardan kaçınmak için onu çıkarmak için ameliyat yapılması gerekebilir.

Polikistik over sendromu

Polikistik over sendromu, doğurganlık çağındaki kadınları etkileyen hormonal bir hastalıktır. Ovulasyonun yokluğuna veya seyrekleşmesine neden olan testosteron düzeylerindeki artışı da içeren hormonal bir dengesizliktir ve kadınlarda kısırlığın en yaygın nedenidir.

Enfeksiyon

Rahim içi araç, apse veya cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon yumurtalıklara zarara verebilir. Bu, yumurtalıklardan birinde veya her ikisinde hissedilebilen ağrıya ve olağandışı olabilen vajinal akıntısına neden olur.

Endometriozis

Bu, doğurganlık çağındaki kadınları etkileyen ve komşu organları kolonize edecek kadar ileri giden uterus dokusunun, uterus dışında varlığı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Bu durum her adet döngüsünde yoğun ağrıya neden olur. Ek olarak, ağrı sadece yumurtalık seviyesinde değil, tüm karın bölgesinde hissedilebilir.

Dış gebelik

Hamilelik nadir durumlarda rahim dışında da gerçekleşebilir. Bu tür bir hamilelik yumurtalık içine yerleşebilir ve orada ağrıya neden olabilir. Bu tıbbi bir acil durumdur, bu nedenle pelvik ağrıyı hafife almayın ve mutlaka bir uzmana başvurun.

Yumurtalık kanseri

Bu nadir görülen bir kanserdir, kadınlarda en sık görülen 5. kanserdir. Genellikle 45 yaş üstü kadınları etkiler. Pelvik ağrı ve yumurtalıkta hissedilen ağrıya, ayrıca karın hacminde artışa, menstrüasyon dışında kanamaya ve genel durumun bozulmasına neden olur.