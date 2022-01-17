Kanserin en yaygın 8 erken belirtisi

Çok sayıda insan kanserin erken belirtilerini görmezden gelir ve ancak durum çok ciddi hale geldiğinde bir uzmana başvurur. İstatistikler, birçok kişinin önleyici kontrolleri ertelediğini gösteriyor.

Kanserin ilk belirtilerin farkında olarak zamanında yardım istemek her zamankinden daha önemli hale geldi. Çünkü onkologlar, koronavirüs salgınında düzenli kontrollerin azalması nedeniyle kanser hastalarının sayısının önemli ölçüde artabileceğinden endişe ediyor.

Alışılmadık, yeni ve açıklanamayan belirtileri göz ardı etmemek önemlidir. Daha az tehlikeli hastalıklardan da kaynaklanabilmelerine rağmen, devam ederlerse bir uzmana başvurmaya değer.

Kanserin en yaygın erken belirtileri hem kadınlar hem de erkekler tarafından göz ardı edilebiliyor.

KANSERİN 8 ERKEN BELİRTİSİ

İşte kanserin en yaygın erken belirtileri:

Nefes Almada Zorluk ve Yutma Problemleri

Hastaların daha sonra hatırladıkları akciğer kanserinin ilk belirtilerinden biri nefes darlığıdır.

Tiroid kanseri de trakeaya bir yumru veya tümör baskı yaparsa solunum problemlerine neden olabilir. Devam eden herhangi bir solunum problemi doktora görünmek için bir nedendir.

Yutma sorunları, bazen akciğer kanseri belirtisi olabilirken bazı durumlarda ise yemek borusu ve gırtlak kanseri ile ilişkilidir. Ses kısıklığı, daha yumuşak bir ses veya boğazınıza bir şeyin baskı yaptığı hissi, tiroid kanserinin erken bir belirtisi olabilir. Aynı şey, nefes borusuna bir şey sıkışmış hissi ile de ortaya çıkabilir.

Sık Ateş ve Enfeksiyonlar

Bu, kemik iliğinde başlayan ve kan hücrelerinin kanseri olan lösemi belirtisi olabilir. Lösemi, kemik iliğinin anormal beyaz hücreler üretmesine neden olur ve vücudun enfeksiyonlarla savaşama yeteneğini azaltır. Doktorlar genellikle lösemiyi, ancak hasta uzun süre devam eden ateş, ağrı ve grip benzeri semptomlardan şikayet ettikten sonra teşhis eder.

Mide Sorunları

Kulağa ne kadar kötü gelse de karın ağrısı bazılarının hayatını kurtarır çünkü uzmanlar, karın ağrısı nedeniyle zamanında ultrason isterseler, karaciğer tümörü bulunabilir. Mide krampları veya sık mide sorunları ise kolon kanserine işaret edebilir. Birçok kolon kanseri hastası, doktorlarının ilk önce ülserden şüphelendiklerini düşündüklerini söylüyor.

Güçsüzlük ve Yorgunluk

"Sürekli oturmaya ihtiyacım vardı ve bir akşam eve gidemeyecek kadar yorgun olduğumu farkettim" löseminin yaygın bir tanımıdır. Genel halsizlik ve yorgunluk, çeşitli kanser formlarının semptomlarıdır, bu nedenle diğer semptomların eşlik edip etmediğini fark etmek önemlidir. Her durumda, sebepsiz yere yorgun hissediyorsanız ve daha uzun uyumak yorgunluğunuzun geçmesine yardımcı olmuyorsa, mutlaka bir uzmana başvurun.

Sebepsiz Kilo Kaybı

Kilolarınızın eridiğini fark ederseniz ve diyetinizi veya egzersiz rutininizi değiştirmediyseniz, bunun neden olduğunu merak etmelisiniz. Kilo kaybı, kolon kanserinin ve sindirim sisteminin diğer tümörlerinin bir belirtisi olabilir . Aynı zamanda, iştahı ve vücuttan yabancı maddeleri temizleme yeteneğini etkilediği için karaciğere yayılmış kansere de işaret edebilir.

Tırnaklardaki Değişiklikler

Tırnaklardaki açıklanamayan değişiklikler, çeşitli tümör formlarını gösterebilir. Tırnağın altındaki kahverengi veya siyah bir çizgi veya nokta cilt kanserini gösterebilir. Parmak uçlarından sonra aşağı doğru büyüme akciğer kanserini gösterebilir. Soluk veya beyaz tırnaklar karaciğerin gerektiği gibi çalışmadığını ve bazen de karaciğer kanserini gösterebilir.

Kronik Mide Asidi ve Küçük Bir Yemekten Sonra Tokluk Hissi

Mide kanserinin en yaygın erken belirtisi, karnın üst veya orta kısmında mide ekşimesine benzeyen ağrıdır. Yemek yedikten sonra daha da kötüleşir. Mide ekşimesi ilaçları aldıktan sonra semptomun kaybolması kafa karıştırıcıdır, bu da bunun küçük bir sorun olduğu gibi yanlış bir algıya yol açar.

Küçük öğünlerden sonra sık sık mide asidi nöbetleri ve karın ağrısı ve ayrıca tokluk hissi yaşıyorsanız, bir doktora görünün. Büyük bir öğün yediyseniz, mide ekşimesi olası bir mide reaksiyonudur, ancak mide ekşimesi sık sık oluyorsa veya yemekten sonra sürekli hafif göğüs ağrısı eşlik ediyorsa, doktora gidin ve yemek borusu kanseri testi yaptırın.

Bağırsak Sorunları

Kabızlık, ishal veya dışkıda başka bir değişiklik kanseri gösterebilir. Birkaç günden uzun sürerse ve bariz bir sebep yoksa (grip değilseniz, yiyeceklerden zehirlenmediyseniz) endişelenme zamanı gelmiş demektir. Kolon kanseri hastaları genellikle bağırsaklarını tamamen boşaltmadıklarını hissettiklerini söyler. Pankreas kanserinin ilk belirtilerinden biri, sık, daha büyük, daha soluk ve normalden daha hoş olmayan bir kokuya sahip yağlı dışkıdır. Bu, vücudunuzun yiyecekleri normal olarak emmediğinin bir işaretidir.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE ÖZEL KANSER BELİRTİLERİ

Kadınlarda ve erkeklerde sık ortaya çıkan farklı kanser belirtileri de vardır.

Kadınların en sık görmezden geldiği kanser belirtileri:

- Ağrılı ve şişmiş göğüsler,

- Meme uçlarındaki değişiklikler (soyulma, girinti veya bükülme),

- Şişkinlik veya anormal vücut ağırlığı (yumurtalık kanserine işaret edebilir),

- Tok hissetmek ve iştahsızlık,

- Alışılmadık derecede ağır ve ağrılı adet görme veya dönemler arasında kanama (rahim kanserine işaret edebilir).

Erkeklerin en sık görmezden geldiği kanser belirtileri:

- Ereksiyon sorunları (olası prostat kanseri belirtisi),

- Kasık, kalça, uyluk veya karında ağrı ve ağırlık (prostat kanserinin belirtilerinden biri bu bölgede sürekli ağrıdır)

- Testislerin şişmesi (muhtemel testis kanseri belirtisi, çoğunlukla ağrısız),

- Ağrılı meme ucu veya meme ucu akıntısı (erkeklerde meme kanseri belirtisi),

- İdrar yapma zorluğu veya bazı değişiklikler (prostat kanseri).