Kanserin görülme oranı 12 kat arttı

Kanser görülme sıklığının katlanarak arttığını belirten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanserdeki artış hızının yaşlı nüfus artış hızından fazla olduğuna dikkat çekti.

4 Şubat Dünya Kanser günü kapsamında açıklamalarda bulunan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanserin görülme oranının arttığına dikkat çekti.

Amerika’da yayınlanan bir dergide yer alan bilgileri paylaşan Prof. Dr. Karagöl, 1900 yılında kansere yakalanmış hasta sayısı ve 60 yaş üstü nüfusun oranı ile 2000 yılındaki aynı oranlar karşılaştırdı. Yaşlı nüfus artışının 2000 yılında 1900 yılına göre 3 kat fazla olduğu oysa kanser görülme sıklığının 12 kat arttığı aktaran Karagöl, son yıllarda kanser görülme sıklığının nedeninin yaşlı nüfus olmadığını belirterek, kanserdeki artış hızının yaşlı nüfus artış hızından fazla olduğuna dikkat çekti.

KANSER TÜRÜ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİYOR

2008 yılında dünya genelinde kanser tanısı konulan hasta sayısının 12 milyon kişi, 2018 yılında ise 18 milyon kişi olduğunu kataran Prof. Dr. Karagöl, kanserli hasta sayısında görülen bu artışta yaşlanmanın dışında; kötü beslenme, kötü hava soluma, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar, çevresel koşullar, çalışma ortamı, stresli toplum hayatı ve hareketsiz yaşam faktörlerinin olduğunu söyledi. Karagöl, genetik geçişli kanser görülme oranının ise tüm kanserlerin sadece yüzde 10'u olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Karagöl, gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde kanser görülme sıklığının giderek arttığını, gelişmiş ülkelerde ise kanserin görülme sıklığında bir azalma olmamakla birlikte artışın da görülmediğini belirtti.

Türkiye’de yeni kanser tanısı konulan hasta sayısı 2000 yılında 105 bin kişi iken, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı tahminlerinde bu sayının 233 bin 837 kişiye yükseldiğini dile getiren Karagöl, "Erkeklerde en sık görülen ilk 3 kanser türü sırasıyla; akciğer, prostat ve kalın bağırsak kanseri görülürken; kadınlarda ise en çok, meme, tiroit ve kalın bağırsak kanseri daha fazla görülmektedir. Dünya genelinde ise kadınlarda sıralama; meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanseri şeklinde.’’ dedi.

KANSER TEDAVİSİNDE BAŞARI ORANLARI ARTTI

Son yıllarda kanser tanısı almış hastaların tedavisinde daha etkili, yan etkileri daha az olan yeni tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini aktaran Prof. Dr. Karagöl, akıllı küçük hap şeklinde ilaçlar ve immünoterapi yani aşı tedavisi ile ilgili son 10 yılda önemli gelişmeler sağlandığı belirtti.

Radyoterapi yani ışın tedavisi uygulamalarında ise özellikle daha çok bilgisayar uygulaması destekli yeni sistemler ile yan etki oranlarının azaldığını ve başarı oranlarının arttığını belirten Karagöl, "Cerrahide yeni robotik ve laparoskopik ameliyat teknikleri son yıllarda giderek artan sayıda uygulanmaya başlanmış ve bunun sonucunda ameliyatlara bağlı komplikasyon riski azalmış, başarı oranı artmıştır. Onkolojide Nükleer Tıp uygulamalarında yeni yaklaşımlar ile kanser tedavisi başarı oranları artmıştır.” ifadelerini kullandı.

Aile öyküsü olan kanser hastalarının çocuk ve akrabalarında yakın tarama ve takip programlarının uygulanmasının önemli olduğunun altını çizen Karagöl, kötü beslenme ve kötü yaşam tarzının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması, kötü alışkanlıkların edinilmesinin önlenmesi ve bırakılmasına yönelik toplumsal çabanın arttırılması, adı geçen tüm olumsuz faktörler konusunda toplumsal bilincin arttırılması önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Karagöl, kanserin erken tanısında son yıllarda artan çabaların devamının sağlanması ve erken tanı programlarının toplum tarafından bilirliğinin artırılmasına yönelik çabaların ivme kazanmasının kanser erken tanısında başarı oranlarını artıracak tedbirler olduğunu belirtti.