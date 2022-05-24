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    Kanserli hücreleri öldüren virüs ilk kez bir insanda denendi

    Dünya üzerinde ilk defa kanserli hücreleri öldüren virüs, kanserle savaşması için bir insana enjekte edildi.
    • 24.05.2022 - 23:05
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    Kanserli hücreleri öldüren virüs ilk kez bir insanda denendi

    İlk kez "CF33-hNIS" (Vaxinia) ismindeki kanser tümörüyle savaşacak olan ilaç, bir hasta üzerinde uygulandı.

    İlaç daha önce bir hayvan üzerinde denenmişti.

    Kanser hücrelerini tespit ederek hedef alıyor

    Sciencealert'ın haberine göre ilaç adayının, sağlıklı hücreleri korurken, kanser hücrelerini tespit ederek hedef alan "onkolitik virüs" olarak çalıştığı belirtiliyor.

    Kanserli hücreleri öldüren virüs ilk kez bir insanda denendi #1

    "Bağışıklık sistemini kansere yanıt vermesi ve öldürmesi için uyarabildiğini gösterdi"

    İlacın geliştiricilerinden olan City of Hope kanser bakım ve araştırma merkezinde Onkolog Daneng Li, "Önceki araştırmamız, onkolitik virüslerin, bağışıklık sistemini kansere yanıt vermesi ve öldürmesi için uyarabildiğini ve ayrıca bağışıklık sistemini diğer immünoterapilere daha duyarlı olması için uyarabildiğini gösterdi." ifadesini kullandı.,Kanserli hücreleri öldüren virüs ilk kez bir insanda denendi #2


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