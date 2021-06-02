Kansızlığa doğal şifa: Kuşburnunun faydaları nelerdir?

İçerdiği vitaminler sayesinde birçok rahatsızlığa iyi gelmesiyle bilinen kuşburnu, kan değerlerinin düzenlenmesinde de etkili oluyor. Peki kuşburnu faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

Gül burnu ve gül elması gibi isimlerle de halk arasında bilinen kuşburnu gül familyasından gelmektedir.

Sağlığa her açıdan katkısının büyük olduğu bilinen kuşburnu bitkisi ülkemizde sıklıkla bulunabilen ve yerli üretimi yapılabilen nimetlerdendir.

Özellikle çay halinde tüketilmesi tavsiye edilen kuşburnunun faydaları ve nasıl tüketildiğine dair araştırmalar yapılıyor. İşte kuşburnu tüketmeniz için sırayabileceğimiz birçok neden...

KUŞBURNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kuşburnu çayı yüksek oranda C vitamini içermektedir. Bu sebeple özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi görebilir.

Kuşburnu çayı antioksidan özelliktedir. Bu özelliğinin hücrelerdeki yaşlılık etkisinin minimum düzeye indirgenmesine yardımcı olduğu söylenmektedir.

Kuşburnu çayının kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Romatizma ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıkların giderilmesinde fayda sağlayabilir.

İltihap sökücü ve iltihap oluşumunu engelleyici özellikleri kuşburnu çayının bilinen faydaları arasındadır.

Kuşburnu çayı düzenli tüketildiğinde ülser gibi mide problemlerinin oluşumunu engelleye yardımcı olabilir. Aynı zamanda oluşan mide problemlerinin de giderilmesine yardımcı olduğu söylenmektedir.

Kabızlık gibi bağırsak problemlerinin giderilmesinde fayda sağlayabilir.

Kuşburnu çayı özellikle cilde çok yararlı olabilir. Cilde parlaklık kazandırarak canlı bir cilt görünümüne katkı sağlayabilir. Güneş yanıklarının ve cilt lekelerinin görünümü azaltabilir.

Basur sorunu yaşayanlara kuşburnu çayı tüketmek fayda sağlayabilir.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir. Kuşburnu çayı özellikle böbrek taşı problemi olanlar için rahatlama sağlayabilir.

Kuşburnu çayının kadınlar için adet söktürücü özellikte olduğu da bilinen faydalar arasındadır. Aynı zamanda şiddetli adet sancılarını da yatıştırabilir.

Enerji verici özellikte olduğu bilinmektedir.

Gevşetici özelliği sayesinde stres seviyenizi azaltmanıza ve yatışmanıza yardımcı olabilir.

Kuşburnu çayının diyabet tedavisinde de faydalı olabileceği söylenmektedir. Kuşburnu doğal şeker barındırdığından kandaki glikoz oranının dengelenmesine yardımcı olur.

Yüksek tansiyonun dengelenmesinde yararlı olabilir.

Son araştırmalar kuşburnu çayının cilt kanserinin de önlenmesinde katkı sağlayabileceğini söylemektedir. Aynı zamanda kanser hücrelerinin yavaşlamasına da yardımcı olduğu söylenmektedir.

KUŞBURNU NASIL TÜKETİLİR?

Sonbaharda toplanan, kurtulan ve tüm yıl tüketilebilen kuşburnunun, faydalarından yararlanmak için kuşburnu çayı ve kuşburnu reçeli tüketmeye özen gösterin.

Kuşburnu, Anadolu’da taze ya da kurutulmuş olarak yenir. Ayrıca kompostosu, reçeli, şerbeti, ezmesi ya da pekmezi yapılarak tüketilir. Çay gibi demlendirilip içilir.

KUŞBURNU ÇAYI TARİFİ

Çaydanlığa bir miktar kuşburnu ve bir miktar su ekleyin ve ocağa alın. Çayı 15 dakika kaynamaya bırakın. Kaynayan çayın altını kapatın ve demlenmesi için 10 dakika bekleyin.

Ardından bir süzgeçle süzerek bardağına doldurabilirsiniz.

Kuşburnu çayının günlük tüketim dozunun günde 2 fincan olması idealdir.