Türkiye’nin pek çok yerinde bulunan kapari, doğada kendi kendine yetişebilmektedir. Halk arasında gebre otu olarak da bilinen kapari, dikenli bitki türüdür. Peki, Kapari nedir, faydaları nelerdir?

Küçük tomurcuklar biçiminde olan kaparinin genellikle turşusu kurulmaktadır. Birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinmektedir.

Potasyum, kalsiyum ve fosfor bakımından oldukça zengin olan kapari bitkisi, Ağustos veya Eylül aylarında, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmektedir.

Peki, Kapari nedir, faydaları nelerdir? Kapari neye iyi gelir, nasıl tüketilir? İştei kapari bitkisi hakkında bilgiler..

KAPARİ NEDİR?

Kedi tırnağı, keper, gebre, gebere ve karga kavunu isimleriyle bilinen kapari, Capparaceae familyasına ait dikenli bir bitki türüdür. Ege bölgesinde sıkça yetişen kapari bitkisi, kısa boylu olup henüz tomurcuk aşamasındayken tüketilebilen meyveler vermektedir.

Ortalama 200 yıl yaşayan bu bitki; sağlık başta olmak üzere gıda, kozmetik, boya ve ilaç sanayiinde kullanılmakta ve aynı zamanda konserve olarak; turşu, salata, pizza üstü ve balık yanında garnitür olarak yenilmektedir.

Dünyada turşusu yapılan kapari, alternatif tıbbın konuları arasında yer almaktadır. İspanyollar kapari bitkisini “Milli Bitki” ilan edip devlet korumasına almışlardır.

KAPARİ FAYDALARI NELERDİR?

Uzmanlar tarafından önerilen kapari bitkisinin Antik Yunan çağında, tıbbın babası tarafından çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı ifade edilmektedir.

Yüksek miktarda antioksidan içeren kapari, serbest radikallerin idrar yoluyla atılmasına destek olmakta ve ödem oluşumunu önlemektedir.

Hücreleri yenileyici özelliklere sahip olan kapari bitkisinin lif oranı oldukça yüksektir. Tokluk hissi verdiğinden, zayıflamaya yardımcı olabildiği gibi, enerji sağlayarak yorgunluğun bitmesine yardımcı olmaktadır.

Vücudun dinç kalmasını sağlayan kapari, magnezyum ve kalsiyum bakımından çok zengindir. Kemik gelişimini destekler ve kemiklerin yaş ilerlemesine bağlı erime ve kırılma durumlarını engelleyici görev görür.

Pek çok hastalığa iyi gelen kaparinin diğer faydaları şu şekilde sıralanmaktadır:

Gut hastalığına iyi gelir.

İlerleyen yaşlara bağlı olarak gelişen hastalıklara iyi gelir.

Adet düzenleyici olup adet sancılarını giderir.

Kalça rahatsızlıklarına ve de hemoroide iyi gelir.

İskorbit hastalığı ve de kan bozukluklarının tedavisinde de kullanılır.

Bağırsak hareketlerini düzenler..

Kabızlığı önlmeye yardımcı olur.

Yağların yakılmasını sağlar.

Karaciğer yağlanmasını önler.

Cinsel gücü artırıcı etkisi bulunur.

Akciğerin daha rahat çalışmasına yardımcı olur.

Romatizma ağrılarına iyi gelir.

Felç riskini azaltır.

Diş gelişimine katkı sağlar.

KAPARİ ZARARLI MI?

Uzmanlar, kapari bitkisinin genel olarak işlenmiş halde satın alınması gerektiğini belirtmektedir. Çiğ olarak tüketildiği zaman zehirli olabilmektedir.

Kapari otu, hamile ve emziren annelerin yanı sıra, çocukların da hiçbir durumda tüketmemesi gereken bitkiler arasında bulunmaktadır. Fazla tüketildiğinde ise mide sancıları, baş ağrısı ve uzun süreli halsizlik sorunlarına yol açabilmektedir.

KAPARİ NASIL TÜKETİLİR?

Kapari bitkisi, tüketilmeden önce uzmanlara danışılmalı ve bilindik güvenilir aktarlardan alınmalıdır.