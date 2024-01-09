Kar yüzünü gösterdi! Soğuk algınlığına şifa olacak mucizevi çay... Kış aylarında sizi hastalıklardan kurtaracak bir etki arıyorsanız mutlaka bu karışımı denemelisiniz. İşte hastalıklarınıza şifa olacak o bitkisel çay...

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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hastalıklar arttı.

Özellikle kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı hepimizin kanayan yarası diyebiliriz.

Burun akıntısı, ateş, öksürük derken iyileşmemiz neredeyse günler sürebiliyor.

Soğuk algınlığına son verecek çay

Yoğun tempolu bir hayatınız varsa bu durum çok daha zor bir hal alıyor. Bu sebeple bir an önce iyileşip, eski gücünüzü kazanmanız oldukça önemli.

Yıllardır uyguladığımız bitkisel karışımlar ise artık yerini o mucizevi çaya bırakıyor…

Türkiye’de fazla bilinmese de mürver, yüzyıllardır soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılan bir bitki haline geldi.

Faydaları neler?

İçeriğinde bulunan viburnic asit, terlemeye ve vücut dokularındaki detoksa yardımcı olurken ateş düşürücü ve kanı temizleyici etkileri de bulunur.

İşte diğer etkileri...

- Balgam söktürür,

- Vücuttan toksinleri arındırır,

- Kan basıncını düzenler,

- İdrar yollarında enfeksiyon birikmesini engeller,

- Üst solunum yolları hastalıklarına iyi gelir.

Nasıl yapılır?

Aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz mürver bitkisini, nane ile birlikte kaynatıp içerisine bal ekleyerek tatlandırıp tüketebilirsiniz.

Gece yatmadan önce içilen mürver çayı, rahat bir uyku uyumanıza ve terleyerek vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımcı olacak.