Kara mantar (Mukormikoz) hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Hindistan'ı alarma geçirdi..

Hindistan'da ortaya çıkan kara mantar (Mukormikoz) hastalığı, paniğe neden oldu. Hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri ya da ikisi alındı. Peki Kara mantar (Mukormikoz) hastalığı nedir?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünya aşı ve ilaçlara yoğunlaşmışken Hindistan, yeni bir salgın korkusu daha yaşıyor.

Hindistan'da hükümet, 29 eyalette 'kara mantar' salgını ilan etmeleri çağrısında bulundu. Halk arasında 'siyah mantar' ya da 'kara mantar' ismi verilen mukormikoz nedeniyle ülke genelinde hastaların yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden biri veya her ikisini kaybetti.

Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz", Covid-19 tedavisi görmüş kişilerde görüldü.

Kara mantar hastalığının yeni bir pandemi olasılığı milyonlarca insanı tedirgin etti. Hindistan'dan gelen tedirgin edici haberlerin ardından ''Kara mantar hastalığı nedir?'' sorusu araştırma konusu oldu.

Peki, Kara mantar hastalığı (mukormikoz) nedir, belirtileri nelerdir? Siyah mantar hastalığı tedavisi var mı? Hindistan’ı tedirgin eden siyah mantar (mukormikoz) hastalığı ile ilgili bilgiler...

KARA MANTAR (MUKORMİKOZ) NEDİR?

Tıbbi ismiyle ''Mukormikoz'', Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanmaktadır.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları, HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilmektedir.

"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanmaktadır.

Hastalığın belirtileri arasında göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük bulunmaktadır.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hindistanlı doktorlar, ülkenin yedi günlük vaka oranında yeni bir rekora imza atıldığını açıkladı.

-Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar, enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.

-Enfeksiyon, bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor.

-Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor.

-Uzmanlar, enfeksiyonu COVID-19 hastalarında steroid kullanımının tetiklediğini belirtiyor.

-COVID-19'dan iyileşen hasta kara mantar nedeniyle hayatını kaybedebiliyor.

-Doktorlar ve sağlık yetkilileri, siyah mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için gerekli olan amfoterisin B antifungal ilacının eksikliği konusunda uyarıda bulunuyor.

KARA MANTAR NEDEN OLUYOR?

Doktorlar, salgının şiddetli Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor.