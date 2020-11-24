Kara Mürver nedir, faydaları nelerdir? Kara Mürver nasıl tüketilir?

Koronavirüsten korunma ve alınacak önlemlerden en önemlisi olan bağışıklık sistemi hakkında araştırmalar devam ediyor. Bağışıklık sistemi dostu Kara Mürver hakkında bilmeniz gerekenler...

Kara mürver şurubu, pastili ve çayı sağlığa olan etkileri sebebiyle son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir.

Özellikle bağışıklık sisteminin korunmasında, içeridği antioksidanlar ve vitaminler sayesinde oldukça etkili olan Kara Mürver nedir, nasıl tüketilir?

KARA MÜRVER NEDİR?

Kara mürver, Sambucus ağacının meyvesidir. En yaygın türü Sambucus nigradır. Ağaçta küçük beyaz mürver çiçekleri ve küçük mavi veya siyah kara mürver meyveleri vardır.

Kara mürver, dünyada en çok kullanılan şifalı bitkilerden biridir. Koyu mor bir renge sahip olan bu meyve, genellikle ilaç yapımında ve aroma olarak kullanılmaktadır.

Yerli Amerikalılar bu meyveyi enfeksiyon tedavisinde kullanırken, eski Mısırlılar ciltlerini iyileştirmek ve yanıkları tedavi etmek için kullanıyorlardı. Hala Avrupa’nın birçok yerinde yayın olarak kullanılan kara mürver günümüzde çoğunlukla soğuk algınlığı ve grip semptomlarını tedavi etmek için bir takviye olarak alınmaktadır.

KARA MÜRVERİN FAYDALARI

Kara mürverin ekstratının kolesterolü düşürücü özelliği tespit edilmiştir.

Kandaki ürik asit seviyesini düşürerek kan basıncını dengeleme etkisi de olduğu bilinmektedir.

Viral solunum enfeksiyonlarına karşı oldukça faydalıdır.

Kara Mürver meyvesi, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, tıkanıklık ve sinüs iltihaplanması gibi grip semptomlarına iyi gelir.

İçindeki A, B ve C vitaminleriyle vücut direncinin artmasını sağlayarak hastalıklardan koruyor.

Zatürre ve bronşiti geçirmeye destek oluyor. Ateşi düşürüyor, anne sütünü artırıyor ve zayıflatıcı etki gösteriyor.

KARA MÜRVER NASIL TÜKETİLİR?

Kara Mürver, bitki özlerinden en yüksek faydayı sağlamak amacıyla ekstrat haline getirilip tüketilebilir. Farklı kullanım alanları ve formları olan Kara Mürver çay, şurup, reçel ve pastil yapımında da kullanılablir

Damla olarak tüketilebileceği gibi, suya karıştırılarak da alınabilir.

Mürver bitkisi çiğ olarak tüketilemez çünkü içerisinde tehlikeli olabilecek olan bilişimler bulunmaktadır. Ancak kaynatma kısmında da dikkat olmak gerekmektedir. Aşırı kaynatma durumunda yine zararlı olacaktır.

Bu sebepten dolayı bitkiyi yaklaşık 10 dk. kaynamış bir fincan suyun içinde tutarak demleyin.

Öte yandan mürver bitkisini taze ya da kurutulmuş bir şekilde aktarlarda bulabilirsiniz…