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    Karabağ gazisi 10 Azerbaycanlı Türkiye'de tedavi edilecek

    Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarırken yaralanan 10 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.
    • AA
    • 01.03.2021 - 12:05
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    Karabağ gazisi 10 Azerbaycanlı Türkiye'de tedavi edilecek

    Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"ndan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak, 10 gazinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

    İHTİYAÇ HALİNDE GÖNDERİLECEKLER

    Açıklamada, "Yaşat Fonu"nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

    "Yaşat Fonu" daha önce de 13 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.

    Karabağ gazisi 10 Azerbaycanlı Türkiye de tedavi edilecek #1

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