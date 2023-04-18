Karabiber, limon tuz... Bu üçlüyü karıştıran hastalık yüzü görmüyor! Şaşırtan birliktelik Limonun suyunu sıkın, tuz ve karabiberle karıştırın... Bu tarif sayesinde birçok hastalığınız sona erecek. Onlarca hastalığı tek başına tedavi edebilen bu karışım, geçmişte etkili bir ilaç olarak kullanılıyordu.

Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Her derde deva olan limon, ödeme ve fazla kilolara iyi geliyor.

Her sabah içilen limon suyu, cildin güzelleşmesine de katkı sağlıyor. Sirke ile birleşince de olumsuz enerjileri atıyor.

Karabiber de en az limon kadar faydalı. Ancak tuzun tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor.

Aşırı tuz tüketimi böbreklere zarar verebilir ve sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir.

Yukarıda saydığımız faydaları; limon, karabiber ve tuz üçlüsü sayesinde ise tek seferde vücudunuza alabilirsiniz.

Kuzey ülkelerinde halen doğal tedavi yöntemi olarak kullanılan karabiber,tuzve limon karışımının etkili olduğu ilaçları öğrenince inanamayacaksınız.

Limon, biber ve tuz kombinasyonu boğaz ağrısından kurtulmanıza yardımcı olur.

3 tane limonun suyunu, yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı deniz tuzunu bir bardak ılık suda karıştırın. Bu karışım ile günde birkaç kez gargara yapın. Boğaz ağrınızın hafiflediğini ve öksürüğünüzün kaybolduğunu göreceksiniz.

Dörtte bir oranında çay kaşığıyla karabiberi, bir kaşık bal ve iki kaşık limon suyu ile bir bardak suda karıştırın. Karışıma daha sonra bir tutam tuz ekleyin.

Bu karışımı her sabah aç karnına için. Bu sayede kolayca kilo vereceksiniz. Ağızdaki aftlar ve ağız ülserlerine karşı da bu karışımı kullanabilirsiniz.

Yarım limonu, bir bardak kaynamış suya sıkın. Limonun kabuğunu da 10 dakika bardakta bırakın. Ardından kabuğunu bardaktan çıkarın.

Suya bir çay kaşığı bal, bir tutam karabiber ve bir tutam da tuz ekleyin.

Bu karışımı günde 2 ya da 3 kez için. Soğuk algınlığından da bu sayede kurtulun.