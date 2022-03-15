Karaciğer detoksu için 3 doğal içecek

Vücudu toksinlerden arındıran organ olan karaciğerin temizlenmesi, genel sağlık için oldukça önemlidir. İşte karaciğeri temizlemeye yardımcı 3 doğal içecek.

Karaciğer vücudun toksinleri atmasına yardımcı olan ana organlardan biridir. Vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerden besinleri tutmasına yardımcı olurken zararlı ürünleri ortadan kaldıran bir filtreleme sistemidir.

Karaciğer sorunlarına virüsler, alkol kullanımı ve obezite gibi karaciğere zarar veren çeşitli faktörler neden olabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenme, karaciğer dahil vücudun tüm organlarını sağlıklı tutacaktır. Düzenli fiziksel aktivite ve yeterli miktarda sıvı alımı da çok önemlidir. Uzmanlar günde 6 ila 8 bardak su tüketilmesini tavsiye ediyor.

KARACİĞER YAĞLANMASININ BELİRTİLERİ

Karaciğerin fonksiyonunu bozan en önemli durum yağlanmadır. Karaciğer yağlanması genellikle hasar oluşana kadar ciddi belirtiler vermez. Ancak bazı belirtilere dikkat edilmelidir.

Karın Ağrısı

Hastalar ağrının karnın ortasında veya karnın sağ üst kısmında hisseder. Genellikle yemekten sonra ortaya çıkar çünkü mide genişler ve karaciğere baskı yaparak ağrıya neden olur.

Karın Şişmesi

Karın boşluğunda sıvı birikmesine neden olan asit durumu ortaya çıkabilir. Şişkinliğe ek olarak karın ağrısı, nefes darlığı, ağır sindirim, mide bulantısı ve kusma da görülebilir.

Geçmeyen Yorgunluk

Karaciğer yağlanmasında geçmeyen yorgunluk sık görülen bir belirtidir. Buna konsantrasyon sorunları ve kafa karışıklığı da eşlik edebilir. Enerji eksikliği, karaciğerin düzgün çalışamamasından kaynaklanır, metabolizmanın yavaşlamasına ve sebepsiz yorgunluk yaşanmasına neden olur.

Cilt Sorunları

Sizi karaciğerle ilgili sorunlara karşı uyarabilecek belirtilerden bir diğeri cilt değişiklikleridir. En belirgin ve gözle görülür değişiklik cildin, mukoza zarının veya gözlerin sararmasıdır (sarılık).

KARACİĞER DETOKSU İÇİN 3 DOĞAL İÇECEK

Karaciğer fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek bu 3 doğal içecekle karaciğer detoksu yapabilirsiniz.

Zerdeçal ve Zencefil Çayı

Zerdeçalın faydalarından yararlanmak için dört su bardağı suyu kaynatın ve içine bir buçuk çay kaşığı zerdeçal tozu, bir tutam karabiber, bir limon ve bir tutam zencefil ekleyin. Ardından birkaç dakika bekleyip tüketin.

Zerdeçal sadece karaciğer için iyi değildir, aynı zamanda iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu için mide rahatsızlığını gidermek için de idealdir. Ayrıca mide yanmasını ve genel olarak sindirim bozukluklarını önler.

Elma ve Karahindiba

Karahindibada bulunan antioksidanlar, karaciğerin düzgün çalışmasına, yeterli safra akışının korunmasına ve karaciğerde kanamaların önlenmesine yardımcı olur. Daha iyi sonuçlar elde etmek için vücudun genel sağlığını iyileştirebilecek bu içeceğe zencefil, sarımsak ve soğan da ekleyebilirsiniz.

Karahindiba bitkisini diğer malzemelerle karıştırın, kaynatın ve birkaç gün için.

Yeşil Çay

İdrar söktürücü bir içecektir ve toksinleri vücuttan atmak için idealdir. Ayrıca bir antioksidandır ve düzenli olarak tüketilebilir, ancak aşırıya kaçılmamalıdır. Ayrıca sindirime yardımcı olur, grip belirtilerini önler, ateşi ve boğaz ağrısını azaltmaya yardımcı olur.

Bunları tüketmeden önce, kullanımlarını onaylayan bir uzmana danışmak her zaman akıllıca olacaktır.