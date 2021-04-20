Karaciğer dostu: Eşek dikeni nedir, faydaları nelerdir? Eşek dikeni (deve dikeni) kullanımı..

Doğada hemen hemen her yerde büyüyebilen, dokunması cesaret isteyen eşek dikeni, papatyagiller ailesindendir. Karaciğer problemleri başta olmak üzere, birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir.

Çiçekli bitkiler gurubunda yer alan eşek dikeni, halk arasında kangal, deli kenker, kenger otu, akkız, kasna, deve dikeni, gengel, ağzıkara, topuz, kerti otu, dikenkökü isimleriyle de bilinmektedir.

Görüntüsüyle kendine hayran bırakan bu bitki; diyabet, mide rahatsızlıkları, safra kesesi rahatsızlığı gibi çok sayıda hastalık için kullanılabilmektedir. Taşlı ve çorak araziler başta olmak üzere doğada kolaylıkla yetişen bu bitkinin tohumları kendiliğinden büyüme özelliğine sahipt olduğu için Türkiye'nin her yerinde görülmektedir.

Bilimsel ismi ise “silybum marianum” olan eşek dikeni, 30 ile 100 cm büyüklüğünde, ince ve dikenli otsu bir bitkidir. Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle erguvan renginde çiçek açan deve dikeninin tohumları, antioksidan ve antienflamatuar etkilere sahiptir.

Peki, deve dikeni (eşek dikeni) nedir, faydaları nelerdir? Deve dikeni nasıl kullanılır? İşte detaylar...

EŞEK DİKENİ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Karaciğer başta olmak üzere, her organa fayda sağlayan eşek dikeni, uzmanların önerisiyle kullanılmalıdır. Deve dikeni, düzenli kullanıldığında migren ataklarının azalmasına yardımcı olabilmektedir. Ayrıca safra kesesindeki hastalıkların tedavisinde tercih edilebilmektedir. Eşek dikeninin bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

Karaciğeri korur.

Kemik sağlığını korur.

Romatizma hastalıklarına iyi gelir.

Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde beyin sağlığını korur.

Alzheimer ve parkinson riskini azaltır.

Kolesterol düşürücü etkisi bulunur.

Kansere karşıdır.

Anne sütünün artması konusunda önerilebilir.

Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Vücudun zehirli atıklardan arınması konusunda önemli görev görür.

Vücuttaki fazla yağların yakılmasına olanak tanır.

Fazla kilolardan kurtulma şansı tanır.

EŞEK DİKENİ NASIL KULLANILIR?

Deve dikeni, tohumlarında silymarin olarak adlandırılan bir madde barındırmaktadır. Bu madde tohumlarında olduğu için sadece tohumları kullanılmakta, yaprağı ve diğer bölümleri kullanılmamaktadır.

Eşek dikeni tohumu bal ile karıştırılarak yenilebilir. Bu karışım bronş ve boğaz temizliğinde etkilidir. Bir yemek kaşığı balla bir yemek kaşığı öğütülmüş eşek dikeni tohumu karıştırılır ve macun kıvamına getirilir. Bu macundan günde bir tatlı kaşığı tüketilir.

Tohumlar haşlanarak salatalara da katılır. Ayrıca yoğurt ile karıştırılarak da tüketilir.

Eşek dikeni tohumundan yağ da elde edilebilmektedir. Deve dikeni tohumu yağı ağrılı bölgeye uygulanır ve böylelikle ağrı ortadan kalkar.

Deve dikeni tohumu çayı ağrı olan bölgeye sürülerek ağrının azalmasına yardımcı olur.

Eşek dikeni tohumu çayı yapılışı:

Bir bardak kaynamış suya bir çay kaşığı eşek dikeni tohumu eklenir ve 5 dakika demlenir. Ardından süzülerek içilir.

Bu çay aç karnına ve yemeklerden önce içilir. Günde bir defa tüketmek yeterli olacaktır.