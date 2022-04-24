Karaciğer dostu turpların 5 önemli faydası

Süper gıda olarak adlandırılan ve düşük kalorileriyle ön plana çıkan turpların karaciğeri korumaktan kanserle savaşmaya kadar birçok farklı faydası bulunuyor. İşte her gün turp yemek için 5 neden.

Turp, gevrek gövde dokusuna sahipsahip, farklı şekillerde ve renklerde olabilen kök sebzelerden oluşan bir gruptur. Tatları bazen acı olabilir, vitaminlerle doludurlar ve bahar sofrasına eklenecek en sağlıklı seçeneklerden biridir.

Turp genellikle salatalara ek olarak tüketilir, ancak bu ferahlatıcı sebzenin tadını çıkarmanın birçok farklı yolu ve ayrıca onları daha sık yemenin birkaç önemli nedeni vardır.

Lahana ve brokoli ile aynı bitki ailesinden turpgiller familyasına aittir ve bazı etkileyici sağlık yararlarına sahiptir. İşte turpların mümkün olduğunca sık masada olması için 5 önemli neden.

Çok miktarda besin sağlar

Turplar kırmızı, siyah, beyaz, sarı, pembe veya mor olabilir. En yaygın olanları kırmızı turptur, ancak beyaz turp da sıklıkla kullanılır. Rengi ne olursa olsun, sağlık yararları mükemmeldir.

Turplar kateşinler, pirogallol, vanilik asit ve diğer birçok fenolik bileşik gibi mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. En büyük avantajları, antioksidanlarla birlikte oksidatif stres ve hücre hasarına karşı mücadelede önemli bir rol oynayan yüksek C vitamini içeriğidir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve enfeksiyonlara karşı korunma için önemlidir.

100 gram turp 15 kalori, 233 mg potasyum, 39 mg sodyum, 3.4 gr karbonhidrat, 1.6 gr diyet lifi ve 0.7 gr protein içerir. Sadece 15 kalori içermesi ve hiç yağ içermemesi özellikle zayıflama diyetlerinde onu süper gıda yapar. Ayrıca az miktarda B vitamini, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyumun yanı sıra bağışıklığı güçlendiren C vitamininin günlük değerinin yaklaşık yüzde 30'unu sağlar.

Süper gıda ailesinin bir üyesi olarak turplar kükürt içeren doğal maddeler içerir. Bu bileşiklerin iltihabı azalttığı, hücreleri kansere neden olan maddelerden koruduğu ve kanser hücrelerinin büyümesini engellediği bilinmektedir. Turptaki bileşikler ayrıca ülser ve mide kanseri ile bağlantılı olan Helicobacter pylori bakterileri de dahil olmak üzere antibakteriyel aktiviteye sahiptir.

Kanserle savaşmaya yardımcı olur

Antioksidanların iltihabı azaltmada ve hücreleri hasardan korumada, erken yaşlanmaya ve hastalığa karşı savunmada önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir.

Araştırmalar, eski çağlardan beri halk hekimliğinde kullanılan turpların çeşitli antioksidanlar sağladığını gösteriyor. Sebzelerin yenilebilir köklerinde, ayrıca kabuklarında, tohumlarda ve yapraklarda bulunurlar. Araştırmalar bu doğal bileşiklerin meme, prostat, kolon, karaciğer ve akciğer kanseri gibi belirli kanserlerin ortaya çıkmasına karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor.

Turpun kırmızı rengi, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi ve kalp sağlığının korunması için çok önemli olan güçlü bir antioksidan olan antosiyanin pigmentinden gelir. Ve antosiyanin bu sebzede başka bir önemli role sahiptir; kansere karşı mücadelede etkili olduğu düşünülmektedir.

Kalbi güçlendirir

Turplar antioksidanlar ve kalsiyum, potasyum gibi mineraller açısından zengin oldukları için son derece faydalıdır ve kalp ve damar sorunları olan kişiler için tavsiye edilir.

Bu besinler yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur, aynı zamanda kalp hastalığı riskini de azaltır. Turp ayrıca dolaşımı iyileştiren iyi bir doğal nitrat kaynağıdır.

Diyabetten korur

2060 yılına kadar diyabet teşhisi konan yetişkin sayısının neredeyse üç katına çıkacağı tahmin ediliyor. Araştırmalar, turp ve diyabet arasındaki bağlantıyı uzun yıllardır incelemektedir. Buna turp kökü suyu, özü ve filizi tüketimi dahildir.

Koruyucu etkilerin sebzelerin vücuttaki antioksidan savunma mekanizmasını geliştirme yeteneği ile ilişkili olduğu ve hormonal bozuklukların neden olduğu glikozdaki değişiklikleri olumlu etkilediği fark edilmiştir. Turp ayrıca bağırsaklarda glikoz emilimini azaltır ve kan şekeri seviyelerini düşüren glikoz alımını hızlandırır.

Turp, kan şekeri seviyelerini düzenleme sürecinde önemli olan kimyasal bileşikler olan glukozinolat ve izotiyosiyanat içerir. Düzenli turp tüketimi, vücuttaki doğal adiponektin üretimini de artırır. Adinopektin, insülin direncini önlemede büyük etkisi olan bir hormondur. Turp ayrıca diyabeti önlemeye yardımcı olduğu kanıtlanmış bir antioksidan olan koenzim Q10 içerir.

Karaciğer fonksiyonunu iyileştirir

Bu bileşiklere ek olarak turp, indol-3-karbinol ve 4-metiltio-3-butenil izotiyosiyanat içerir. Bunlar karaciğerin toksinlerden arınmasına, canlanmasına ve hasar sonrası iyileşmesine yardımcı olan çok faydalı maddelerdir.

Ayrıca, bu bileşikler böbreklerin vücuttaki toksinleri atmasına yardımcı olur.