Karaciğer iltihabını gösteren 6 belirti

Aşırı kilolu olmaktan sigara ve yüksek yağlı beslenme gibi kötü yaşam tarzı alışkanlıklarına kadar birçok farklı nedeni olan karaciğer iltihabı, farklı belirtilerle kendisini gösterebiliyor.

Hepatomegali olarak adlandırılan karaciğer büyümesi veya iltihaplanması, organ büyüdüğünde ortaya çıkan ve aynı zamanda çok çeşitli semptomlar ortaya çıkaran bir durumdur.

Günümüzde oldukça yaygın hale gelen karaciğer iltihaplanması, özellikle işlenmiş gıdaların tüketimiyle birlikte büyük sorun haline geldi.

Karaciğer, organizmanın saflaştırma işlevlerini yerine getirmekten sorumlu organdır. Vücudu detoks eder, kanı temizler, farklı enfeksiyonlara karşı savaşmak için gereklidir, vitamin ve enerji depolar ve sindirim faaliyetlerini yürütmek için gerekli bir madde olan safrayı salgılar.

Hepatomegali, karaciğerin patolojik büyümesi olarak tanımlanır. Bu bir hastalık değil, altta yatan bir sorunun işaretidir, yani altta yatan bir hastalığın belirtisidir.

Hepatomegali sadece karaciğerin büyümesi veya genişlemesinden kaynaklanmaz. Aynı zamanda bu organın kendisi için normal kabul edilen sınırları aşabileceği ve çok fazla rahatsızlığa neden olabileceği anlamına gelir. Aşırı büyümeye karşılık, etrafındaki organlar olması gerektiği gibi çalışmayı bırakacaktır. Bu durumda büyüme, vücudun geri kalanı için de oldukça kötü sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

KARACİĞER İLTİHABINI GÖSTEREN 6 BELİRTİ

İltihaplı bir karaciğerimiz olup olmadığını bilmek kolay bir iş değildir. Ancak, bir değerlendirme için doktora gitmemiz gerektiğine dair bize ipucu verebilecek bazı rahatsızlıklar vardır.

1. Ağrı

Ağrı ilk başta çok sessiz olabilse de gün içinde yoğunlukta gelişecektir. Bu ağrının özelliği konumudur. Ağrı, her zaman karnınızın sağ üst tarafında gelişir.

Aynı zamanda karında şişlik olması da mümkündür. Bu şişlik zamanla kademeli olarak artacaktır.

2. Ateş

Ateş enfeksiyonlar, virüsler veya bakteriler nedeniyle sağlığınızda meydana gelen değişikliğin işaretidir. Ancak karaciğer ile de ilgili olabilir.

Eğer sürekli ateşiniz çıkıyorsa, vücudunuzda bir takım sorunlar var demektir. Karaciğer iltihaplanması da bu sorunlardan biridir. İltihaplı bir karaciğeriniz varsa, düzenli olarak ateşiniz olması normaldir.

3. Sarılık

Sarılık karaciğer sağlığınıza bağlıdır. Karaciğeriniz kötü durumdaysa, cildinizin ve gözlerinizin sarardığını fark etmeye başlarsınız.

Bu belirti, kandaki bilirubin artışından kaynaklanır. Her zaman bir çeşit karaciğer bozukluğunun işaretidir.

4. Bulantı

Karaciğerin vücudumuzun işleyemediği toksinleri ve maddeleri ortadan kaldırmaktan sorumlu olduğunu unutmayın. Bu, bizi başka bir karakteristik semptoma götürüyor: Mide bulantısı.

Karaciğer sağlıksız çalıştığında veya çalışamadığında, bazı yiyeceklerin sindirimi zorlaşarak mide bulantısına ve genel halsizliğe neden olur. Örneğin, aşırı yağ, tuz, un içeren gıdalar ve hatta çok baharatlı yemekler bulantıya neden olur.

5. Dışkıda Değişiklikler

Sağlık durumunuzun sonucunu her zaman dışkı ve idrarda görebilirsiniz. Onlara dikkat etmek hoş olmasa da durup, birkaç saniye gözlemlemek iyidir.

Karaciğer sağlıksız olduğunda, dışkının berrak, hatta beyaz olmasına neden olabilir. Buna karşılık, idrar çok koyu bir renge döner ve asit kıvamına sahiptir.

6. Ağızda Kötü Tat

Ağızda kötü tat da karaciğer iltihabının yaygın bir belirtisidir. Bununla birlikte, bu belirtiyi gösterebilecek başka hastalıklar da vardır.

Ağızdaki kötü tat, vücudun atması gereken toksinlerin ve maddelerin birikmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Bu, ağıza yönlendirilecek ve kötü tatların ortaya çıkmasına neden olacak kötü aromalar üretir.

KARACİĞER İLTİHABININ EN YAYGIN NEDENLERİ

Karaciğer vücudumuzun tüm süreçleriyle bağlantılı bir organ olduğundan, birçok faktör onu etkileyebilir, örneğin:

- Aşırı kilo,

- Alkolizm,

- Bakteriyel enfeksiyonlar,

- İlaç zehirlenmesi,

- Hepatit virüsü enfeksiyonu.

Rahatsızlık hissederseniz ve endişeleriniz varsa, bir değerlendirme için doktorunuza danışın. Zararlı olabileceğinden hiçbir koşulda kendi kendinize ilaç tedavisine veya doğal ilaçlara başvurmayın.

Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler karaciğer iltihaplanması belirtilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır. Ana öneriler arasında, çok fazla kalori sağladıkları ve karaciğer hastalıkları için risk belirteçlerinden biri olan kilo alımına katkıda bulunacakları için yağ tüketimini sınırlamak yer almaktadır. Doymuş ve trans yağların tekli ve çoklu doymamış yağlarla değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Öte yandan sebze, meyve ve kepekli tahıllar gibi glisemik indeksi düşük gıdaları daha fazla tüketmek de önemlidir.