Karaciğer sorunları, istenmeyen etkileri ortaya çıkana kadar netleşmeyebilir. Bu nedenle erken işaretlere karşı dikkatli olmak önemlidir. İşte karaciğer sorunlarını gösterebilen 12 uyarı işareti.

Karaciğer vücudunuzdaki en büyük organlardan biridir ve vücudun yiyecekleri sindirmesine, enerji depolamasına ve atık maddeleri ortadan kaldırmasına yardımcı olmaktan sorumlu olduğu için hayati önem taşır. Bu nedenle karaciğer sorunları konusunda sizi uyarabilecek belirtilere dikkat etmek çok önemlidir.

Karaciğer rahatsızlıkları, yıllarca fark edilmeden ilerleyebilir. Karaciğer, kendini yenileme kapasitesine sahip olmasına ve çok dirençli olmasına rağmen, biriken hasar karaciğerin tamamen bozulmasına neden olabilir.

Bu nedenle vücudunuzun size gönderdiği uyarı işaretlerinin farkında olmak çok önemlidir.

ZARARLI MADDELERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Karaciğerin ana işlevi, oksidanlar da dahil olmak üzere vücut için potansiyel olarak zararlı maddelerin ortadan kaldırılmasıdır. Karaciğer aynı zamanda fazla hormonların atılmasından da sorumludur. Bu nedenle, karaciğerin işlevi zayıf olduğunda akneler ve ağrılı adet öncesi sendromu ortaya çıkabilir.

Kan şekeri seviyeleri karaciğer tarafından dengelenir. Karaciğer işlevini yerine getirmediğinde, vücut yorgun hissetmeye başlar, kilo alımına yol açar ve ciddi vakalarda şeker hastalığına yol açabilir. Bilimsel kanıtlar, aşırı şeker tüketiminin, karaciğerde daha fazla yağ biriktirme riskiyle ilişkilendirmektedir.

Karaciğerin bir diğer işlevi de safra salgılamasıdır. Karaciğer işlevini yerine getirmediğinde, kolesterol seviyelerinin yükselmesine, sindirim bozukluklarına ve mide şişkinliğine, gıda alerjilerine ve vitaminlerin, özellikle A, D, K ve E'nin zayıf emilmesine neden olur.

KARACİĞER SORUNLARININ ERKEN BELİRTİLERİ

Erken işaretlerin farkında olursanız, karaciğer problemlerini uzun süre uzak tutabilirsiniz. İşte karaciğer sorunlarının 12 uyarı işareti:

Midede Kronik İltihap ve Şişkinlik

Genel olarak, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin belirttiği gibi, belirgin bir göbek genellikle aşırı yemenin sonucudur, ancak irritabl bağırsak sendromu, laktoz intoleransı ve hatta karaciğer sorunları gibi diğer nedenlere de bağlı olabilir.

Birkaç aylık hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ve bağırsağınızı düzenlemek için sürekli diüretik kullanmanız gerekiyorsa, tarama için doktorunuza görünün.

Karında Açıklanamayan Ağrı

Kaburgaların altındaki sağ bölgede ağrınız varsa ve ağrı kesicilerle çözülmüyorsa, karaciğer sorunları olabilir. Basit tedavilerle ortadan kalkmayan, şiddetli ağrı görülebilir.

Sağ Omuzda Ağrı

Bazı durumlarda karaciğer sorunları, tümör hücrelerinin varlığı gibi ciddi komplikasyonlar nedeniyle sağ omuzda ağrı yaşanmasına neden olabilir .

Tümörler hacimsel olarak büyüdükleri için bulundukları bölgeye daha fazla baskı yaparlar. Bu belirtiyi fark ederseniz en kısa sürede doktora başvurmalısınız. Size doğru teşhisi ancak o verebilir.

Düzenli Kusma

Karaciğer sorunları, vücudunuzun yiyecek ve sıvıları işlemesini çok daha zor hale getirir. Bu, vücudunuzda ağrı ve iltihaplanmaya ek olarak midenizi bozuk hissetmenize neden olabilecek sürekli strese dönüşebilir.

Karaciğer hastalıkları durumunda alışılmış ve düzenli kusmanın ortaya çıkması sık sık görülen bir durumdur.

Gizemli Morlukların Ortaya Çıkması

Karaciğer kanın pıhtılaşması için gerekli olan proteinleri üretir. Örneğin siroz veya karaciğer yetmezliği gibi durumlarda kendini yenilemek için mücadele etmeye başladığında protein seviyeleri düşer. Bu, başka hiçbir müdahale gerekmeden, daha kolay morarma veya kanamaya neden olabilir.

Yorgunluk

Her gün yorgun ve uyuşuk hissediyorsanız, karaciğer problemleriniz olabilir. Vücudunuzdaki atık biriktikçe, vücudunuzdaki oksijen seviyelerinin düşmesine neden olur.

Bu, organların oksijen almasını engelleyecek ve fiziksel efor gerektiren aktiviteler yapmıyor olsanız bile kendinizi yorgun hissetmenize neden olacaktır. Aşırı yorgunluk durumunda, mutlaka bir doktora başvurun.

Kişilik Değişiklikleri

Karaciğer düzgün çalışmadığında, kanda çok miktarda toksin birikebilir. Bunlar beyne doğru hareket edebilir ve daha sonra konsantrasyon ve hafıza ile ilgili sorunlara neden olabilir ve hatta uyku döngülerini etkileyebilir.

Tüm bu faktörler, kişiliğinizde çevrenizdekiler için çok açık olan değişikliklere neden olabilir. Bunlar, aşırı yorgunluk ve sevdiğiniz şeylere karşı ilgisizlikten, sevdiklerinizle sorun ve tartışmalara kadar değişebilir.

İştahtaki Değişiklikler

Karaciğer kendini yenilemek için çalıştığında, gıdalara ilgi genellikle kaybolur. Bu önemli ölçüde kilo kaybına neden olabilir. İştahınız alışılmadık bir şekilde azalmaya başlarsa, tıbbi muayeneden geçmeniz önerilir.

Sarı Cilt ve Gözler

Bu duruma sarılık denir ve karaciğer oksijen kullandıktan sonra bozulmuş hücreleri işleyemediğinde ve bu nedenle bilirubin oluştuğunda ortaya çıkar.

Sonuç olarak, safra pigmenti kan dolaşımına girer ve gözlerinizin ve cildinizin beyazlarının sararmaya başlamasına neden olur. Genellikle bebeklerde sık görülen bir durumdur, ancak zamanla düzelir. Yetişkinlerde ciddi karaciğer sorunlarına işaret edecek bir işarettir.

Ayak Bileklerinde Şişme

Şişkinlik mideyle sınırlı olmayabilir, sıvılar ayak bileklerinde de birikebilir. Bu iltihaplanma, genellikle başka rahatsızlıklar tarafından da ortaya çıkabildiği için çok az kişinin dikkate aldığı bir işarettir.

İshal

Karaciğer sorunları ile ilişkilendirilmesi gereken ilk belirtilerden biri ishal veya sıvı dışkıdır, bu nedenle göz ardı edilmemelidir. Eğer uzun süre ishal yaşanıyorsa, vücudunuz yiyeceklerden besinleri düzgün bir şekilde ememez. Bu, vücudun düzgün bir şekilde iyileşmesini zorlaştırır.

Koyu İdrar

Bu, karaciğerinizde bir sorun olup olmadığını anlamanın en kolay yollarından biridir. Uzun süre koyu idrar durumu yaşanıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Koyu veya bulanık idrarın birçok nedeni vardır, ancak karaciğer problemlerini mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmak en iyisidir.

KARACİĞER TEMİZLEME DİYETİ

Karaciğer için temizleme diyeti, belirli gıdaların tüketimini artırmaya çalışırken, bir yandan da bazı gıdalardan uzak durmaktır.

Yeşil Liste (kısıtlama olmadan tüketilebilir)

En yüksek detoks potansiyeline sahip meyveler, karaciğer için temizleme diyetinin önemli bir parçasıdır.

En iyileri:

- Narenciye

- Papaya

- Şeftali

- Mango

- Kavun

- Kırmızı üzüm

- Çilek

Bu meyvelerdeki lif içeriği vücuttaki toksinlerin atılmasını hızlandırır ve sindirim sisteminin çalışmasını iyileştirir. Meyve suyu yerine taze ve bütün olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Detoks için özellikle iyi olan sebzeler ise şunlardır:

- Enginar

- Biberler

- Pancar

- Brüksel lahanası.

- Turpgiller (Brokoli, kırmızı lahana, karnabahar, lahana, su teresi, ıspanak).

- Havuç

- Salatalık

- Kabak

- Domates

- Fasulye

- Filizlenmiş tohumlar

Bu sebzeler, sürekli temas halinde olduğumuz ağır metalleri, pestisitleri ve diğer kimyasalları yok etmeye yardımcı olur.

Tuzsuz çiğ kuru yemişler her gün tüketilebilir. Badem, fındık, ceviz, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, susam ve keten tohumu idealdir.

Yemek pişirmek için sızma zeytinyağı ve salataları süslemek için yağlı tohum yağları kullanın. Bu yağlar zararlı toksinleri emebilen bir lipid bazı sağlar.

Günde en az sekiz bardak su içtiğinizden emin olun. Bu, arıtılmış, filtrelenmiş veya şişelenmiş su olmalıdır. Kafeinsiz çay veya kahve de içebilirsiniz.

Sarı Liste (ılımlı olarak tüketilmelidir)

Kahverengi pirinç, mısır, yulaf ve kinoa gibi tahılları günde en fazla iki porsiyonla ve somon, uskumru, hamsi gibi balıkları günde en fazla bir porsiyonla sınırlayın.

Buğday, çavdar ve arpa gibi glüten içeren diğer tahıllar bağırsağı tahriş ederek karaciğere zarar verebilir. Tüketimini ölçün.

Her en fazla gün bir orta boy muz ve patates tüketin.

Kırmızı Liste (tamamen kaçının)

Kafein ve alkol karaciğerin çok çalışmasına neden olur. Ayrıca alkol, karaciğerde birçok toksin birikmesine yol açar. Bu içecekleri çay veya yeşil çay ile değiştirin.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar, hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.