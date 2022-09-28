Karaciğer yağlanmasına karşı faydalı 10 doğal ilaç

Birçok sağlık sorununa neden olan ve yetişkinler arasında oldukça yaygın olan karaciğer yağlanması, gençler arasında da giderek daha fazla yayılıyor. İşte karaciğer yağlanmasına karşı doğal çareler...

Karaciğer yağlanması veya bir diğer adıyla yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde aşırı yağ birikiminin olduğu ve bu nedenle karaciğerin büyüdüğü bir durumdur. Yetişkinler arasında yaygın olan karaciğer yağlanması, son yıllarda gençleri arasında da geniş kitlelere yayılıyor.

Karaciğer yağlanması her zaman sağlık sorunlarına neden olmaz, ancak tedavi edilmezse karaciğer iltihabına (steatohepatit) neden olarak karaciğer hasarına yol açabilir.

Ayrıca karaciğer yağlanması özellikle başlangıç ​​aşamasında belirtilere neden olmaz, ancak uzun süre ihmal edilirse karın ağrısı, sağ yanda ağrı, halsizlik ve kilo kaybına neden olabilir.

Karaciğer yağlanmasının nedenleri

Çok yüksek kalorili veya çok yüksek şekerli bir diyet, karaciğer yağlanmasının ana nedenidir. Bununla birlikte, bu problem alkolizm, kemoterapi ve bulaşıcı, toksik ve metabolik nedenler nedeniyle de ortaya çıkabilir.

Bazı durumlarda böbrek yetmezliği ve dolaşım sorunları gibi diğer problemlerle de ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Karaciğer yağlanması daha ciddi durumlara, karaciğer yetmezliği, siroz, hepatosellüler karsinom ve karaciğer nakli ihtiyacı gibi durumlara dönüşebilir.

HDL (iyi kolesterol) kolesterolün koruyucu bir rol oynayabileceği bilinmektedir. Özellikle diyet tavsiyelerine uymazlarsa, diyabetli kişilerde karaciğer yağlanması riski çok daha fazladır. Dünyada sürekli artan obezite ve diyabet salgını ile birlikte karaciğer yağlanması sorunu da aynı oranlara ulaşmaktadır.

Obstrüktif uyku apnesi sorunları, kişinin uyku sırasında apne anları yaşadığı bir solunum yolu hastalığıdır, ayrıca obezitenin varlığına bakılmaksızın alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı ile de ilişkilidir.

KOAH'lı hastalarda (farklı bir kronik akciğer hastalığı), karaciğer yağlanması sorununun eşzamanlı varlığı, yaşam beklentisini azaltırken, kalp ve damar hastalıkları riskini artırır.

Karaciğer yağlanması sadece aşırı kilolu insanlar için bir sorun değildir, aynı zamanda zayıf kişilerde, özellikle inflamatuar bağırsak hastalığı teşhisi konan kişilerde de mevcut olabilir.

Bağırsak bakterileri yağlı karaciğer gelişiminde önemli bir rol oynar. Tanı için genellikle kan testleri ve karın ultrasonu yapılır.

Karaciğer yağlanmasına karşı 10 doğal ilaç

İşte karaciğer sağlığını geliştiren ve karaciğeri arındıran, karaciğer yağlanması için doğal çözümler.

1. Egzersiz yapmak

Egzersizin karaciğer yağlanmasına karşı tek başına bile faydalı bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. En büyük faydayı elde etmek için uygulanacak tek egzersiz yoktur, her hafta sürekli ve giderek artan fiziksel egzersizler tavsiye edilir.

2. Zerdeçal

Zerdeçal, içeriğindeki kurkumin sayesinde iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ayrıca karaciğer fonksiyonunu ve uygun safra üretimini destekler. Zerdeçal vücut tarafından zor emildiğinden, sadece baharat olarak kullanılması yeterli olmayabilir. Karaciğer sağlığı için zerdeçal almanın en basit ve en etkili yolu, çay şeklinde almaktır.

3. Greyfurt

Greyfurt sadece kilo vermek için değil aynı zamanda karaciğer hasarına karşı da faydalı bir meyvedir. Düşük glikoz seviyesi, diyabet problemlerini tedavi etmek için harikadır ve ayrıca yağlı bileşiklerin yakımını kolaylaştırır.

4. Enginar

Bu sebze karaciğer için faydalı özelliklere sahiptir ve hafif bir idrar söktürücü etki gösterir. Ayrıca yağların emilimini azaltmaya yardımcı olur. Antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve karaciğer yağlanmasına karşı iyi bir çaredir.

5. Süt devedikeni

Karaciğeri arındırmak için devedikeni almak da faydalıdır. Bu bitki silimarin içerir ve detoks edici etkiye sahiptir. Farklı formülasyonlarda (tabletler, kapsüller, damlalar) bulunabilir ve sınırlı bir süre için kişi tarafından tanımlanacak bir dozajla alınabilir.

6. Taurin

Taurin bir amino asittir ve safra asitlerinin üretiminde önemli ölçüde yer alır. Genellikle diğer maddeleri de içeren besin takviyelerinde bulunur. Genellikle karaciğeri desteklemek için sinerjik bir etkiye sahiptir ve karaciğer yağlanması durumunda faydalıdır.

7. Karahindiba

Karahindiba, fitoterapide karaciğeri arındırdığı bilinen en iyi bitkilerden biridir. Genellikle ana tentür olarak kullanılır ve destek etkisini arttırmak için enginar ve deve dikeni gibi benzer etkilere sahip diğer ürünlerle kullanılır. Ayrıca aktarlarda veya eczanelerde bulunan özel karahindiba formülasyonları da vardır.

8. Keten tohumu yağı

Keten tohumu yağı karaciğer sağlığı için faydalı özelliklere sahiptir ve yemeklerde ve salatalarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca, günde bir yemek kaşığı oranında doğrudan ağızdan ek olarak daha büyük miktarlarda da alınabilir. Acılaşmasını önlemek için buzdolabında kısa bir süre saklanmalıdır.

9. Brokoli

Turpgil sebzelerden biri olan brokoli, karaciğer detoksunun ikinci aşaması için gerekli olan kükürt açısından zengin olduğu için karaciğer sağlığı için en çok önerilen sebzelerden biridir. Brokoliyi buharda hazırlayın ve haftada 3 veya 4 kez tüketin.

10. Yaban turpu

Yaban turpu kökleri karaciğer yağlanması için başka bir doğal çaredir. Bu doğal ilaç aynı zamanda hafif bir detoks etkisine sahiptir ve vitaminler ve mineraller içerir. Birçok besin takviyesinde sinerjik etkiye sahip diğer bileşenlerle birlikte bulunur.