Genel sağlık için çok önemli olan karaciğerin yağlanması durumunda vücut, toksinleri doğru şekilde atamaz ve birçok sağlık sorunu ortaya çıkar. İşte karaciğer yağlanmasının 6 belirtisi.

Karaciğer hücrelerinde yağ biriktiğinde buna hepatik steatoz yani karaciğer yağlanması denir. Bu, karaciğerin işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmesini engelleyen bir durumdur.

Karaciğer protein üretmek, yağ metabolizmasını düzenlemek, kandaki toksinleri atmak ve amino asit miktarını genel düzeyde kontrol etmek gibi çeşitli görevlerden sorumludur.

Basitçe söylemek gerekirse karaciğer; yiyeceklerin parçalanmasına, enerjiyi depolamaya ve toksinleri yok etmeye yardımcı olan bir organdır. Bu nedenle, genel sağlık için çok önemlidir.

Görevlerini yerine getiremezse, vücudun geri kalanını oldukça olumsuz bir şekilde etkilenir ve bu nedenle etkilenen kişi, bazıları diğer sağlık sorunları ile karıştırılabilecek kadar yaygın olan çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başlar.

Düzenli olarak aşırı alkol tüketen kişiler, karaciğer yağlanmasına çok daha yatkındır. Bununla birlikte, alkolizm bu hastalıkla ilişkili tek risk faktörü değildir. Diğer faktörler arasında diyabet, fazla kilolu veya obez olmak, kötü beslenme alışkanlıkları ve yüksek kolesterol seviyelerine sahip olmak bulunur.

KARACİĞER YAĞLANMASININ 6 BELİRTİSİ

Karaciğer yağlanması çoğu durumda, asemptomatiktir, yani bir belirti göstermez. Bu, kişi test edilene kadar tespit edilmesinin zor olduğu anlamına gelir. Karaciğer yağlanması genellikle kan tesleri, karaciğer ultrasonları ve karaciğer biyopsisiyle teşhis etmek edilir.

Bu nedenle, karaciğer yağlanması konusunda özel olarak uyaran bir dizi sinyal yoktur. Ancak, bazı hastaların karaciğer yağlanması ile ilişkili olabilecek semptomlar veya belirli sağlık sorunları yaşadıkları unutulmamalıdır. Onlara bir göz atalım.

Karın Ağrısı

Bazı hastalar karaciğer yağlanmasının bir belirtisi olarak karın ağrısı yaşadığını bildirmiştir. Ancak bu karın ağrısının, diğer sıkıntılarla birlikte ortaya çıktığı bilnimektedir. Ağrı, karnın ortasında veya sağ üst kısmında yaşanır. Ancak bunun belirli bir faaliyet veya travma ile ilgisi yoktur. Yemek yedikten sonra ortaya çıkabilir çünkü mide genişler ve genişlemiş karaciğere baskı yapar.

Karın Şişkinliği

Karaciğer yağlanmasının bir başka olası uyarı işareti de şişkinlik yaşamaktır. Sıvı birikmesi nedeniyle oluşur ve genellikle karaciğer hastalığının bir sonucudur. Bu şişkinliğe genellikle asit reflü eşlik eder. Asit reflüye bağlı diğer belirtiler arasında hazımsızlık, nefes almada güçlük, sırtın arka tarafında ağrı ve ayak bileklerinde ödem oluşması bulunur.

Yorgunluk

Karaciğer yağlanmasının olası uyarı işaretlerinden biri de, enerji eksikliği ve sürekli yorgunluktur. Karaciğer düzgün çalışamadığından metabolizma yavaşlar ve ardından sebepsiz yorgunluk ortaya çıkar. Karaciğer doğru çalışamadığı için fazla toksin birikimi yaşarsınız, enerji seviyeniz düşer ve kendinizi yorgun hissedersiniz. Ayrıca sık sık baş ağrınız da olabilir.

Diğer semptomların yanı sıra konsantrasyon sorunları, kafa karışıklığı yaşamak da mümkündür.

Koyu İdrar

İdrar yoluyla bazı rahatsızlıkları veya hastalıkları tespit edebiliriz. Bu sıvının toksin ve atık taşıdığını unutmayın. Karaciğer yağlanması durumunda idrar normalden daha koyu renkte olacaktır. Ek olarak, dışkıda da değişiklikler görülebilir, daha beyaz veya kil renginde olabilir ve normalden daha fazla kokabilir.

Derideki Değişiklikler

Karaciğer yağlanmasının uyarı işaretlerinden bir diğeri de ciltteki değişikliklerle ilgilidir. Karaciğer yağlanması durumunda ciltteki en önemli değişiklik, sarılık görünümüdür. Bu sarı renk, dokularda biriken bilirubin düzeylerindeki artışa bağlı olarak ciltte ve mukozada görülür.

Karaciğer yağlanmasına bağlı diğer cilt değişiklikleri arasında renksiz boyun ve koltuk altları, kızarmış avuç içi ve tırnakların altında beyaz noktalar bulunur.

Kilo Almak

Karaciğerde aşırı toksin birikimi, yağların sindirilmesine yardımcı olma kabiliyetine müdahale eder. Bu nedenle vücuttan atılmasına yardımcı olan süreçleri etkiler. Bu, kalori kontrollü bir diyet uygularken bile sağlıklı bir kiloyu korumayı zorlaştırır.

SAĞLIKLI KARACİĞER İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Karaciğer yağlanması teşhisi konduktan sonra, bir sonraki adım uygun tedaviye başlamaktır. Doktorunuzun reçete edebileceği ilaçlara ek olarak, az yağlı bir diyet uygulamak çok önemlidir.

İşte bazı öneriler:

- Rafine ürün alımınızı azaltın. Unlar ve beyaz şekerler bu gruptadır. Bunun yerine tam tahıl versiyonlarını tercih etmeyi deneyin.

- Akdeniz diyeti uygulayın. Yağ oranı düşük veya sağlıklı yağ içeren birçok yiyeceğe dayandığından, var olan en sağlıklı diyetlerden biridir.

- Alkolden kaçının. Karaciğerin ana düşmanlarından biridir. Ayrıca alkollü içeceklerin fazla tüketilmesi sadece yağlanmaya değil siroza da yol açabilir.

- Bazı ilaçları almayın. Yağlı karaciğeriniz varsa hangi ilaçların zararlı olabileceğini öğrenmek için doktorunuza danışın.

- Spor yapın. Düzenli egzersiz, karaciğer sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Her gün yapacağınız 30-40 dakikalık yürüyüş bile harika faydalar sağlayacaktır.

KARACİĞERE YARDIMCI OLAN GIDALAR

Bu organ, az miktarda doymuş yağ ve rafine şeker içeren dengeli bir diyet gerektirir. Öte yandan, bol miktarda tam tahıl ve baklagil alınmalıdır. Kereviz gibi yeşil yapraklı ve gövdeli sebzeler de uygundur. Enginar özellikle faydalıdır.

Haftalık diyetinize şunları ekleyin:

- C vitamini için kivi, çilek, portakal veya biber.

- E vitamini için avokado ve sızma zeytinyağı.

- Provitamin A için havuç ve domates.

- Çinko içeriği için yağsız kırmızı et, balık, tam tahıllar ve sert kabuklu yemişler.

- Selenyum içeriği için kuru yemiş ve kabuklu deniz ürünleri.

- Çözünür lif için elma, yulaf ezmesi ve erik.