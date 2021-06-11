Yeterli ve dengeli bir diyet, karaciğer yağlanması ile mücadelede en etkili tedavi yöntemidir, ancak bu diyetlere olumlu yönde etkileriyle belirli yiyecekleri de ekleyebilirsiniz.

Karaciğer yağlanması, yağ asitlerinin birikmesinden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık, obezite, alkolizm ve tip 2 diyabetli kişilerde çok yaygındır.

Karaciğer yağlanması, belirti göstermeden ilerleyebilir. Ancak hastalığın ileri aşamalarında çeşitli ağrılar ve yorgunluk hissi gelişebilir. Tıp dilinde alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı olarak bilinir ve çok yaygın bir sorundur. Dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinin ve çocukların yaklaşık yüzde 5'inin karaciğer yağlanması yaşadığı tahmin edilmektedir.

Karaciğer yağlanmasına karşı en büyük tedavi yeterli ve dengeli bir diyet ve uygun fiziksel egzersizdir. Kişiselleştirilmiş bir diyet bu hastalıkla savaşmanın en iyi yolu olabilir, ancak diyetleri olumlu yönde tamamlayabilecek belirli yiyecekleri de beslenmenize ekleyebilirsiniz.

İşte karaciğer yağlanmasıyla savaşan 10 yiyecek.

ÇİLEK

Çilek, yüksek C vitamini içeriği sayesinde arındırıcı ve detoks edicidir. Bu meyvenin içerdiği organik asitler yağ birikimini engeller. Düşük kalori yüzdesi nedeniyle meyvelerin kraliçesi olarak kabul edilir, bir fincan kadar çilek sadece 43 kaloridir. Yüksek düzeyde lif içerir, bu nedenle sindirim süreçlerine yardımcı olur ve açlık hissini azaltır. Kandaki kötü kolesterolü düşürerek yağlı karaciğer hastalığının ortaya çıkmasını önleyebilir.

Organik asitleri antiseptik ve antienflamatuar etkiye sahiptir, bu nedenle yağlı karaciğerin durumunu iyileştirebilir. Çilekler su açısından da oldukça zengindir, bu nedenle sıvı tutulmasını önlemeye de yardımcı olur.

ENGİNAR

Enginar, sağlığa birden fazla faydası olan besinlerden biridir. Vücudu toksinlerden ve atıklardan arındırmasıyla bilinir. Enginar, karaciğer üzerinde koruyucu etkisi olan kafeik, oleik, kafeolik veya linoleik asit gibi esansiyel asitler açısından zengindir. Ek olarak, safra kesesinin aktivitesini kolaylaştırırlar. Bu, yağların sindirimini iyileştirir.

Enginardaki bileşenler yağ metabolizmasını etkiler, böylece kandaki kötü kolesterol ve trigliseritleri azalır. Aynı şekilde müshil etkisi olduğu için mide ve bağırsak geçişinin işlevi iyileşir. Bütün bunlar yağların daha iyi sindirilmesini sağlar ve bu nedenle karaciğer yağlanmasını azaltır.

DEMİRHİNDİ

Demirhindi, güzel bir tada sahip olmasının yanı sıra, harika bir antibakteriyel ve iltihap önleyicidir. Diğer meyvelere oranla daha fazla içerdiği A vitamini, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum içeriğiyle genel sağlık için çok iyidir. Doğal bir temizleyici olduğu için karaciğeri fazla yağlardan arındırır. Koruyucu özellikleri safra problemlerini tedavi etmek için mükemmeldir.

Demirhindi çeşitli şekillerde alınabilir, örneğin demirhindi yaprağı çayı veya soyulmuş demirhindi çayı olarak tüketilebilir. Her iki şekilde de, bu meyve vücuda pozitif bir şekilde etki eder, biraz daha lezzet vermek için bal ile tatlandırılabilir. Yapay tatlandırıcılar karaciğer yağlanması problemini daha da kötüleştirdiği için tatlandırıcı kullanmayın.

LİMON

Limon harika bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır, güne bir bardak karaciğer fonksiyonlarını iyileştiren limonlu suyla başlayabilirsiniz. Enfeksiyonları tedavi edebildiği için doğal bir antiseptiktir. Limonlu su ayrıca vücudumuzun Ph'ını dengelemeye yardımcı olur.

Aç karnına limonlu bir bardak ılık su içebilirsiniz.Yapılan araştırmalara göre, limon suyu kan kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Limon suyundaki antioksidanlar tüm vücuda faydalıdır.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, bugüne kadar üzerinde en fazla araştırma yapılan bitkilerden biridir, zerdeçalın ana bileşeni olan kurkumin kullanılarak deneyler yapılmış, 8 haftalık bir sürede bu bileşenin karaciğerde yağların neredeyse yüzde 50'sini azaltabildiği belirlenmiştir.

Zerdeçalın karaciğerdeki hücreleri yenileyebildiği, safra üretimini iyileştirdiği ve yağların metabolize edilmesini desteklediği çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Zerdeçal, sorunsuz bir şekilde metabolize edilen ve dışkıyla atılan yağları emme konusunda büyük bir kapasiteye sahiptir. Bu bitki karaciğerle ilgili çeşitli rahatsızlıklar, hafif hepatitler ve safra kesesi taşlarının tedavisi için önerilir.

GREYFURT

Yağlı karaciğere karşı bir diğer besin de greyfurttur, çünkü yağ asitlerinin oksidasyonundan sorumlu olan bazı kimyasalları aktive eder, bu nedenle kilo vermeye de yardımcı olur.

Greyfurttaki bileşikler, karaciğerdeki yağların oksitlenip yok olmasını sağlayarak, yağ birikimine karşı savaşır. Sabahları bir bardak greyfurt suyu içebilirsiniz, ancak bazı ilaçların etkisini engelleyebileceğinden önce doktorunuza danışın.

CHİA

Chia bir besin bombası olarak kabul edilir. Araştırmalar chia tohumlarının yüzde 60'ının omega 3 yağları olduğunu gösteriyor. Bu da tüm gıdalar arasında bulunan en yüksek miktar olduğu anlamına geliyor.

Araştırmalar, chia tohumlarının kan yağlarını baskıladığı ve alfa linolenik asit içeriğinden dolayı tüketilmesinin karaciğerdeki yağları ve iltihaplanmayı azalttığını ve yağların atılmasını kolaylaştırdığını gösteriyor.

ISPANAK

Sağlıklı bir diyet, genel olarak yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle ıspanak içermelidir. Yüksek lif içeriği sindirimi iyileştirmek için idealdir ve içeriğindeki folik asit karaciğer fonksiyonlarını düzenler. Klorofil bakımından zengindirler, bu nedenle karaciğerdeki toksinleri ve yağları emer ve ortadan kaldırırlar.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu çok fazla omega 3 içerir, bu nedenle kandaki yağ seviyelerini azaltmak ve aşırı yağdan zarar gören organların iltihaplanmasını azaltmak için idealdir. Ek olarak, vücudun kötü kolesterolü emmemesine ve kabızlığı önlemesine yardımcı olan birçok çözünür ve çözünmez lif içerirler. İdeal olarak, öğütülmüş keten tohumu tüketmesi önerilir.

BROKOLİ

Brokoli, hafif acı bir tat veren kükürt bazlı bileşenler ve karaciğer problemlerini iyileştirmeye yardımcı olan özellikler içerdiğinden, karaciğer yağlanmasını gidermek için iyidir. Özelliklerinden daha iyi yararlanmak için çiğ veya yarı pişmiş olarak yenilmesi önerilir.

Karaciğer yağlanması durumunda her zaman bir uzmana başvurulmalıdır. Bu sadece daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye yardımcı olurlar.