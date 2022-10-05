Karaciğer yetmezliğine giren genç, 1 saat sonra gelen nakille hayata tutundu

Karaciğer yetmezliğine giren 16 yaşındaki P.D., yoğun bakıma alınmasından 1 saat sonra gelen organ bağışı ile hayata tutundu.

Organ bağışı, karaciğer yetmezliği yaşayan 16 yaşındaki P.D.'yi hayata bağladı...

Osmaniye’de yaşayan P.D., 13 Eylül’de ateş ve karın ağrısı şikayeti nedeniyle ailesi tarafından bir hastaneye gönderildi.

Hastanede ateş düşürücü ve ağrı kesici verilmesine rağmen sıkıntılar geçmeyince P.D., 18 Eylül’de babası tarafından başka bir hastaneye götürüldü.

Şehir hastanesinde teşhis konuldu

Özel hastanenin acil servisinde görevli doktor, P.D.’nin durumundan şüphelenince “Acilen Adana Şehir Hastanesi’ne gidin.” önerisinde bulundu.

İHA’nın haberine göre; aynı gün Adana Şehir Hastanesi’ne götürülen P.D.’de sarılık belirtileri gören doktorlar, yapılan tetkikler üzerine karaciğer yetmezliği belirledi.

Yoğun bakıma alındı

Yoğun bakıma alınan P.D.‘nin tedavisi devam ederken, acil karaciğer nakli kararı alındı. Adana Şehir Hastanesi yetkilileri, acil karaciğer nakli kararını saat 22.00'de Sağlık Bakanlığı Ulusal Karaciğer Bildirim Sistemi’ne iletti.

Yaklaşık 1 saat sonra sistem yöneticileri, aynı gün Trabzon’da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan bir kişinin karaciğerinin, P.D.’ye uygun olduğunu belirledi.

Nakil ameliyatı 12 saat sürdü

Bunun üzerine Adana Şehir Hastanesi’nin başhekimi de olan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar başkanlığındaki ekip, Sağlık Bakanlığı’na ait uçakla Trabzon’a gitmek üzere 19 Eylül saat 03.00’te havalandı. Trabzon’dan alınan karaciğer, sabaha karşı Adana’ya ulaştırıldı ve nakil operasyonu başlatıldı.

Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Op. Dr. Sefa Özyazıcı, Op. Dr. Adnan Kuvvetli, Op. Dr. Cihan Gökler, Dr. Basrican İnce ile anestezi uzmanları, hemşireler ve teknisyenlerden oluşan ekip, tam 12 saat süren bir ameliyatla karaciğeri P.D.’ye nakletti.

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü'nün takibinde 3 gün yoğun bakımda kalan P.D. 21 Eylül’de servise alındı. Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, P.D.’nin karaciğer naklinde yaşanan sürecin, organ bağışı ve bu konudaki doğru organizasyonun önemine iyi bir örnek olduğunu söyledi.

“Kısa sürede uygun organın bulunması, milyonda bir ihtimal diyebiliriz”

Prof. Dr. Çetinkünar, kadavradan organ bağışlarında, bir yandan bir aile yakınını kaybetmenin üzüntüsü yaşanırken, diğer yandan başka bir insana hayat verildiğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"Bu vakamızda da 16 yaşındaki Osmaniyeli gencimizi, Trabzon’daki ailenin duyarlılığı kurtardı. Diğer yandan acil nakil ihtiyacının belirlenmesinden 1 saat sonra uygun karaciğer bulunması, P.D. için büyük bir şans. Bu kadar kısa sürede uygun organın bulunması, milyonda bir ihtimal diyebiliriz.

“Uygun karaciğer bulunmasaydı, 4-5 günden fazla yaşatmak mümkün olmayacaktı”

Uygun karaciğer bulunmasaydı, hastamızı 4-5 günden fazla yaşatmak mümkün olmayacaktı. Bakanlığımızın organ bağışıyla ilgili başarılı organizasyonu da bu şansın hayat kurtarıcı bir unsura dönüşmesini sağladı. Sağlık Bakanlığı Ulusal Karaciğer Bildirim Sistemi’nin başarıyla işletilmesi sayesinde bağışlanan organ, acil ihtiyacı olan hastaya nakledilebildi.”

"Ömür boyu dua edeceğim"

P.D. ise kendisini çok iyi hissettiğini belirtirken, bir başka ailenin yaşadığı acının kendisi için büyük bir talihe dönüştüğünü sonradan öğrendiğini söyledi. P.D. “Sonradan öğrendiğime göre 1 saatte bana uygun organ bulunmuş. Bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu onlar ve kaybettikleri yakınları için dua edeceğim.” dedi.