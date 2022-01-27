Karaciğerde bir sorun olduğunu gösteren 7 işaret

Sinir sistemine bağlı olarak çalışmadığı için hasar ilerleyene kadar genellikle belirti vermeyen karaciğer hastalıkları, erken evrede tespit edildiğinde başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor.

Karaciğerin uygun şekilde çalışması sağlığımızın anahtarıdır. Karaciğer alkol ve ilaçları metabolize ederek ve toksik maddeleri yok ederek kanı temizler. Kanın pıhtılaşmasını önleyenler de dahil olmak üzere temel vücut proteinlerini üretir, kana enfeksiyonları önleyen besinler ve proteinler sağlar

Vücuda ve beyne glikoz üreterek, depolayarak ve göndererek enerji ihtiyacını düzenleyen karaciğer, ayrıca adrenal bezler ve tiroid hormonları dahil olmak üzere hormonların dengesini düzenler.

Karaciğer hasarı genetik yatkınlık, siroz gibi uzun süreli karaciğer hastalığı ve toksik maddelere uzun süreli maruz kalma dahil olmak üzere birçok farklı nedenden dolayı oluşabilir.

KARACİĞER HASTALIKLARINI GÖSTEREN 7 BELİRTİ

Karaciğer tedavi edildiğinde çok uyumlu ve esnek bir organdır ve kendi kendini iyileştirme yeteneğine sahiptir. Çoğu hastalıkta olduğu gibi, altta yatan neden ne kadar erken tespit edilirse tedavi o kadar basit ve etkili olur.

Sağlığı korumak için olası karaciğer hasarı belirtilerini tanımak önemlidir ve bu 7 erken belirti karaciğerde bir sorun olduğunu gösterebilir.

Yorgunluk

Çeşitli araştırmalar, kronik yorgunluk ve bitkinlik hissinin karaciğer hasarının en yaygın belirtileri olduğunu göstermiştir. Uzmanlar, karaciğerle ilişkili yorgunluk ve bitkinliğin beyindeki nörokimyasal değişikliklerin ve hormonal dengesizliklerin bir sonucu olduğunu düşünüyor. Yorgunluk ve bitkinlik hissi, hasarlı karaciğerin kandan düzgün bir şekilde atamadığı toksik yan ürünlerin yüksek seviyeleri ile şiddetlenir.

Kuru veya Tahriş Olmuş Cilt

Tahriş olmuş cilt ve geçmeyen kaşıntı, karaciğer hasarının başka bir göstergesidir. Cildimizin sağlıklı olması için vücuttaki sıvıların transferi ile oluşan neme ihtiyacı vardır. Vücutta yeterince sıvı olmadığında, cilt genellikle farklı bir görünüm alır. Bunlar arasında ellerde veya ayaklarda kızarıklık, sarılık veya belirli bölgelerde açıklanamayan koyu veya açık renkli noktalar bulunur.

Karın Ağrısı

Karaciğer hasarında karın ağrısı yaşamak yaygındır. Hastalar genellikle bu ağrıyı sanki bir şey deliyormuş gibi tanımlar ve bu ağrı genellikle yalnızca karaciğer sorununun uygun tedavisi ile hafifletilebilir. Bazı reçetesiz veya reçeteli ilaçların uzun süreli kullanımı karaciğer hasarına neden olabilir. Bu nedenle geçmeyen karın ağrısı ve kişinin uzun süredir bazı ilaçları kullanması durumunda doktora gitmesi gerekir.

Bulantı veya Kusma

Daha önce de belirtildiği gibi karaciğerin temel işlevlerinden biri detoks ve toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktır. Karaciğerin detoks işlevi bozulduğunda, normal sindirim ve metabolizmada ani değişiklikler de dahil olmak üzere bir dizi sorun ortaya çıkabilir. Karaciğer sindirim sistemi içinde büyük bir organdır, bu nedenle karaciğerle ilgili herhangi bir durum hazımsızlık şeklinde kendini gösterebilir. Mide bulantısı ve kusma genellikle karaciğerin temizleyemediği biriken toksinler nedeniyle oluşur.

Morarmalar

Karaciğerin en önemli rollerinden biri kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olan protein enzimlerinin üretilmesine yardımcı olmaktır. Kanın pıhtılaşma mekanizması bozulduğunda, cildin görünümünde değişiklikler ​​görülür. Karaciğer kanın pıhtılaşması için gerekli proteinlerin üretimini yavaşlatırsa veya üretmeyi durdurursa, kolayca morarma ve kanama meydana gelebilir.

Şişkinlik

Karaciğer hasarı, organa giden normal kan akışını bozar ve bu da çevredeki damarlardaki basıncı artırır. Bu damarlar, dalaktan ve bağırsaklardan karaciğere kan taşımaktan sorumlu damarları da içerir. Bu sürecin bozulması, portal hipertansiyon olarak bilinen bir durum olan kan basıncında bir artışa neden olur . Portal hipertansiyon, karın çevresinde sıvı birikmesine neden olur. Bu sıvı birikimi, karaciğerin diğer kan proteinlerini üretememesi nedeniyle de oluşabilir.

Sarılık

Karaciğer sorunları gözlerde ve ciltte renk değişikliğine neden olabilir. Renk değişikliği, düzgün bir şekilde atılamayan safra pigmenti bilirubin birikimi nedeniyle oluşur. Ciltte veya gözlerde sarımsı bir renk oluşması sarılık olarak bilinir. Sarılık, gözdeki renk değişikliklerine ek olarak, koyu renkli idrar, vücudun her yerinde kaşıntı ve bilişsel işlevlerde bozulma gibi başka semptomlara da neden olabilir.

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN 10 BESİN

Yaşam boyunca yediğimiz ve içtiğimiz her şey karaciğerimizden geçer. Bu nedenle bu organ tüm beslenme alışkanlıklarımıza karşı vücudu korur. Vücudunuz ve dolayısıyla karaciğeriniz için iyi bir şey yapmak istiyorsanız, onu nasıl sağlıklı tutacağınızı ve nasıl temizleyeceğinizi bilmeniz gerekir.

Yağlı ve kızarmış yiyecekler, sağlıksız içecekler, alkol ve uyarıcı maddeler, vücuttaki zararlı maddeleri temizleyen bir filtre işlevi gören karaciğerin başlıca düşmanlarıdır.

Karaciğer sinir sistemine bağlı olmadığı için hastalıklı bir karaciğer çok belirti göstermez ve bu nedenle hastalığı tespit etmek çok zordur. Ancak, karaciğer kendini yenileyebilir ve neredeyse tüm hasarları onarabilir.

Bu süreçte karaciğere yararlı besinleri tüketmek son derece önemlidir. İşte karaciğeri temizleyen 10 besin:

Sarımsak

Vücudun toksinleri atmasına yardımcı olan enzimlerin üretimini uyarır.

Narenciye

C vitamini açısından zengin olan narenciye meyveleri, karaciğerin zararlı maddeleri daha hızlı yok etmesine yardımcı olan güçlü bir antioksidandır.

Pancar

Flavonoidler açısından zengindir, karaciğeri uyarır ve çalışmasını iyileştirir.

Yeşil Çay

Yeşil çayda bol miktarda bulunan kateşin, vücudu temizleyen güçlü bir antioksidandır.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, lahana, pazı, kuşkonmaz ve marul gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler klorofille doludur ve kandan toksinleri atmada çok etkilidir.

Ananas

C vitamini ile doludur ve vücuttaki toksinleri serbest bırakan doğal bir idrar söktürücü görevi görür.

Nane

Nane yaprakları, güçlü bir antioksidan görevi gören flavonoidler açısından zengindir.

Zencefil

Metabolizmayı hızlandıran, vücuttaki yağların atılmasına yardımcı olan çok güçlü antioksidan maddeler içerir.

Ceviz

Detoks sürecini hızlandıran çok miktarda omega 3 yağ asitleri ve amino asitler içerir.

Lahana

Tıpkı brokoli ve karnabahar gibi, lahananın da karaciğer enzimleri üzerinde güçlü bir etkisi vardır, bu da çalışmasını düzenler ve hızlandırır.