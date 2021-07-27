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    Karaciğeri temizleyen 10 besin

    Karaciğer sağlığı büyük ölçüde beslenmeye bağlıdır ve çeşitli toksinleri vücudumuzdan uzaklaştıran bu organı temizleyen besinler tüketmek son derece önemlidir. İşte karaciğeri temizleyen besinler.
    • Özel İçerik
    • 27.07.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 17:51
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    Karaciğeri temizleyen 10 besin

    Yeterli ve dengeli beslenmek, doğru bir yaşam tarzına sahip olmak ve fiziksel aktivite yapmak sağlıklı olmanın temel faktörleridir. Bu nedenle hangi gıdaların vücut sağlığına fayda sağladığını bilmek önemlidir. Çünkü yetersiz bir beslenme planına sahip olmak bazı organlarda sorunlara neden olabilir.

    Karaciğerin ana işlevi, bazı yiyecekleri parçalamak ve vücutta bulunan toksik maddeleri ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle karaciğer sağlığına özellikle dikkat etmek gerekir.

    İşte karaciğeri temizledikleri çeşitli araştırmalarla ortaya konmuş 10 besin:

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #1

    ELMA

    B ve C vitamini, kalsiyum, potasyum, demir ve fosfor gibi mineralleri içermesi nedeniyle en sevilen ve besleyici meyvelerden biri elmadır. Elmalar, vücudun sindirim sisteminden toksinleri temizlemesi için gerekli kimyasalları içerir. Bu da karaciğerin temizleme işlemi sırasında toksik yükün üstesinden gelmesini kolaylaştırır.

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #2

    GREYFURT

    Karaciğer detoksunu destekleyen bir diğer besin, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriği ile greyfurttur. Greyfurt, karaciğeri temizlemenin doğal süreçlerini hızlandırır.

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #3

    LİMON

    Limonlar bol miktarda C vitamini içerir ve suları karaciğer fonksiyonlarını uyarabilir. Tüm özelliklerinden yararlanmak için taze hazırlanmış limon suyu tüketilmelidir. Ek olarak, bu gıdalar iyi bir bağışıklık fonksiyonu sağlamanın anahtarıdır. Düzenli alımı soğuk algınlığı geliştirme riskini azaltır.

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #4

    YEŞİL ÇAY

    Yeşil çay, karaciğer fonksiyonuna yardımcı olan ve ayrıca karaciğer hastalığına karşı önleyici bir etkiye sahip olabilen kateşinler olarak bilinen yüksek düzeyde bitkisel antioksidanlar içerdiğinden karaciğeri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca çeşitli araştırmalar yeşil çayın, karaciğer kanserini önleyebileceğini de göseriyor.

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #5

    AVOKADO

    Avokado, birçok besin maddesi içerdiğinden ve glutatyon üretimini desteklediğinden karaciğerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu madde, hücrelerin peroksitler ve serbest radikaller gibi reaktif oksijen türlerinden korunmasına yardımcı olur. Hücrelerdeki ana antioksidandır. Avokadonun bileşiminde çok miktarda omega 3 yağ asidi vardır. Omega 3'ler vücuttaki iltihaplanmayı ve dolayısıyla toksinleri azaltır.

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #6

    SARIMSAK

    Yeşil çaya benzer şekilde, araştırmalar, çiğ sarımsak tüketiminin karaciğerin toksinleri yok etmesine yardımcı olacak karaciğer enzimlerinin aktivasyonunu hızlandırdığını gösteriyor.

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #7

    BROKOLİ

    Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, brokoli tüketiminin içeriğindeki C vitamini, flavonoidler ve glukozinolatlar gibi çoklu biyoaktif bileşikler sayesinde aflatoksinlerin biyoaktivasyonunu azaltarak karaciğer kanserine karşı koruduğunu gösterdi. Ayrıca, ön çalışmaların brokolinin karaciğer trigliseritlerinin birikimini azaltarak yağlı karaciğer gelişimini önlediğini ortaya koydu.

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #8

    CEVİZ

    Cevizler benzersiz yağ asitleri, biyoaktif bileşikler ve temel besinler karışımına sahip oldukları için besleyici olarak yoğun gıdalardan biridir. Araştırmalar cevizlerin, karaciğer yağlanması olan kişilerin tedavisinde büyük bir terapötik potansiyele sahip olduğunu, ayrıca kandaki yağ seviyelerinin düzenlenmesinde, ve iltihabın azaltılmasında rol oynadığını gösteriyor.

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #9

    LAHANA

    Karaciğeri detoks etmeye yardımcı olan gıdalardan bir diğeri de lahanadır. Lahanalar, toksinleri arındırma işlevine sahip iki detoksifiye edici enzimin aktivasyonuna fayda sağlar. Lahanalar genel olarak serbest radikallerin oluşumunu yok edebilen, böylece karaciğer üzerindeki baskıyı ve iltihaplanmayı azaltabilen büyük miktarda antioksidan bileşiklere sahiptir. Bu nedenle sık sık tüketilmesi tavsiye edilir.

    Karaciğeri temizleyen 10 besin #10

    TAM TAHILLAR

    Esmer pirinç ve kepekli buğday gibi tam tahıllar genel sağlık için faydalıdır. Ayrıca karaciğeri boşaltmaya ve vücutta bulunan yağları metabolize etmeye yardımcı olabilirler.

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