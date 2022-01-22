Karaciğerin düzgün çalışmadığını gösteren 10 işaret

Herhangi bir zamanda ortaya çıkabilen ve çoğunlukla gizlenmeyi tercih eden karaciğer hasarını erken teşhis etmenizi sağlayacak ipuçlarını sizler için sıraladık…

Tıpkı elleriniz ve bacaklarınız gibi, iç organlarınız da vücudunuzun içinde ara vermeden çalışır. Ancak, onların sağlığının da cildiniz ve uzuvlarınız kadar bakıma ihtiyacı olduğu gerçeğini çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. Sağlıksız bir bağırsak belirtileri gösterebilirken, karaciğer sessiz organlardan biridir. Öyle ki, insanlar karaciğer hasarına veya yetmezliğine yaklaştığında bile, yardım çığlığı duyulmaz.

Karaciğeriniz sindirim, besin sentezi ve metabolik işlevlerde önemli bir rol oynar. Karın sağ üst kadranda yer alan karaciğer, sindirim sisteminden gelen kanı vücudunuzun geri kalanına kaynaştırmadan önce filtreler. Diğer bir işlevi ise kimyasalları detoksifiye etmek ve ilaçları metabolize etmektir.

Ne zaman karaciğer fonksiyon reddeder, vücudunuz hasar belirtileri gösteren başlar. İşte, karaciğer hasarının erken belirtileri;

1. GÖZLERDE VE CİLTTE RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Kötü karaciğer sağlığı gözlerde renk değişikliğine neden olur. Kırmızı kanda çok fazla sarı madde birikmesi zamanla sarı gözlere neden olabilir. Vücudunuz sarılık gibi belirtiler gösteriyorsa karaciğer hasarınız ileri bir aşamaya gelmiş olmalıdır.

2. BULANTI VE KUSMA

İnsan karaciğeri toksik maddeleri ortadan kaldırabilir. Bu nedenle sık bulantı ve kusma, hafife alınmaması gereken karaciğer hastalığının erken belirtileridir.

3. KARIN ŞİŞMESİ VE AĞRISI

Karaciğer sorunları genellikle vücudun kan akışını keser. Dolayısıyla bu, bağırsak ve diğer kısımlara baskı uygulayarak karın bölgesinde ağrı ve şişmeye neden olabilir. Kendi kendine geçmeyen ani karın şişmesi fark ederseniz, hemen bir doktora başvurun.

4. SOLUK RENKTE DIŞKILAMA

Karaciğer yeterli miktarda safra üretmediğinde veya akışı bir şekilde engellendiğinde dışkınız kil rengine dönüşebilir. Bu yüzden, dışkılamalardaki değişiklikler karaciğerde bir problem olduğunu işaret edebilir.

5. KOYU RENKLİ İDRAR

İdrar rengi sağlığınız hakkında çok şey söyler. Koyu idrar dehidrasyonu gösterir, ancak vücutta karaciğer problemlerini gösterebilecek zararlı maddelerin varlığı anlamına da gelebilir. Bol su içmenize rağmen idrarınız hala koyu kalıyorsa, sorun karaciğer olabilir.

6. AYAKLARIN ŞİŞMESİ

Sağlıksız bir karaciğer, ayak bileklerinde ve ayaklarda şişmeye neden olabilir. Bu nedenle, ayaklarınızda makul olmayan bir şişlik yaşıyorsanız, bunun nedeni altta yatan bir karaciğer sorunu olabilir. Karaciğer hastalığı genetik olarak da ortaya çıkabilir.

7. KAŞINTILI CİLT

Karaciğerde yüksek düzeyde safra tuzu ciltte kaşıntıya neden olabilir ve göz ardı edilmemelidir. Karaciğer hastalığının erken bir belirtisi olabilir. Daha çok alerjik gibi düşünülen bu kaşıntıları önemsemekte fayda var.

8. İŞTAH VE KİLO KAYBI

Karaciğer problemi sırasında vücut besinleri parçalama ve sindirme kapasitesini kaybeder ve her zamanki gibi aç hissetmeyebilirsiniz. İştah kaybı, gün boyunca halsiz hissetmenize neden olur.

9. YORGUNLUK

Karaciğer hastalığının en yaygın ve erken belirtilerinden biri, gün boyu gereksiz yorgunluk veya halsizliktir. Başka sebepler de olabilir, ancak bu durum daha uzun sürerse doktorunuza danışın.

10. KOLAY MORARMA

Karaciğer düzgün çalışmıyorsa iştah kaybedersiniz ve karaciğeriniz kan pıhtılarını gidermeye yardımcı olan proteinleri üretmeyi durdurur. Bu durum sizi kolay morarma ve kanamaya yatkın hale getirir.