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    Karaman'da hastaneye başvuran hastanın mesanesinden 1 kilo taş çıktı

    İdrar yaparken yanma şikayeti ile hastaneye başvuran bir hastanın mesanesinden, portakal büyüklüğünde 1 kilo taş çıkarıldı.
    • 17.09.2022 - 04:08
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    Karaman'da hastaneye başvuran hastanın mesanesinden 1 kilo taş çıktı

    Karaman’da yaşayan 27 yaşındaki Barış Yıldız isimli hasta, idrar yaparken yanma şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Çekilen röntgeninde hastanın mesanesinde 2 adet büyük çapta taş tespit edildi.

    Doç. Dr. Güven Erbay ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şanlı tarafından yapılan cerrahi operasyonla hastanın mesanesindeki 2 taş, başarılı bir şekilde alındı.

    Karaman da hastaneye başvuran hastanın mesanesinden 1 kilo taş çıktı #1

    Türkiye'de mesaneden çıkarılan en büyük taş

    İHA'nın haberine göre; başarılı geçen ameliyatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Güven Erbay, “Hastanemize idrarda yanma şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkik ve görüntüleme sonucunda mesanesinde devasa bir taş olduğu gördük. Bunun üzerine ameliyat kararı aldık ve açık ameliyatla bu taşı aldık. Normalde mesane taşı yaşlı hastalarda ve prostatı olanlarda oluşur. Genç yaştakilerde pek beklediğimiz bir durum değildir. Başarılı geçen ameliyatın sonunda hastamızın mesanesinden 15 ve 5 santim boyutunda 2 tane taş çıkardık. Hastamızın sağlığı gayet iyi durumdadır. Şu ana kadar bilinen ve bizim de bildiğimiz kadarıyla bir hastadan çıkarılan taş bin 900 gram ağırlığındaydı. Bizim çıkardığımız 2 taşın ağırlığını ölçtüğümüzde bin 50 gram geldi. Bizim bildiğimiz üzere bu çıkarılan taşın Türkiye sınırlarında şimdiye kadar mesaneden çıkarılan en büyük taş olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

    Karaman da hastaneye başvuran hastanın mesanesinden 1 kilo taş çıktı #2

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz da, “Hastanemiz bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

    Karaman da hastaneye başvuran hastanın mesanesinden 1 kilo taş çıktı #3

    Karaman da hastaneye başvuran hastanın mesanesinden 1 kilo taş çıktı #4


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