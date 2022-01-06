Karantina süresi 2022: Aşılı ve temaslılara karantina var mı, kaç gün?

Karantina süresi 2022: Aşılı ve temaslılara karantina var mı, kaç gün?

İki doz aşılı ancak temaslı olan vatandaşlar, karantina sürelerini merak ediyor. Peki aşılı olup koronavirüs temaslı olanlar kaç gün karantinaya girecek? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Koronavirüse karşı aşı ile mücadele devam ederken, omicron endişesi de artmaya devam ediyor.

60 bine dayanan vaka sayıları durumun ciddiyetini ortaya koyarken, karantina sürelerine dair bir gelişme yaşandı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşılı - aşısız temaslı" vatandaşların karantina sürelerinin değiştiğini açıkladı.

Bu kapsamda koronavirüse pozitif temaslı olan aşılı vatandaşlar "karantinaya girecek miyim" sorusunu gündeme taşıdı.

İşte Bilim Kurulu kararları ve güncel karantina süresi…

AŞILI VE TEMASLI OLANLAR KARANTİYAYA GİRECEK Mİ, KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi.

Buna göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünmeyecek ancak Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydedilecek.

Bu kişiler maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam edebilecek.

Herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise aynı gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptıracak.

5. GÜNDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Semptom gelişmezse temasının 5'inci gününde PCR testi yaptırma zorunluluğu olacak. PCR testi yaptırmazsa 6'ncı gün HES kodu riskli hale gelecek ve kişi karantinaya alınacak.

PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilecek ve rehbere uygun izolasyon koşullarında takip edilecek.