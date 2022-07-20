Boğaz ağrısını hafifletmekten küf kokusunu gidermeye kadar birçok farklı alanda kullanılabilen ve birçok ayrı faydası bulunan karbonat ile evde kolayca yapabileceğiniz 15 pratik yöntemi derledik...

Karbonat beyaz, kokusuz, suda çözünür bir tozdur. Karbonat, birçok farklı şekilde kullanılabilen faydalı bir maddedir. Yemek pişirme, cilt bakımı, bahçe işleri, vücut bakımı gibi birçok alanda faydalı olan çok amaçlı bir üründür.

Karbonat genellikle alerjiye neden olmaz. Ayrıca yenilebilirdir, toksik değildir ve biyolojik olarak kolayca parçalanabilirler. Karbonatlar genel olarak koruyucu içermezler.

İşte çok yönlü karbonatın 15 şaşırtıcı kullanımı:

1. Kötü kokan çöp kutusunu temizler

Mutfaktaki çöp kutunuz çok mu kötü kokuyor? İşte kokusunu gidermek ve güzel kokmasını sağlamak için basit bir numara.

Kötü kokulara veda etmek için karbonat kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

- Çöp kutusunun içini ve dışını yarısı sirkeli suyla temizleyin.

- İçeride nemin birikmesini önlemek için açık hazneyi iyice kurumaya bırakın.

- Tamamen kuruması için içinden kuru bir bez geçirin.

- Bir torbayı geri koymadan önce, çöp kutusunun içine biraz karbonat serpin. Etkili olduğu için çok koymaya gerek yok.

- Çöp torbasını geri koyduktan sonra koku oluşmasını önlemek için torbanın içine de serpin.

Sonuçlar

Bu basit ipucu ile 2 ay boyunca artık kötü çöp kokusu yaşamayacaksınız. Karbonat ekonomik ve doğal bir koku önleyicidir. Plastik veya metal çöp kutuları için mükemmel bir koku gidericidir. Bebek bezi kokuları da karbonata dayanamaz.

2. Kanepeyi temizleyin

Kanepeniz artık temiz kokmuyor mu? 1 veya 2 gün içinde kanepenizi temizlemek için minderlerin arasına biraz karbonat dökün. Ardından, toz kalıntılarını bir elektrikli süpürge ile temizleyin.

Nasıl yapılır?

- Kumaş kanepeye karbonat serpin. Aynı zamanda bir mikrofiber kanepe için de geçerli bir ipucudur.

- Birkaç saat veya daha iyisi bir gece bekletin.

- Son olarak, elektrikli süpürge ile çekin.

Sonuçlar

Kanepeniz artık temiz. Bu temizlik kuru temizleme olduğu için risksizdir. Yani kanepeyi ıslatmaya gerek yok. Kanepeyi temizlemenin yanı sıra kokuyu giderir ve renkleri canlandırır. Daha da fazla verim için, üzerine karbonat serptikten sonra kanepeyi fırçalayabilirsiniz. Bu, tozun daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

3. Meyve ve sebzeleri temizleyin

Meyve ve sebzelerde pestisitler maalesef çok yaygın. Pestisitleri tamamen temizlemek için meyveleri nasıl yıkayacağınızı mı merak ediyorsunuz?

Meyve ve sebzelerden pestisitleri uzaklaştırmak için 2 basit teknik var. Her iki durumda da sadece karbonat kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır? (Elma gibi sert meyveler için)

- Elinize bir miktar karbonat koyun ve elmayı ıslatın.

- Elmayı karbonat ile iki elinizin arasında kuvvetlice ovalayın.

- Akan su altında iyice durulayın.

- Temiz bir bezle kurulayın.

Hassas meyve ve sebzeler için:

Pestisitleri gidermek için meyve ve sebzelerinizi karbonatlı suda bekletin.

- Geniş bir kaba su koyun.

- Suya üç yemek kaşığı karbonat ekleyin.

- Meyve ve sebzeleri suya batırın.

- 15 dakika bekletin.

- Meyve ve sebzeleri akan su altında iyice durulayın.

Sonuçlar

Meyve ve sebzelerdeki pestisitlerin büüyk bir kısmını temizlediniz. Bu 2 ipucu tüm meyveler (elma, çilek, üzüm, armut, nar, hurma, üzüm, ahududu, kiraz, limon, portakal vb.) ve tüm sebzeler (domates, havuç, biber, fasulye, brokoli, salata, patates vb.) için işe yarar.

4. Yanmış tavaları temizler

Yanmış bir tavayı temizlemeniz mi gerekiyor? Tavanızı geri almak için saatlerce fırçalamanız gerekmez. İşte kolayca temizlemenin sırrı.

Bu ipucu sayesinde tavada kalan her şeyi zahmetsizce çıkarabilirsiniz, tek ihtiyacınız olan şey karbonat.

Nasıl yapılır?

- En kirli yerlere karbonat serpin.

- Tavaya 2 cm su ekleyin.

- Suyu kaynayana kadar ısıtın.

- Soğuyana kadar en az 15 dakika bekletin.

- Bulaşık deterjanı ile temizleyin ve durulayın.

Sonuçlar

Ve işte karşınızda, temiz bir tava. Bu ipucu basit bir yapışmaz tava için değil, aynı zamanda paslanmaz çelik veya seramik tava için de çalışır. Ve tava birkaç gün yıkanmadan kalmış ve kirler kurumuş olsa bile alttaki tabaka sorunsuz çıkacaktır. Bu ipucu aynı zamanda tencereler ve kirli tabaklar için de geçerlidir.

5. Çamaşır makinesini temizler

Çamaşırlarınızı yıkamak için çamaşır makinesini kullanıyoruz ancak çoğu zaman onun da iyi bir temizliğe ihtiyacı olduğunu unutuyoruz. Özellikle evde küçük çocuklarınız varsa, makinenin içi çok kirli olabilir.

Siz de uzun zamandır çamaşır makinenizi temizlemediyseniz bu basit ipucu işinize yarayacaktır. Tek ihtiyacınız olan, çamaşır makinenizi doğal olarak temizlemek için karbonat ve beyaz sirke.

Nasıl yapılır?

- En uzun programı ve en yüksek sıcaklığı kullanarak boş bir makineyi çalıştırın.

- Makine doldururken kapağı açın ve 1 litre beyaz sirke ekleyin.

- Ardından, tambura bir bardak karbonat ekleyin.

- Kapağı kapatın ve makineyi 1 dakika çalıştırın.

- Lapağı tekrar açın ve su, beyaz sirke ve karonatu makinenin tamburunda 1 saat bekletin.

- Bu sırada elinizden geldiğince deterjan ve yumuşatıcı bölmeleri gibi çıkarılabilir parçaları çıkarın ve ıslatın.

- Onları beyaz sirkeye batırın ve ardından iyice temizlemek için fırçalayın.

- Parçaları iyice kurulayın.

- Beyaz sirkeye batırılmış bir diş fırçası kullanarak ulaşılması zor yerleri temizleyin.

- Bu süreyi makinenin önünü ve yanlarını temizlemek için de kullanabilirsiniz ama henüz kapağını kapatmayın.

- 1 saat sonra çamaşır makinesinin kapağını kapatın ve programı bitirin.

- Baştan başlayın ve 1 litre beyaz sirke ile yüksek sıcaklıkta tekrar bir program çalıştırın.

- Bu, 1. programın temizleyemediği son kalıntıları ortadan kaldırmayı mümkün kılar.

- Kazanı temizlemek için, yıkama işlemi tamamlandıktan sonra kazanın kenarlarını ve altını beyaz sirke ile silin. Bu, son kirleri giderir.

Sonuçlar

Çamaşır makinesini beyaz sirke, karbonat ve diş fırçası ile mükemmel bir şekilde temizlediniz. Çamaşır makinesinin karbonat ve sirke ile iyi bir şekilde temizlenmesi, tüm çamaşır makinesi markaları için geçerlidir.

6. Giderleri temizler ve yeniler

Beyaz sirke ve karbonatın sihirli gücü sayesinde tıkanan giderlerinizi açabilirsiniz. Ev yapımı organik bir lavabo açacağı yapabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

- 200 gr karbonat, 200 ml beyaz sirke, 200 gr tuzu bir kapta karıştırın.

- Bu karışımı tıkanmış gidere dökün.

- Yarım saat bekleyin.

- 1 kase kaynar suyu boruya dökün.

Sonuçlar

Doğal ev yapımı ürününüzle borularınızı zahmetsizce açtınız. Bu adımları uyguladıktan sonra boru sorununuz çözülmüş olmalıdır. Ve özellikle banyo boruları, küvet ve tıkalı duş için etkilidir.

7. Mutfaktaki kötü kokuları önler

Mutfağınızı kokudan arındırmak için en etkili ve ekonomik yöntem karbonat kullanmaktır. Doğal bir ev yapımı oda spreyi yapmak için karbonat ile dolu bir fincan koymanız yeterlidir.

Nasıl yapılır?

- Bir fincan veya küçük bir kap alın.

- Karbonat ile doldurun. Daha da fazla verimlilik için ağzına kadar doldurun.

- İsteğe bağlı: Mutfağın aha güzel kokmasını sağlamak için karonata birkaç damla uçucu yağ ekleyin.

- Kötü kokuları gidermek için kabı açık bırakarak mutfağın bir köşesine koyun.

- Karbonatı 1-2 haftada bir değiştirin.

Sonuçlar

Mutfağınız artık mis gibi kokuyor. Artık kimyasalları satın almadan mutfağınızın güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Bu ipucu banyo ve çok uzun süre kapalı kalan yatak odası gibi odalarda da işe yarar.

8. Kötü ayakkabı kokusunu giderir

Zor bir günün ardından, bir geziden veya yakıcı güneşin altında bir yürüyüşten sonra ayakkabılar berbat kokabilir. Ayak terlemesi özellikle yaz aylarında oldukça yaygındır ve kötü kokuya neden olur.

Çantanızda her 5 dakikada bir kullanabileceğiniz özel bir deodorantınız yoksa, eve döndüğünüzde kokan ayakkabıların kokusunu gidermek için karbonat kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

- Küçük kumaş veya poşetler alın.

- Karbonat ile doldurun.

- Çıkardıktan sonra ayakkabınıza koyun.

Sonuçlar

Ayakkabılardaki kötü kokularla savaşmak için küçük bir poşet karbonat yeterli olacaktır. Üstelik süper ekonomik ve tamamen doğal bir yöntemdir. Karbonat sadece kötü kokuları maskelemekle kalmaz, aynı zamanda onları emer.

9. Dişleri beyazlatır

Bu doğal ipucu ile evde dişlerinizi kolayca beyazlatabilirsiniz. Karbonat ile doğal bir diş macunu hazırlayabilirsiniz. Karbonat dişleri beyazlatma özelliğine sahiptir. Ayrıca birçok özel beyazlatıcı diş macununun bileşiminde kullanılır.

Nasıl yapılır?

- Diş macununuzla birlikte diş fırçanıza biraz karbonat dökün.

- Dişlerinizi her zamanki gibi fırçalayın.

- Ağzınızı çalkalayın.

Sonuçlar

Birkaç hafta sonra dişleriniz doğal olarak beyazlamaya başlar. Dikkatli olun, diş etlerine zarar vermemek için her gün kullanmamanız önerilir. Birkaç hafta boyunca haftada bir kez fazlasıyla yeterlidir.

10. Boğaz ağrısını hafifletir

Boğaz ağrıları yılın tüm zamanlarında görülebiliyor. Karbonat kullanarak ağrıyı basit ve etkili bir şekilde dindirebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

- 1 bardak ılık su, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı limon suyunu karşıtırın.

- Bu karışımla gargara yapın.

- Tükürün.

Sonuçlar

Ağrı geçene kadar bunu her gün yapın. Ve hiçbir yan etkisi olmadığını bilin. Bu nedenle boğaz ağrınızı iyileştirmek için gerektiği kadar sık tekrarlayabilirsiniz.

11. Doğal ve etkili bir deodoranttır

Deodorantınızın yerini alacak etkili ve doğal bir şey mi arıyorsunuz? Haklısınız çünkü piyasada satılan deodorantlar kimyasallarla doludur. Ter kokularını önlemek için inanılmaz bir ipucunu deneyebilirsiniz.

Cilde ve sağlığa zararlı etkileri olmadan deodorantın yerini alacak bu ürün karbonattır.

Nasıl yapılır?

- Dilerseniz karbonatı direkt koltuk altlarına uygulayabilirsiniz.

- Ancak çevreye bulaşmasını önlemek için avucunuzun içinde bir tutam karbonat ile biraz sıcak suyu karıştırın.

- Ardından her koltuk altına bu macunu sürün.

Sonuçlar

Artık neredeyse bedava ve süper etkili deodorantınız var. Bu macunu limonla birleştirebilirsiniz. Koltuk altlarına uygulanan bir dilim limon ter kokusunu gidermede çok etkilidir. Bu yüzden su/karbonat karışımıma birkaç damla limon ekleyebilirsiniz. Bu ipucu ile gün boyunca, hatta egzersiz sırasında bile ter kokularına karşı etkili korumadan yararlanabilirsiniz.

12. Siyah noktaları yok eder

Siyah noktaları yok etmek için doğal bir çözüm mü arıyorsunuz? İşte burundaki siyah noktalara karşı savaşmak için etkili bir doğal çözüm. Limon ve karbonat bazlı bu tarif, yüzünüzdeki siyah noktaları doğal olarak yok ediyor.

Nasıl yapılır?

- Bir limonu bir kaba sıkın.

- Yoğun, kremsi bir macun oluşturmak için karbonat ekleyin.

- Bu macunu burun üzerine uygulayın.

- 20 dakika bekletin.

- Soğuk suyla durulayın.

Sonuçlar

Bu ipucu basit, pratik ve etkili. Burun gibi siyah noktaların çok olduğu alanlarda özellikle etkilidir. Bu önleyici bakım sayesinde cildiniz arınır ve teniniz bütünleşir. Siyah noktaların doğal yollarla yok edilmesinde etkili bir çaredir. Sonuçları görmek için bu ipucu 1 hafta boyunca günde bir kez yapın.

13. Mide ekşimesini hafifletir

Ara sıra mide ekşimesi mi yaşıyorsunuz? Ve onları nasıl rahatlatacağınızı merak ediyorsunuz çünkü muhtemelen günlük yaşamınızı mahvediyorlar. İlaç almak için doktora veya eczaneye koşmanıza gerek yok. Mide ekşimesini durdurmak için doğal bir çare var.

Bu mükemmel ipucu, seyreltilmiş karbonat içmektir. Mide yanmasından sorumlu asitleri nötralize eder. Kullanıldığında göz açıp kapayıncaya kadar sizi rahatlatacaktır.

Nasıl yapılır?

- İlk mide ekşimesinden itibaren bir çay kaşığı karbonatı büyük bir bardak suya karıştırın.

- Bu karışımı hızlıca için.

Sonuçlar

Birkaç dakika içinde bu küçük işlemin faydalı etkileri hissedilmeye başlayacaksınız. Basit, pratik ve etkilidir.

14. Çamaşırları beyazlatır

Grileşmeye başlayan açık renkli kıyafetleriniz mi var? Çamaşırları beyazlatmak için karbonat kullanabilirsiniz. Bu, beyaz çamaşırları yeni gibi gösterecek harika bir yöntemdir.

Nasıl yapılır?

- Çamaşır makinesine beyaz tişörtleri ve beyaz çarşafları koyun.

- Her zamanki gibi bir yıkama yapın.

- Son durulama sırasında deterjan çekmecesine 300 gr karbonat ekleyin.

Sonuçlar

Etki neredeyse anında gerçekleşir ve çamaşırlarınız neredeyse orijinal beyazlığına geri döner. Beyaz çamaşırlardaki griliği gidermek, ince iç çamaşırlarını beyazlatmak veya çarşafları beyazlatmak için çok etkilidir.

15. Havlulardaki küf kokusunu önler

Banyo havlularınız kötü mü kokuyor? İnatçı bir küf kokusu mu var? Bu genellikle ıslak havlular çamaşır makinesinden yeterince hızlı çıkarılmazsa olur. Sonuç olarak nem küfe dönüşür ve havlularınız kokar. Neyse ki bu sorunu beyaz sirke ve karbonat kullanarak çözebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

- Banyo havlularınızı çamaşır makinesine koyun.

- En sıcak yıkama sıcaklığını seçin, 90°.

- Makineye 2 bardak beyaz sirke dökün. Deterjan veya yumuşatıcı eklemeyin.

- Döngü tamamlandığında, makineyi tekrar 90°'de çalıştırın, ancak bu sefer yarım fincan karbonat dökün.

- Program biter bitmez havlularınızı kurutun.

Sonuçlar

Katlamadan ve saklamadan önce banyo havlularının tamamen kuruduğundan emin olun. Aksi takdirde küf kokusu yeniden ortaya çıkabilir. Havlularınız bu işleme rağmen küf kokuyorsa, çamaşır makinesinde küf olabilir. Düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. Bu yöntem, havuzdan sonra iyi kurumamış mayolar gibi giysiler için de işe yarar. Ancak 90°'de yıkamayın, etiketlerde belirtilen sıcaklığa uyun.