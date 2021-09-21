Mide ekşimesini hafifletmekten ağız ve diş sağlığını geliştirmeye kadar birçok farklı yararı bulunan karbonatın tüm faydalarını ve karbonat kullanımının olası yan etkilerini derledik.

Sodyum bikarbonat (bilinen adıyla karbonat), geleneksel tıbbın çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullandığı minerallerden biridir. Mutfakta ve kozmetikte yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir bileşiktir.

Karbonat; karbon, sodyum, hidrojen ve oksijen gibi moleküler bileşenlerin birleştirilmesiyle elde edilen, beyaz kristalli katı bir bileşiktir. Bu karışım aslında bir tuz türüdür.

Doğada bulunan bir mineral olmasına rağmen vücutta, mide duvarlarının mukoza zarları seviyesinde, pankreas ve böbrekte de sodyum bikarbonat üretilir.

KARBONATIN FAYDALARI

Karbonatın faydaları, farklı terapötik özelliklerinden gelir. İşte karbonatın sağlığa 10 inanılmaz faydası:

1. Mide rahatsızlığını iyileştirir

Karbonat alkalidir, bu nedenle midedeki fazla hidroklorik asidin etkisini yok edebilir. Mide rahatsızlığını iyileştirir, reflüyü rahatlatmasının yanı sıra antasit etkisi ile mide asiditesini dengeler ve mide ekşimesi, hazımsızlık veya mide rahatsızlığını giderir.

Yemeklerden önce yarım çay kaşığı karbonat ile bir bardak su hazırlamak asitliği önlemek için yeterlidir.

Önemli: Bu çözüm geçicidir, çünkü vücut midede yeterli asit olmadığını algıladığında midede daha fazla hidroklorik asit salgılayarak geri tepme etkisine neden olur. Tekrarlayan durumlarda doktora başvurmak önemlidir.

2. Vücut detoksuna yardımcı olur

Karbonat limon suyu ile birleştiğinde vücudun alkalileşmesine yardımcı olur, vücuttaki fazla asidi etkisiz hale getirir, karaciğeri ve böbrekleri korur.

Metabolik asidozun ve kronik böbrek hastalığının ilerlemesini hafiflettiği bilinmektedir.

3. Burun tıkanıklığını ve boğaz ağrısını giderir

Burun tıkanıklığının giderilmesinde ve hafifletilmesinde onlarca yıldır kaynamış su, tuz ve karbonat karışımı kullanılıyor. Burnun bu üçlüyle yıkanmasından oluşan terapi oldukça faydalı sonuçlar veriyor.

Boğaz ağrısında ise ağrı, virüsler veya bakterilerden kaynaklanıyorsa, karbonat, mikroorganizmaların boğazdaki ağrıya neden olabilecek etkilerini azaltmaya yardımcı olan antiseptik özellikleriyle bu ağrıyı hafifletebilir.

4. Ağız sağlığı ve hijyenini destekler

Karbonat, antiseptik etkisi sayesinde diş eti iltihabı gibi ağız hastalıklarının hafifletilmesine ve önlenmesine yardımcı olabilir veya diş plağı oluşumunu engelleyerek dişlere ve diş etlerine saldıran bakteri sayısını azaltabilir.

5. Böcek ısırıklarını hafifletir

Antiseptik ve iltihap önleyici özellikleriyle karbonat, böcek ısırıklarının neden olduğu cilt lezyonlarının iyileşmesine yardımcı olur.

Bir çay kaşığı karbonatı biraz su ile karıştırarak macun oluşturabilir ve ısırık bölgesine sürebilirsiniz. 15 dakika bekletmeniz ve su ile durulamanız yeterlidir.

6. Mantar enfeksiyonlarıyla savaşır

Onlarca yıldır limon suyu ve karbonat mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılmaktadır. Bir yanda serbest radikallerin hücreler üzerindeki etkisini engelleyen C vitamininin antioksidan etkisi, diğer yanda karbonatın antiseptik etkisi, her ikisi de ciltteki mantar enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olur.

Karbonat ayrıca cildin pH'ını dengeler, bu da ciltte farklı mikroorganizmalar yaşamasını önler.

7. Cilt sağlığını destekler

Karbonat, antiseptik etkisi sayesinde küçük yaraların mikrop kapmasını önler, aynı zamanda cildin iltihaplanma süreçlerinin hafifletilmesine yardımcı olur.

Ayrıca ölü deri hücrelerini yok eder, cildin pH dengesini korur ve patojenik mikroorganizmaların gelişmesini engeller.

8. Vücut kokusunu ortadan kaldırır

Aşırı terleme gibi birçok farklı nedenden oluşabilen bakteriler, vücutta özellikle koltuk altlarında kötü kokulara neden olabilir.

Karbonat, antibakteriyel özellikleriyle bu kötü kokulara neden olabilecek bakterilerle mücadele eder.

9. Saç sağlığını destekler

Alkalize formülüyle karbonat, saçlardaki fazla yağı önler. Aynı zamanda, kepeğe neden olan mantarın (Malassezia cinsi) ortadan kaldırılmasına yardımcı olan mantar önleyici özelliği nedeniyle kepek azaltma için de çok faydalıdır.

Olası pH değişikliği nedeniyle kafa derisinde tahrişe ve kuruluğa neden olabileceğinden karbonatın fazla kullanılması tavsiye edilmez. Bir dermatoloğa danışmanız tavsiye edilir.

10. Yorgun ayakları rahatlatır

Karbonat ile yapılacak ayak banyosu, oldukça gevşeticidir. Ayrıca mantar önleyici etkisinden dolayı mantarları yok eder. Peeling etkisi ile ölü derinin atılmasına yardımcı olur. Ayaklarınızı az miktarda karbonat ile ılık suda bekletin.

KARBONATIN OLASI YAN ETKİLERİ

Karbonat kullanımının gözetim altında gerçekleştirilmesi gereken istisnai durumlar vardır.

Kalp yetmezliğinde karbonat kullanımı aspirinin farmakolojik etkilerini azaltabilir. Kalp yetmezliğinde bu mineralin kullanımı konusunda doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Kanda kalsiyum ve potasyum düzeyi düşük olan hastalarda karbonat kullanımı bu düzeyleri kötüleştirebilir, böbrek yetmezliği olan hastalarda zararlı olabilir. Bu mineral sadece tıbbi gözetim altında uygulanabilir.

Karbonatın kimyasal formülü bir tuz olan sodyum içerir ve kandaki sodyum artışının yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncının yükselmesine neden olduğu zaten bilinmektedir. Bu mineralin tüketilmesini gerektiren durumlarda doktora başvurulması tavsiye edilir.

Karbonat yüksek alkalize edici içeriğe sahiptir. Doğadan elde edilebilir, ayrıca vücut onu pankreas ve böbrekler yoluyla üretir. Mide yanmasına karşı yaygın olarak kullanılmaktadır. Antiseptik ve mantar önleyici özelliklere sahiptir.