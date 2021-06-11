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    Kargo çalışanları ile kuryeler de aşılanacak

    Kargo çalışanları ile kuryeler de aşılanacak

    Bakan Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin aşılarına da yarın başlanacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.06.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 16:15
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    Koronavirüs ile mücadele kapsamında süren aşı çalışmaları hızlandırıldı.

    Bugün itibariyle Türkiye'de yapılan aşı sayısı 32 milyon 671 bin'i aştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimine bir grubun daha eklendiğini duyurdu.

    KARGO ÇALIŞANLARINA AŞILAMA BAŞLIYOR

    Sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi veren Bakan Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren aşı olabileceğini belirtti.

    Koca, paylaşımına, "Artık iyice hızlandık" notunu da düştü.

    Kargo çalışanları ile kuryeler de aşılanacak #1

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