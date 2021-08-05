Karın Germe Ameliyatı Yaptırmanın Adresi: Flora Klinik!

Karın germe ameliyatı yaptırmak istiyor ancak bir türlü nereye yaptıracağınızı bilmiyor musunuz? Bir türlü aradığınız iyi kliniği bulamadınız mı? O zaman bu yazımız tam size göre!

Karın germe ameliyatı yaptırmak istiyor ancak bir türlü nereye yaptıracağınızı bilmiyor musunuz? Bir türlü aradığınız iyi kliniği bulamadınız mı? O zaman bu yazımız tam size göre!

Hızlı kilo alıp verme, karın bölgesinde çatlak oluşumu, yağlanma ve sarkma, göbek deliği biçimsizliği gibi nedenlerle her yıl çok sayıda kişi kliniğimize gelir. Hastalarımızın şikâyetlerini dinledikten sonra hangi tekniğin uygulanacağını belirlemek üzere muayene ve gerekli tetkikleri yaparız. Elde ettiğimiz sonuçlara göre tam karın germe mi yoksa kısmi/mini karın germe mi yapacağımıza karar veririz. Uygulanacak teknik operasyon süresi ve iyileşme sürecine etki edecektir. Detaylı uygulamalarda operasyon süresi 3 saate kadar sürerken, kesiklerin küçük yapıldığı mini karın germe uygulaması 1-2 saat kadardır.

Yurtdışından gelen hastaların karın germe ameliyatı ile ilgili en merak ettiği sorulardan biri de ülkelerine ne zaman dönebilecekleridir. Operasyon bittikten sonraki 1 ila 2 hafta içerisinde geri dönüş yapabilirler.

Kimler Karın Germe Ameliyatı Yaptırabilir?

Karın germe ameliyatını birden fazla doğum yapmış olanlar, kilo problemi yaşayanlar, spor yapmasına rağmen istediği sıkılaştırmayı elde edemeyenler, göbek bölgesindeki sarkmadan rahatsız olanlar ve obeziteler yaptırabilir. Karın bölgesinde problem olduğunu düşünen herkes bu operasyonu yaptırabilir. Ancak 18 yaşın altındakilerin yaptırması tavsiye edilmez. Ameliyat yapılan bölgede dikişler olacaktır. Belirli aralıklarla yaptırılması gereken pansumanlar hemşirelere yaptırılmalıdır. Dikiş izleri sizi endişelendirmesin, zaman içerisinde cilt tonuna yaklaşarak görünümü iyileşecektir.

Ameliyat olan erkek ya da kadın bireylere özel bir korse giymeleri önerilir. Yaklaşık bir ay boyunca giyilmesi önerilen korse çıkarıldığında karın bölgesinin durumuna bakılır. İstenilen görünüm elde edilemediyse korsenin bir süre daha kullanılması istenilir. Karın germe operasyonu yaptıran kişiler doğum yapmak isterlerse 1 sene sonra yapmalıdır.

Ameliyatların her birinde faklı oranlarda risk bulunur. Karın germe ameliyatı ise düşük riskli operasyonlar arasında değerlendirilir. Hastaların daha önce geçirdikleri ameliyatlara ve mevcut hastalıklarına bakılarak operasyon yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Karın germe ameliyatı hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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