Karlı yolları aşan Samsunlu ekipler aşı mesaisinde

Vezirköprü ilçesinde kırsal mahallelere ulaşmaya çalışan ekipler, Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla geçerek şifa dağıtıyor.

Samsun'da aşı mesailerini sürdüren sağlık ekipleri, zorlu coğrafi şartlarla mücadele ediyor.

Vezirköprü'deki kırsal mahallelere giden ekipler, Kızılırmak Nehri'ndeki Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla geçip, karlı kaplı patikaları aşıyor.

"BÖYLE DEVLET BAŞKA NEREDE VAR"

Ekipler, zorlu yolculukla ulaştıkları evinde Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaoğlu'na, 3'üncü doz koronavirüs aşısını yaptı. Gazi Karaoğlu, "Böyle devlet başka nerede bulunur? Allah hepsine sağlık sıhhat versin. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. 2 doz aşımı oldum, 3'üncü dozu da şimdi olacağım. Gurur duyuyorum." dedi.

"DAĞLARI, TEPELERİ, KARLI YOLLARI AŞIYORUZ"

Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının şevkle çalıştığını söyleyen Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Tapur, "Vatandaşların bizlere bir 'Allah razı olsun' demeleri yetiyor. Bize olan saygılarını, sevgilerini görmek bizlere huzur veriyor. Bu yola çıkarken bizi kamçılayan en önemli unsur da bu. Dağları, tepeleri, karlı yolları ve barajı aşarken de bunu her saniyesinde hissediyoruz. Tüm Türkiye'de uygulanan bir politika olan, Sağlık Bakanı'mız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında başlatılan, 'Ulusal Aşılama Programı'nı biz de Vezirköprü ilçemizde sürdürüyoruz." diye konuştu.

"İNSANLIĞA DOKUNAN ADIMLAR ATIYORUZ"

Vezirköprü'nün coğrafi koşullarının zorluğunu sıkıntı etmediklerini belirten Dr. Tapur, "Dağlık alanlarımız çok fazla, Altınkaya Barajı ilçeyi ikiye bölüyor ve biz bu mahallelere ev ev, hane hane ulaşarak aşılama programımızı sürdürüyoruz. Yoruluyoruz elbette yorulmuyor, değiliz ama biliyoruz ki bu süreçte insanlığa dokunan adımlar atıyoruz.





"ŞİFA DAĞITAN EL OLMANIN HUZURUNU YAŞIYORUZ"

Şifa dağıtan el olmanın huzurunu yaşayarak tüm hızıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada bir amacımız bulunuyor. İlçemizde her vatandaşımızın koronavirüs aşılarını yapabilmeyi hedefliyoruz. Onların sağlığının devamı için mücadele ediyoruz. Covid-19'a karşı elimizdeki en iyi silahın aşı olduğunu biliyoruz. Biz onlar için barajı ve karlı yolları aşmaya razıyız. Tek ricamız, onların da aşı olarak bizlere yardımcı olmaları." dedi.