Süper ferahlatıcı bir meyve olan karpuz, zengin su içeriği ile hiç şüphesiz yaz aylarının favorisi. Ancak karpuz, sadece ferahlatıcı özelliğiyle değil, sağlık artılarıyla da ön plana çıkıyor.

Yaz aylarında yenebilecek en güzel meyvelerden biri, ferahlatıcı olmasının yanı sıra birçok sağlık özelliğini de bünyesinde barındıran karpuzdur. Kavun ile birlikte Cucurbitaceae (kabakgiller) botanik ailesine aittir ve her ikisi de vücut için çok faydalıdır.

Bazı kişiler bu lezzetli meyvenin sadece su ve şeker içerdiğini düşünse de karpuz besin açısından zengindir ve birçok vitamin, mineral ve antioksidan sağlar. Ferahlatıcı etkisi ve harika tadı ile sıcağı yenmeye yardımcı olur ve kilo vermek isteyenler için bu karpuz, yediğinizde kendinizi suçlu hissettirmeyen düşük kalorili bir meyvedir.

KARPUZUN FAYDALARI

Farklı karpuz türleri vardır, bazıları daha büyük, bazıları daha az yuvarlak ve bazıları şeritsizdir. Tüketilen karpuz türü ne olursa olsun, hepsi son derece sağlıklıdır.

Peki, karpuzun faydaları nelerdir? İşte karpuzun sağlığa 10 faydası:

1. Sıvı desteği sağlar

Karpuz tam bir yaz meyvesidir. İçeriğinin yüzde 92'si yüksek sudur ve önemli elektrolitler içerir. Herhangi bir zamanda yenilebilir ve her zaman için ideal bir atıştırmalıktır. Özellikle sıcak havalar için soğuk hali hem lezzetli hem de çok ferahlatıcı olacaktır.

2. Bağışıklık sistemini geliştirir ve hücre hasarını önler

Karpuz, bağışıklık sistemimiz için gerekli olan C vitamini açısından zengindir ve bu nedenle vücudumuzu korur ve çeşitli hastalıklarla savaşmamıza yardımcı olur. Ayrıca vücudu, hücrelere ve DNA'ya zarar veren reaktif oksijen türlerinden korur.

3. Yara iyileşmesini hızlandırır

Yeni bağ dokusu oluşumu için gerekli olduğu için C vitamininin yara iyileşmesindeki rolü de çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. Yara iyileşmesinin ana bileşeni olan kolajen oluşumunda yer alan enzimler C vitamini olmadan etkisizdir. Zengin C vitamini ve su içeriğiyle karpuz, yara iyileşmesine katılır.

4. Kemik sağlığını iyileştirir

Karpuz, özellikle kemik sağlığımız için önemli olan likopen içerir. Karpuz veya domates gibi bazı gıdalarda bulunan likopen, osteoporoz hastalığında etkili iki kemik hücresi olan osteoblastların ve osteoklastların aktivitesini azaltan oksidatif stresi azaltır. Likopen tüketmek daha sağlıklı kemiklere sahip olmanızı sağlar. Karpuz ayrıca, vücutta kalsiyumun tutulmasına yardımcı olan ve daha sağlıklı kemikler ve eklemler sağlayan potasyum açısından da zengindir.

5. Kalp ve damar sağlığını iyileştirir

Birçok araştırmaya göre karpuz tüketmek, vazodilatasyon (damar genişlemesi) yoluyla kan akışını arttırdığından, kalp ve damar fonksiyonun iyileşmesini sağlar. Araştırmalar, hafif hipertansiyonu olan orta yetişkinlerde karpuz tüketiminin yüksek tansiyonu azaltabileceğini gösteriyor.

6. Vücut yağını kaybetmeye yardımcı olur

Karpuz, yağ hücrelerimizdeki yağ birikimini azaltmaya yardımcı olan sitrülin içerir. Sitrülin, böbreklerin yardımıyla arginine dönüştürülen bir amino asittir. Vücudumuz sitrülini emdiğinde, yağ hücrelerimizin daha az yağ dokusu üretmesini sağlar. Sitrülin, yağ üretme aktivitesini bloke etme yeteneğine sahiptir ve bu nedenle aşırı vücut yağı birikimini önlemeye yardımcı olur.

7. Göz sağlığını iyileştirir

Karpuz, A vitaminine dönüşen harika bir beta-karoten kaynağıdır. Gözün retinasında pigment üretimine yardımcı olur ve yaşa bağlı makula dejenerasyonuna (sarı nokta hastalığı) karşı korur. Ayrıca gece körlüğünü önlemeye yardımcı bir besindir.

8. Diüretik etkisi

Karpuz, idrar akışını artırmaya yardımcı olan ve böbrekleri koruyan doğal bir idrar sökücüdür. Aynı şekilde karaciğerden amonyağın atılması sürecine de dahil olur. Karpuz, zinde ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak idrar söktürücü ve doğal bir yağ yakıcıdır.

9. Anti-inflamatuar ve antioksidan

Karpuz flavonoidler, karotenoidler ve triterpenoidler gibi fenolik bileşikler açısından zengindir. Karpuzdaki karotenoid likopen, iltihabı azaltmada ve hücrelere hasar veren serbest radikalleri yok etmede faydalıdır.

'Triterpenoid cucurbitacin E' adından bir bileşik, karpuzda da bulunur ve normalde inflamatuar bir artış oluşturan enzimlerin aktivitesini bloke ederek anti-inflamatuar (iltihap önleyen) bir destek sağlar. Olgun karpuzlar, bu faydalı fenolik bileşiklerden daha yüksek miktarda içerir.

10. Bazı kanserleri önleyebilir

Karpuz, mükemmel bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Bu nedenle kanser gelişimiyle ilişkili serbest radikallerin oluşumuyla savaşmaya yardımcı olabilir. Çeşitli araştırmalara göre, likopen alımı, prostat kanseri riskinin azalmasıyla pozitif olarak bağlantılıdır.

KARPUZUN BESİN DEĞERİ

Karpuz süper zengin ve sulu bir meyve olmasının yanı sıra çok sağlıklıdır, vücudumuza çok miktarda vitamin ve mineral sağlar. Örneğin her 100 gram karpuz vücudumuza 120 mg potasyum, 11 mg magnezyum, 7 mg kalsiyum, 5.5 mg fosfor, 0.3 mg demir ve 0.1 mg çinko sağlar. Vitaminler açısından ise 33 mg A vitamini ve 5 mg C vitamini ile öne çıkıyor.

Karpuz, tüm bu faydalarının yanında ayrıca düşük kalorili bir meyvedir, her 100 gramda vücudumuz sadece 21 kalori alır, ayrıca 0.4 gram protein, 0.5 gram lif, 0 mg yağ ve kolesterol, 4.5 gram karbonhidrat ve 90 gramın üzerinde su sağlar.

KARPUZ NASIL SEÇİLİR?

Karpuz seçmek, başka bir meyveyi seçmek kadar basit değildir, ancak satın almaya gittiğinizde gözden geçirebileceğiniz üç ipucunu size anlatacağız. Birincisi meyveyi noktasından seçmek için parmaklarınızın uç kısmıyla vurabilirsiniz, tok bir ses duyarsanız tüketmeye hazır demektir.

İkinci tavsiye çıplak gözle, kabuğunda sarı veya uçuk sarı bir nokta olduğunu gözlemleyin, bu da meyvenin olgunlaşması için güneşe maruz kaldığı anlamına gelir. Ayrıca kabuk çok parlak olmamalı, ancak sert olmalıdır.

Ve bir karpuz seçmek ve tüm faydalarından yararlanmak için son ipucu, eğer düşündüğünüzden daha ağırsa, doğru meyvedir. Bu, en büyüğü ile ilgili değil, normal bir boyut için iyi bir ağırlığı korumakla ilgilidir.