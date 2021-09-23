Kas ağrılarına iyi gelecek 13 doğal yöntem

Kas ve eklem ağrıları, özellikle mevsim değişikliklerinde rastlanılan en can sıkıcı hastalıklardan biridir. Peki günlük hayatımızı kabusa çeviren bu ağrılardan kurtulmanın doğal yolları nelerdir?

Stres, üzüntü, yorgunluk, yaralanma ya da yanlış egzersiz tekniklerine bağlı olarak istemeden kas sistemimize zarar verebiliyoruz. Kas sistemimizde oluşan gerginlik, sertlik ya da şişlik gibi hislerin üstesinden en doğal yöntemlerle gelerek şikayetlerinizi azaltmanız mümkün.

Kas spazmları bel, karın, sırt, boyun, bacak, kol veya el kaslarında sıklıkla karşılaşılan sorunlar arasındadır. Hatta göğüs kafesindeki kaslarda bile görülebilir. Kas spazmları kişinin alışık olmadığı bir egzersiz yapması, bel veya boyun tutukluğu, kadınlarda mestrüasyon dönemi, gebelik, fibromiyalji gibi hastalıklara bağlı oluşabilir.

Kas spazmları çoğu kez kendi kendine geçse de, devam ettiği sürece çok rahatsız edici olabilir. Kas gevşetici ilaçlar kas spazmlarının tedavisinde kullanılabilir.

Pek çok kişi ise ilaç kullanmayı sevmediği veya yan etkileri nedeniyle doğal çözümler arar. Gebelikte karşılaşılan kas spazmları ile başa çıkmada öncelikle doğal yollar tercih edilir. Bu yazımızda doğal kas gevşeticiler üzerinde durduk.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, eski zamanlardan beri çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Bunların başında da kas spazmları ve ağrıları gelir. Papatya çayında 36 çeşit flavonoid olduğu tespit edilmiştir. Flavonoidler anti-oksidan özelliği olan moleküllerdir. Papatya dışında kırmızı, sarı, turuncu gibi parlak renkli sebze ve meyvelerde de bulunur. Etkilenen kaslara papatya yağı ile masaj yapmak da rahatlama sağlar.

VİŞNE SUYU

Vişne suyu, koşucularda yaygın olarak görülen kas ağrısı ve yangısını azaltmaya yardımcıdır. Bilimsel çalışmalar vişne suyu içmenin koşma sonrası ağrıyı azalttığını göstermiştir. Vişnenin anti-oksidan ve anti-inflamatuar özellikleri ile bu faydayı sağladığı sanılmaktadır.

BÖĞÜRTLEN

Kasları gevşetmenin doğal yollarından bir diğeri böğürtlen yemektir. Egzersiz öncesi ve sonrası birer böğürtlenli buzlu içecek (smoothie) içmek kas hasarının iyileşmesini hızlandırabilir. Böğürtlenlerin oksidatif stres ve yangıyı azaltıcı anti-oksidan özellikleri mevcuttur.

PROTEİN

Egzersiz sonrası yeterli düzeyde protein almak, kas yangısını azaltabilir. Egzersize bağlı kas ağrısını inceleyen bir araştırmada whey ve casein proteini desteği almanın kas hasarını azalttığı görülmüştür. Maraton koşucuları için de yarış sırasında sadece karbonhidrat yerine protein ve karbonhidrat alanlarda maratondan 72 saat sonra daha az kas ağrısı ve tutukluğu olduğu görülmüştür.

BİBERİYE

Bu, yemeklere tat ve aroma kazandırmak için mutfaklarda sıkça kullanılan bir baharattır. Bunun aynı zamanda başta bir gevşetici olarak sağlık açısından pek çok faydası vardır. Adet kramplarını veya kas spazmlarını rahatlatmak için bir miktar biberiyeyi suda seyrelterek banyo yapabilirsiniz. Ayrıca eklemlerinize biberiye yağı masajı da uygulayabilirsiniz. Ağrılı veya iltihaplı bölgelere yapılan sıcak kompresler de artritin belirtilerini hafifletir.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, tarçın ve zencefil curcumin denilen anti-inflamatuar özellikteki molekülü içerir. Curcumin egzersiz sonrası yangıyı ve kas spazmını azaltabilir. Ancak gebe ve emziren kadınların yüksek dozda curcumin alması önerilmemektedir.

NAR SUYU

Nar meyvesi bol miktarda anti-oksidan özellikli polifenol içerir. Nar suyunun anti-oksidan özelliği yeşil çaydan 3 kat daha fazla olabilir. Ağırlık kaldırma sporu yapanlarda nar suyunun kas iyileşmesini hızlandırabildiği görülmüştür.

KIRMIZI ACI BİBER

Kırmızı acı biberin içinde bulunan kapsaisin, kas ağrı ve spazmlarını gidermek için kullanılan bazı krem ve yakılarda da kullanılmaktadır. Kırmızı acı biber doğal kas gevşetici olarak binlerce yıldır bilinmektedir. Kırmızı acı biber orijinal olarak Orta ve Güney Amerika kökenlidir, coğrafi keşiflerden sonra dünyaya yayılmıştır. Kapsaisin bibere acı tadını veren ve aynı zamanda tedavi edici etkisi bulunan moleküldür.

Kapsaisinin metabolizma hızlandırıcı, açlığı azaltıcı, kan basıncını düşürücü, sindirime yardımcı hatta kanser riskini azaltıcı etkisi olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak çok fazla kırmızı acı biber yemek karın ağrısı ve kendini hasta hissetmenize yol açabilir, bu nedenle dikkatli olun.

NANE YAĞI

Nane yağı, kas ağrısını gidermede sık kullanılan bir doğal üründür. Nane yağı kas gevşetici etki de sağlar. Nane yağı karaciğer ve safra rahatsızlığı olan bazı kişiler için uygun olmayabilir. Nanenin yenmesi de ağrıyı azaltabilir.

D VİTAMİNİ

Sürekli kas ağrısı ve spazmı olan kişiler, D vitamininden fayda görebilir. Bunun için öncelikle kanda D vitamini ölçümü yaptırarak eksik olup olmadığını öğrenmekte fayda var. D vitamini damla, tablet veya kapsül şeklinde alınabilmektedir. Ayrıca güneş ışığı ile cildimizde üretilebilen bir vitamindir. Yumurta, balık ve D vitamini takviyeli sütler de yararlıdır.

MAGNEZYUM

Magnezyum kas ve sinirlerin normal çalışabilmesi için gerekli bir elementtir. Çok sık görülmemekle beraber magnezyum eksikliği olması durumunda ilk şikayetler arasında kas ağrıları da yer alır. Magnezyum muz, badem, kaju, ıspanak, baklagiller, esmer pirinç gibi yiyeceklerde bulunur. Toz veya tablet halinde eczanelerde de satılmaktadır. Magnezyumun fazla alınması karın krampı ve ishale yol açabilir, bu nedenle özellikle yaşlılar ve çocuklar doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır.

MASAJ

Doğal kas gevşeticiler arasında en etkili yöntemlerden diğeri masajdır. Masaj konusunda eğitimli bir kişinin yapacağı derin doku masajı gergin kasları rahatlatır. Masaj sert olmakla beraber ağrı oluşturmamalıdır.

DİNLENMEK

Kas spazmını gidermenin en iyi ve doğal yolu çoğunlukla sadece dinlenmektir. Ağrılı kası fazla yormayın, bolca sıvı alın ve iyi bir uyku çekin. Sıcak veya soğuk paketler kullanmak da kas ağrısını azaltabilir. Dinlenmeyi çok da abartmamak gerektiğini unutmayın. Ağrı ve spazm çok şiddetli değilse hafif aktiviteler ve hareketli kalmaya çalışmak iyileşmeyi hızlandırabilir.