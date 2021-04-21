Kas hırsızı: Sarkopeni nedir, belirtileri nelerdir?

Uzmanlara göre yaşlılarda sık düşme ve düşme riskinde artış, el sıkma gücünde kayıp, yürüme hızında belirgin azalma, istemsiz kas kaybı hastalığı olan “sarkopeni”nin habercisi olabiliyor.

Ellerinizde ve dizlerinizde eski gücü bulamıyorsanız bu hastalığa dikkat etmenizde fayda var.

Uzun yıllar yaşlı kişilerin hastalığı olarak tanımlanan sarkopeninin günümüzde daha erken yaşlarda ortaya çıktığı görülüyor.

Sarkopeni kas erimesi, iskelet kas kitlesi ve gücünün genel ve ilerleyici kaybı ve buna bağlı fiziksel yetersizlik, düşük yaşam kalitesi ve ölüm gibi olumsuz sonuçlara neden olma riskiyle belirlenen bir sendrom olarak tarif ediliyor.

Peki sarkopeni belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? İşte detaylar..

SARKOPENİ NEDİR?

Adı çok fazla bilinmese de sarkopeni özellikle geriyatrik yani yaşlı popülasyonu etkileyen önemli bir sorundur.

Genel olarak kas kütlesi, kas kuvveti ve işlevlerinde azalma ile seyreden ilerleyici ve yaygın bir kas hastalığı olarak tanımlanan sarkopeni, kişinin hayat kalitesini bozmasının yanında yaşam kaybına varan sonuçlara kadar gidebilen önemli bir sendromdur.

Sarkopeninin yaşla birlikte arttığı, 60-70 yaş arasında %5-13 oranında, 80 yaş ve üzerinde %11-50 oranında görüldüğü bildirilmektedir.

SARKOPENİ (KAS ERİMESİ) BELİRTİLERİ

Zayıflık

Güçsüzlük

Denge zayıflığı

Merdiven çıkarken zorlanma

Dayanıklılık kaybı

Kas büyüklüğünde azalma

Fiziksel aktivitelere katılımda azalma ve zorlanma

SARKOPENİ TEDAVİSİ

Kesin bir tedavisi olmayan kas erimesini egzersiz, sağlıklı ve yeterli beslenme ile kas gücündeki azalmaları önleyebilirsiniz. Yapılacak olan tedaviden en iyi sonucu alabilmek için erken teşhis çok önemlidir.

Kas erimesinin tedavisiyle amaçlanan fiziksel direncinizi ve kuvvetinizi arttırmaktır. Ancak kas erimesini önlemeye yönelik olarak onaylanmış herhangi bir ilaç bulunmamaktadır.

Bununla birlikte günümüzde modern tıp dünyasında yağsız kas kütlesini arttırmaya yönelik olan hormon tedavisi üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir.