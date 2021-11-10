Kas ve eklem ağrılarına doğal çözüm: Evde doğal ağrı kesici krem yapımı

Kas ve eklem ağrıları, dayanılmaz hale geldiğinde tüm günlük yaşamı etkileyebiliyor. Ancak ev yapımı ağrı kesici kremle bu ağrılardan kurtulmak mümkün. Peki evde doğal ağrı kesici krem nasıl yapılır?

Kas ve eklem ağrıları; uzun süre aynı pozisyonda durma, fazla egzersiz, uzun çalışma saatleri, ağır kaldırma, duruş bozuklukları veya sadece yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

Bildiğiniz üzere gün boyu oturarak çalışmak da sürekli ayakta durmak da ağrılara davetiye çıkarıyor. Her iki durumda da vücudumuz çoğu zaman doğru pozisyonda duramıyor. Bu nedenle bel, boyun, bacak, kol, kısacası dört bir yanımızda dayanılmaz ağrılar baş göstermeye başlıyor. Eklem ve kaslarda oluşan ağrılar, gündelik hayattaki işlerimizi yapmamıza engel olarak hayat kalitemizi düşürebiliyor.

Bu ağrılardan kurtulmak için bazen çevremizdekilere, bize masaj yapmaları için yalvaracak hale gelebiliyoruz. Bazen ise kutu kutu ağrı kesici içme isteğiyle dolup taşıyoruz. Hatta ve hatta evde ne kadar krem varsa hepsini aynı anda kullanmak istiyoruz.

Ancak pek çok kişi, kimyasallarla dolu ve birçok yan etkisi bulunan ürünleri kullanmayı tercih etmek yerine doğal bir ağrı kesici arayışında. Biz de bu noktada, dayanılmaz hale gelen kas ve eklem ağrılarını dindirecek doğal bir yöntemle geldik.

Gücünü bitkisel yağlardan alan, üstelik oldukça ekonomik ve etkili bir seçenek olarak öne çıkan bu ev yapımı ağrı kesici krem tarifi, olmazsa olmazlarınızdan biri olacak. Peki evde doğal ağrı kesici krem nasıl yapılır? İşte evde doğal ağrı kesici krem tarifi…

EVDE DOĞAL AĞRI KESİCİ KREM TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı kadar rendelenmiş bal mumu

1 yemek kaşığı kafur

3/4 su bardağı Hindistan cevizi yağı

9 damla nane yağı

7 damla arnika yağı

5 damla karanfil yağı

EVDE DOĞAL AĞRI KESİCİ KREM YAPIMI

Isıya dayanıklı bir kap alın ve içine Hindistan cevizi yağı ile rendelenmiş bal mumunu koyup ocağın altını kısık ateşte açın.

Tahta bir kaşıkla karıştırarak malzemelerin eriyip iyice harmanlanmasını sağlayın.

Ardından içine kafuru ekleyip bir süre daha karıştırarak ısıtmaya devam edin.

Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra ocaktan alın.

İçine diğer yağları da ekleyip tahta kaşıkla kıvamını alana dek karıştırın.

Krem kıvamına gelen karışımı, sterilize ettiğiniz kapaklı bir kaba aktarın.

Krem oda sıcaklığına gelince kabın kapağını kapatın.

EVDE DOĞAL AĞRI KESİCİ KREM NASIL KULLANILIR?

Hazırladığınız kremden fındık büyüklüğünde alın ve ağrı olan bölgeye 5 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın.

Ancak kremi uygulamadan önce içindeki herhangi bir malzemeye alerjiniz olmadığından emin olun. Kremi açık yaralarınıza, burnunuzun üzerine ve gözlerinize uygulamayın. Eğer krem cildinizi rahatsız ettiyse hemen cildinizden çıkartın.

Ayrıca doktorunuz tarafından verilen bir ağrı kesici ilaç varsa mutlaka ona devam edin. Doktorunuza danışmadan yeni yöntemler denemeyin.