Kasık fıtıklarının tek çaresi ameliyat

Çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebilen kasık fıtıkları hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Saber Sazdar, fıtıkların sadece ameliyatla tedavi edilebileceğine dikkat çekti.

Kasık fıtıklarının çoğunlukla erkeklerde görülmekle beraber çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebildiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, kasık fıtıkları hakkında bilgi verdi.

EN BÜYÜK SEBEPLERDEN BİRİ PROSTAT BÜYÜMESİ

Kasıkta şişlik ve ağrı şikayetine genellikle halk arasında kasık fıtığı deniliyor. Bu şikayetler, tıpta ise inguinal herni belirtisidir. Bu durum, sadece bir yapısal bozukluk olmakla kalmamakta, birtakım problemlere, hatta acil durumlara sebebiyet verebilmektedir. En basit problem ağrı ve şişliktir. Ancak çocukluk çağında kasık fıtığı yanında kordon kisti belirtisi olabilir.

bazen erkeklerde barsaklar yumurta kesesine kadar inebilir ki buna skrotal herni denir. Erişkinde eğer sadece yumurtalıklarda şişlik olursa buna hidrosel denilmektedir. Ancak kasıkta şişlik ve ağrı genellikle barsakların fıtık kanalına girmesiyle oluşur ve ağrılıdır.

Kasık fıtıkları, çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebilir. Erkeklerde daha sık olarak ortaya çıkmakla birlikte kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir. Kasık fıtıkları, doğuştan olabilmekle birlikte ağır kaldırma, kabızlık, öksürük gibi ıkınmakla seyreden kronik rahatsızlıklarda da ortaya çıkabilmektedir.

50'li yaşlardan sonra erkeklerde kasık fıtığının en büyük sebeplerinden birisi prostat büyümesi, tıbbi adıyla prostat hipertrofisidir. Zor idrar yapmakla karakterize olan prostat büyümesi, sürekli ıkınma ile fıtık oluşumuna sebebiyet vermektedir. Eğer prostat hipertrofisi var ise önce prostat hastalığının tedavisi, sonra fıtık ameliyatı tavsiye edilmektedir. Fıtıklar, sadece ameliyatla tedavi edilebilmektedir.