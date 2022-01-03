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- Kaşıntı, yanma, kızarıklık! Gözlerde 'adenovirüs' semptomları....
Kaşıntı, yanma, kızarıklık! Gözlerde 'adenovirüs' semptomları....
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 20:57
En büyük etkisini koronavirüs ile yaşadığımız virüs vakaları, artmaya devam ediyor.
Son dönemde acillere, kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit vakalarının sıklıkla başvurdukları ifade edildi.
Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyon Birimi Başkanı Prof. Dr. Ulviye Yiğit, pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle beraber yeniden salgınlara dönüşen virüs enfeksiyonlarının gözleri de etkilediğini açıkladı.
Bu noktada ise "Adenovirüs" salgınından bahsediliyor.
Haftalarca süren ve günlük hayatı aksattığı kadar ciddi hasara da yol açan adenovirüs herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Peki adenovirüs nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? İşte tüm ayrıntıları...
ADENOVİRÜS NEDİR?
Adenovirüsler, üst solunum yolları hastalıklarına yol açan bir grup DNA virüsüdür.
Adenovirüs havadan solunum yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve en çok dış ortama temas sonucu eller yoluyla bulaşır.
Adenovirüs enfeksiyonları, nadiren zatürre, mide ve bağırsak problemleri gibi daha ciddi sorunlara ve hatta ölüme neden olabilir.
ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ
Adenovirüs, genelde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, batma, yanma, sulanma, ışık hassasiyeti gibi belirtiler gösterir. İlerledikçe vücudun tüm direncini etkiler.
İşte Adenovirüs belirtileri:
- Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlar
- Ateş
- Boğaz ağrısı
- Akut bronşit (akciğerlerin solunum yollarının iltihabı)
- Akciğer enfeksiyonu
- Kırmızı veya pembe göz (konjonktivit)
- İshal, kusma, mide bulantısı ve mide ağrısı
ADENOVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI
- Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın
- Yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmaktan kaçının
- Hasta olan kişilerle yakın temastan kaçının
- Göz iltihabı semptomları ve adenovirüs belirtileri göstermeye başladığınızda aşağıdaki önlemleri alın:
- Hasta olduğunuzda evde kalın.
- Ellerinize değil, mendile veya gömleğinizin üst kısmına öksürün ve hapşırın.
- Bardakları paylaşmaktan ve kapları başkalarıyla yemekten kaçının.
- Başkalarını öpmekten kaçının.
- Özellikle banyoyu kullandıktan sonra ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın.