Kataraktın 7 sessiz belirtisi

Göz lensinin kısmen veya tamamen bulanıklaşmasıyla ortaya çıkan katarakt oldukça yaygın bir sağlık sorunudur ancak çoğu vaka ileri bir aşamaya kadar tespit edilmez. İşte bilmeniz gereken belirtiler.

Katarakt, dünyadaki en yaygın göz bozukluklarından biridir. Katarakt, göz merceğinin zamanla gelişen bulutlu veya opak bir bölgesidir. Yaygınlığına rağmen, çoğu katarakt vakası ağrısız oldukları ve görme kaybı küçük küçük olduğu için ilerleyene kadar tespit edilmez. Her iki göz de etkilenebilir.

Katarakt, gözün içinde bulunan lens olan kristal merceğin ilerleyici bir şekilde bulanıklaşmasıdır. Yaşla birlikte ortaya çıkar ve cinsiyete bakılmaksızın 65 yaş üstü kişilerin yarısından fazlasını ve 75 yaş üstü kişilerin üçte ikisinden fazlasını etkiler.

Katarakt için ana risk faktörü yaştır. Ek olarak yüksek miyop, kronik glokom veya yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) olan kişilerde katarakt gelişme riski daha yüksektir. Aynı durum şeker hastaları, çok güneşli veya yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar (ultraviyole ışınları lensin yaşlanmasını hızlandırır) ve göz travması geçirmiş kişiler için de geçerlidir. Ayrıca sigara içenler, alkolikler ve meyve ve sebzelerden yeterince zengin olmayan bir diyet izleyenler de katarakt geliştirme riski altındadır.

Körlüğe neden olabiliyor

Tedavi edilmediğinde katarakt giderek kötüleşir. Lens giderek daha opak hale gelir ve kişi sonunda görme yeteneğini tamamen kaybeder. Katarakt ilerleyici bir hastalık olduğu için belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkar.

Ayrıca bazı durumlarda katarakt lens hacminde artışa neden olarak glokoma neden olabilir. Bazen lensten gelen proteinler gözün ön odasına kaçar, bu proteinler trabeküler ağı tıkayabilir ve kronik glokoma neden olabilir veya gözün iç yapılarının iltihaplanmasını tetikleyecek bir bağışıklık tepkisine neden olabilir. Bu durum üveit olarak adlandırılır.

Kataraktın 7 belirtisi

Katarakt, çoğunlukla ilk önce uzak görüşü etkileyen ilerleyici bir görme kaybı ile ortaya çıkar. Gözün içinde bulunan merceğin bu şekilde bulanıklaşmasının sorun yaratması genellikle birkaç yıl alır, kişi biraz miyop olur ve renkler daha mat görünür.

Sessiz ilerleyen katarakt çoğu zaman erken teşhis edilemez. Ancak sessiz belirtilere dikkat ederek kataraktı erken dönemde yakalayabilirsiniz.

İşte kataraktın 7 sessiz belirtisi.

Bulanık görme

Katarakt, görmede genel bir azalmaya neden olabilir veya görme alanının belirli bir alanını bulanıklaştırabilir. Bulanık görme ana belirtidir. Çoğu hasta görme azalmasından şikayet eder, ancak katarakt gizli olabilir, bazı kişiler bunu hemen fark edemez. Diğer hastalıklardan, özellikle glokomdan ayırt etmek zor olduğu için ayırt edilemeyebilir.

Renklerin daha mat algılanması

Gözün bulanıklaşması nedeniyle, renkler giderek daha donuk hale gelir. Örneğin, beyazlar daha sarı görünür. Ancak bu değişim o kadar aşamalıdır ki, çoğu kişi katarakt ameliyatından sonraya kadar bunu fark etmez. Hastalar daha sonra genellikle bu kadar parlak renkler gördüklerini hatırlamadıklarını söyler.

Işığa ve parlamaya duyarlılık

Daha önce rahat olduğunuz bir ışık seviyesinin çok rahatsız edici hale geldiğini fark edebilirsiniz. Lambaların, farların ve güneşin aydınlatılmasında sorun mu yaşıyorsunuz? Parlaklıkları bir çok fazla yayılır, çünkü katarakt göze giren ışığın çoğunu saçar. Katarakt ne kadar gelişirse, ışığın gözün arkasına bir yol bulması o kadar zorlaşır. Bu yüzden kişinin net bir şekilde görmesi gittikçe zorlaşır.

Gece sürüş zorluğu

Katarakt karanlık ve parlak trafik ışıkları arasındaki kontrastları dengelemeyi zorlaştırır. Ayrıca, çoğu hasta geceleri araba kullanmakta zorlanır. Gözleriniz farlara ve sokak lambalarına karşı çok hassassa veya işaretleri okumakta zorlanıyorsanız, mutlaka bir uzmana başvurun.

Küçük yazıları okumada zorluk

Küçük yazıları ayırt etmekte zorlanıyorsanız, yapmanız gereken ilk şey okuma gözlüklerine ihtiyacınız olup olmadığını belirleyecek bir uzmana başvurmaktır. Bu işe yaramazsa, küçük yazıları okuyamamanızın nedeni katarakt olabilir. Gözün içindeki lens, retinaya ışık odaklar ve görüşün net bir şekilde olmasını sağlar. Bu lens esas olarak su ve proteinlerden oluşur ve proteinler ışığın içinden geçmesine izin verecek şekilde düzenlenir. Katarakt proteinlerin bir araya toplanmasına neden olduğundan, küçük yazıların ayırt edilmesi zorlaşabilir, netlik kaybolur.

Çift görme

Diplopi veya diğer adıyla çift görme kataraktın başka bir sessiz belirtisidir. İlk başta katarakt görmeyi bulanıklaştırabilir, ancak bu sadece göz merceğinin küçük bir bölümünü etkiler ve genellikle fark edilmez. Ancak katarakt yoğunlaştıkça, lensin daha fazlasını etkiler ve içinden geçen ışığı bozar. Bu nedenle, sadece bir gözde katarakt varsa, çift görme olabilir.

Göz sağlığında sık değişiklikler

Katarakt ilk geliştiğinde, yakın görüşünüzde geçici bir iyileşmeye neden olabilir. Bu nedenle, daha önce okuma gözlüklerine ihtiyaç duyan insanlar artık onlara ihtiyaç duymayabilir. Ya da gözlüklerinizin numarasını sık sık artırmanız gerekebilir. Bu, gözlerinizdeki lenslerin yoğunluğunun değiştiğini gösterir. Sadece bir uzman, görmedeki ani iyileşmenizin bir göz kataraktından mı yoksa doğaçlama bir mucizeden mi kaynaklandığını belirleyebilir. Bunlar sessiz belirtiler olduğundan, yıllık göz muayenesi yaptırmak önemlidir.

Kataraktı önlemek için kanıtlanmış bir yöntem yoktur, ancak güneşe maruz kalmayı azaltmak, güneş koruyucu kullanmak, sağlıklı beslenmek ve sigarayı bırakmak gibi önleyici yöntemler vardır.