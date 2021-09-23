Kavun çekirdeği sütünün bilinmeyen 5 müthiş etkisi

Son zamanlarda popüler hale gelen kavun çekirdeği sütünün faydalarını öğrenmeye ne dersiniz? Üstelik evde hazırlayabileceğiniz kolay tarifini de sizler için hazırladık…

Keten tohumu, chia tohumu, susam vs. derken sağlıklı tohumlar arasına bir yenisi daha eklendi. Kavun çekirdeğinin kurutulup öğütülerek ya da direkt salatalara kullanıldığını ve faydalarını belki duymuşsunuzdur. Kavun çekirdeği sütünün hazırlanışı ve etkileri kısa bir fermente işleminden ötürü olaya biraz farklılık katıyor.

Kavun meyvesini afiyetle yerken içerisindeki çekirdeklerin şifasını kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarifle beslenme rutininize ekleyebilir, vegan besleniyorsanız süte alternatif bir içecek keşfedebilirsiniz. Hazırsanız kavun çekirdeği sütünün faydaları ve pratik lezzetli tarifi…

1. ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

Kavun çekirdeği sütünde bulunan yüksek antioksidan ve mineraller, balgamın kolayca atılmasını ve ses kısıklığının giderilmesini sağlayacaktır. Hazırladığınız sütü kaynatarak ve içerisine tarçın, karabiber gibi baharatlar ekleyerek etkinliğini artırabilirsiniz.

2. CİLDE VE SAÇA PARLAKLIK KAZANDIRIR

Vitamin değeri yüksek olan kavun çekirdeği sütü, saçlarınızı kökten uca kadar besler ve dökülmeleri sonlandırır. Ayrıca daha parlak ve gür görünmesini de destekler. Kavun çekirdeği sütü leke ve sivilce maskesi içinde yer aldığında cilt dostu olarak karşınıza çıkar.

3. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Kavun çekirdeği sütünü içerek aynı meyvesi gibi sindirim sisteminizi düzenleyebilirsiniz. Kavun çekirdekleri; bağırsakları temizler, midedeki asit oranını dengeler, idrar yolu sağlığını korur, basur gibi problemlerin önlenmesini sağlar.

4. KANSIZLIĞI ÖNLER

Kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını sağlayan kavun çekirdeği sütü, büyük ölçüde kansızlıkla savaşmanıza yardımcı olur. Kansızlığa bağlı yaşanan yorgunluk halini de ortadan kaldıran kavun çekirdeği sütü ile kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz.

5. MİDE YANMALARINI AZALTIR

Midede oluşan yaraları iyileştirmeye, yemek sonrasında oluşan şişliği de giderme ve yanma şikayetlerini azaltma gücüne sahiptir. Kavun çekirdekleri sütü, mindenizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri bünyesinde barındırır.

KAVUN ÇEKİRDEĞİ SÜTÜ TARİFİ

Malzemeler

- 1 su bardağı kavun çekirdeği

- 500 ml su

- 1 tatlı kaşığı bal

- Vanilya özütü (isteğe bağlı)

Yapılışı

Kavun çekirdeklerini ve suyu mutfak robotuna alıp iyice çekin. Hazırladığınız karışımı boş bir kaba alıp ağzını kapatın ve 2-3 saat dinlendirin. Böylelikle kavun çekirdeklerinin suya kıvam vermesini sağlayabilirsiniz.

Dinlendirdiğiniz çekirdekli karışımı bone geçirdiğiniz bir süzgeçle süzün. Ardından bal ve vanilya özütü ile karıştırın. İşte kavun çekirdeği sütünüz hazır!

Afiyet olsun…