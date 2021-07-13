Kavun kabuğunun faydaları nelerdir? Metabolizma, ödem, yağ yakımı...

Kavun yaz aylarında özellikle kilo vermek ve yenilenmek isteyenler tarafından çok tüketilir. Genellikle çöpe attığımız kavun kabuğu faydaları ise oldukça dikkat çekici. İşte kavun kabuğu faydaları...

Meyvelerin sağlığımız için olan faydalarını biliyoruz ancak bazı meyvelerin kabuklarındaki şifayı pek bilmeyip doğrudan çöpe atıyoruz. Kavun kabukları da bahsettiğimiz şifalı meyve kabuklarından...

Uzmanlar kavun kabuklarını çöpe atmamamızı, kaynatıp suyunu içtiğimizde sindirim sistemimizi düzenleme etkisi olduğunu söylüyor.

Ayrıca kavunun içeriğinde bulunan sodyum, potasyum, demir ve magnezyum kabuklarında da bulunuyor. Zengin içerikli yaz meyveleri arasında olan kavun bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye de yarıyor.

Peki kavun kabukları nasıl değerlendirilir? İşte kavun kabuğunun faydaları…

KAVUN KABUĞU FAYDALARI

Kavun kabuğu C Vitamini içeriğiyle dikkat çeker. Bu nedenle bağışıklık sistemimizi destekler.

Düşük tansiyona iyi gelir. Tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır.

Doğal şeker içerdiğinden şeker hastaları tarafından kontrollü olarak tüketilebilir.

Cildi besler, güzelleşmesini ve daha canlı olmasını sağlar.

Kaynatılan kavun kabuğunun suyuyla saçlar durulanabilir. Saç derisinde oluşan deformasyonu engeller. Egzama ve sedef rahatsızlıklarında kullanılabilir.

Kavun kabuğu suyu kadınlarda görülen adet düzensizliklerine iyi gelebilir.

Hormonlar üzerinde olumlu etkisi vardır. Bu yüzden sivilcelere ve alırı terlemeye olumlu etki eder.

İçeriğinde bulunan A Vitamini sayesinde göz sağlığını destekler.

Kavun çekirdekleri kaynatılıp suyu içilirse böbrek taşlarının daha kolay dökülmesine yardım eder.

KAVUN KABUĞU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kavun kabuklarını 5 dakika kadar kaynattıktan sonra gargara yaparak diş ve diş eti temizliği yapılabilir.

Çay gibi demlenen kavun kabuklarını saç diplerinize uygulayarak dökülmeyi azaltabilirsiniz.

Demlediğiniz kavun çayını pamuk yardımıyyla cildinize uygulayarak tonik gibi kullanabilirsiniz.

Aç karna içilen kavun çayı metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakımını hızlandırır, ödem ve şişkinliğe iyi gelir.