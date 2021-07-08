Kavun ve karpuz: Hangisi daha sağlıklı?

Kavun ve karpuz karşılaştırması, her yaz tekrarlanan konulardan biridir. İşte kavun ve karpuzun besin içerikleri ve sağlık bakımından analizi.

Kavun ve karpuz mevsimde olduğumuza göre, o klişe tartışmayı başlatabiliriz: Kavun mu yoksa karpuz mu? Böyle bir yüzleşmenin nedenleri olup olmadığını analiz etmek için uygun bir zaman.

Kavun ve karpuz, bileşim, büyüme ve olgunlaşma ihtiyaçları açısından çok benzerdir, ancak dikkatli bir analiz, farklılıkları ortaya çıkarır. Beslenme analizine bakarsak, muazzam bir benzerlik vardır. İkisinin de kalorisi düşüktür, kavun 100 gram başına 27, karpuz ise 20 kalori içerir.

BESİN İÇERİKLERİ KARŞILAŞTIRMASI

İkisinin de bileşiminin çoğu sudur, karbonhidrat oranları çok düşüktür. Fark, vitamin içeriğinde kendini gösterir; özellikle C ve A vitamini ve kalsiyum, potasyum, sodyum ve fosfor mineralleri bakımından, içerikleri farklıdır.

Kavun, 18 mg sodyum ve 228 mg potasyum içerirken, karpuz daha mütevazı sayılarda, 1 miligram sodyum ve 112 mg potasyum içerir.

Muza benzer oranda potasyumun katkısı, sodyum ve magnezyum içeriği ile öne çıkan kavun, ayrıca yüksek oranlarda çeşitli B vitaminleri, karotenler, A vitamini ve kivi ile benzer oranlarda C vitamini sağlar.

Kavunun su içeriği yaklaşık yüzde 85'tir ve bu nedenle, vücut için iyi olan, tatlı isteğimizi kolaylıkla yatıştırmamıza yardımcı olabilecek yüksek yoğunluklu besinlere sahip, ferahlatıcı bir meyvedir.

Karpuz ise yüzde 95'e yakın bir su içeriğine sahiptir, bu nedenle çok daha hafif bir meyvedir. A vitamini, karpuzun kavuna göre çok daha avantajlı olduğu kategorilerden biridir. Sahip olduğu 569 birim, kavunun içeriğinin 10 katıdır. Karoten, özellikle de ona karakteristik kırmızımsı rengini veren likopen formundadır. Bağışıklık sistemini, cildi ve gözleri korur.

C vitamini, vücut için gerekli olan ve kavunda daha fazla oranda bulunan bir diğer vitamindir. Kavunda 18 mg bulunurken, karpuzda 8.1 mg bulunur. Bu, kavunun antioksidan etkisini arttırır.

Kalsiyum bakımından hem kavun hem de karpuz zengindir. Kalsiyum bakımından her ikisi de 7 mg içerir.

Karpuzun L-sitrülin içindeki yüksek içeriği (arginin üreten ve nitrik okside yol açan bir amino asit, kan damarlarının genişlemesini ve kan akışını kolaylaştıran bir madde) dönüştürür. Bu, özellikle erkeklerde afrodizyak etkisi ile bilinir ve erektil disfonksiyonu önleyebilir.

Karpuz ek olarak aynı miktarda sitrülin de sağlar. Benzer bir mekanizma ve sitrülin etkisi ile karpuz, sistolik (büyük) tansiyonu düşürmeye yardımcı olur ve hipertansiyon için faydalı bir besindir.

Kavun ise yüksek folat (B9 vitamini: 30 mikrogram, karpuzdan on kat daha fazla), K vitamini ve magnezyum içeriğiyle kemik sağlığını geliştirir.

HANGİSİ DAHA SAĞLIKLI?

Kavun ve karpuz çok yönlüdür ve kullanımı kolaydır. Günün herhangi bir saatinde mükemmeldir ve neredeyse hiç kalori alımı olmadan su alımı, vitamin ve mineral artışı sağlar.

Kavun ve karpuzu karşılaştırırken de diğer meyveler gibi birinin diğerinden daha iyi olduğunu söyleyemeyiz ama her ikisi de sağlıklı beslenme çerçevesinde iyidir. Daha fazla su istiyorsak, karpuzu seçmeliyiz , kavun ise vücut için iyi olan daha konsantre bir besin kaynağıdır. Aynı şekilde her iki meyve de doyurucudur ve daha sağlıklı beslenmemize yardımcı olabilir.

İki meyvenin dönüşümlü olarak tüketilmesi, her birinin belirli faydalarından yararlanmayı mümkün kılar.