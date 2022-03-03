Kaygı ile başa çıkmanın 5 yolu

Kaygı zihinsel enerjimizin en büyük düşmanı. Özellikle son yıllarda toplumumuzun önde gelen sağlık sorunu kaygı. Kaygı kontrolü zorlaştıkça beraberinde bir çok rahatsızlığa da davetiye çıkarıyor.

“Kaygımla nasıl başedeblirim?” diye soruyorsanız bu yazı tam size göre. Endişenizi aşmanıza yardımcı olacak en iyi stratejilerin bir listesini hazırladık.Bunlar yıllardır kaygıdan muzdarip bireylerin çoğunda işe yarayan stratejilerdir.

Anksiyete, genel olarak, belirsiz bir nedene bağlı tedirginlik ya da sinirlilik halidir. Bazen bu endişe ve huzursuzluk oldukça fazladır ve kendi başımıza üstesinden gelebileceğimiz bir şeyden profesyonel yardıma ihtiyacımız olan bir şeye dönüşür. Endişeniz veya endişeniz panik atak veya zorlayıcı davranışlar içeriyorsa, daha profesyonel yardım için bir terapiste veya doktora başvurmayı ihmal etmeyin.



Kaygı esasen bir tür sinyaldir, hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir işaretidir. Küresel bir salgın, iş yaşamında bir zorluk, ilişkilerde istikrarsızlık veya daha büyük bir zihinsel sağlık sorununun sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir. Her ne ise, bunu iyice düşünmek ve hayatınızda bazı ayarlamalar yapmanıza yardımcı sorular sormak iyidir.

Yine, bir terapiste veya danışmana danışmak, kısa bir süre için bile olsa, bu soruların bazılarını sizin için deşifre etmenize yardımcı olabilir. Eğer bu durumu kendi başınıza çözmek için gereken gücü kendinizde görüyorsanız bu 5 önemli tavsiye tam size göre.İşte kaygıyı nasıl yeneceğinize ve daha tatmin edici bir hayat yaşayacağınıza dair 5 ipucu.

1. GÜNLÜK TUTMANIN GÜCÜNE İNANIN

Günlük tutmanın gücüne hayran kalacaksınız. Günlük tutmanın en iyi yanı, burada doğru ya da yanlışın olmamasıdır. Kafanızdaki şeyler üzerinde çalışabileceğiniz ve bazı şeyleri çözebileceğiniz özel bir yerdir.Günlük kaydı için pek çok format var ve neler olup bittiğine ve ne aradığınıza bağlı olarak kişisel olarak birkaç kez yaklaşımınızı değiştirebilirsiniz. Gününüzün anlatısı veya günün önemli noktaları size duygu dalgalanmalarınız üzerine ip uçları verebilir.

Günlüğünüzden en iyi şekilde yararlanmak için kendinizi zorlamanızı ve günün olaylarını yeniden saymanın ötesine geçmenizi tavsiye ederiz. Burada gerçekten istediğiniz şey, düşünce sürecinize girmek ve düşüncelerin ardındaki duyguları anlamaktır. Zaman çizelgeleri, hayatınızdaki ilişkiler ve farklı olaylar hakkında biraz bilgi edinmenin harika bir yolu olabilir. Yine, sizin için neyin işe yaradığı meselesidir. Kalem bazen ilaçlardan daha etkilidir.

2. KİŞİSEL BAKIMINIZA ÖNEM VERİN

Kendinize iyi davranmanın öz saygınızı arttırmanın yolları nelerdir? Hayat meşgalelerle doludur ve hayatın talepleri arttığında, öz bakım genellikle son sıraya düşen şeylerden biridir. Ancak kendinize zaman ayırmanız çok önemlidir çünkü stres seviyeleri arttığında kaygı da artacaktır.Kişisel bakım hakkında düşünmeye alışık olduğunuz bir şey değilse, düşünmeniz için bazı fikirler sıralayalım. Bunu başka biriyle planlarsanız, hesap verebilirliğe yardımcı olabileceğini unutmayın.

-Çalışma haftasında daha küçük zaman dilimlerinde çalışmayı ve ardından hafta sonu yürüyüş, gezi, yaratıcı ev projesi veya hatta ara sıra hafta sonu tatili gibi biraz daha kapsamlı bir şey yapmayı düşünün.

-Öğle yemeğinizi masanızda yemekten vazgeçin ve yürüyüş yapmak için dışarı çıkın ya da biraz sohbet etmek için bir meslektaşınıza katılın.

-Bir masaj veya spa salonuna gezi planlayın.

-En sevdiğiniz filmi veya TV şovunu kendi başınıza veya en sevdiğiniz kişi/kişilerle izleyin.

-İster içeride ister dışarıda, kalp atışınızı hızlandıran her şeyle çalışın. Koşu, bisiklet, yürüyüş vb.-Bir akşam veya öğleden sonra yürüyüşe çıkın.

-Yaratıcı yönünüzü devreye sokun, örgü, ahşap işleri, sanat eseri veya enstrüman gibi.

-Dans edin, evde çocuklarınızla, partnerinizle veya kendi başınıza. En sevdiğiniz şarkıları çalın ve istediğinizi yapın!



3. MÜZİK DİNLEYİN

Müzik ruhumuza hitap eder. Biraz stres atmaya ihtiyaç duyduğunuzda müzik çoğumuz için bir tercihtir. Ancak bazen hayat koşturması yoğun olur ve onu bir zamanlar yaptığımız gibi hayatımıza dahil etmeyiz - kendimizi müziğin eksik olduğu bir rutinde, radyoda aynı sıkıcı şeyleri dinlerken buluruz.

Ek olarak, müzik terapisi, ağrıyı, tansiyonu ve tahmin ettiğiniz gibi endişeyi azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda ruh halini, iyileşmeyi ve genel pozitifliği artırmaya yardımcı olduğu araştırmalarla ispatlanmış bir terapi şeklidir.

Tıp Doktorları müziği giderek daha fazla ameliyathanelerde kullanmakta ve uygulamalarına dahil etmektedir.

Dijital müzik platformlarına abone olursanız, "rahatlatıcı müzik" yazmanız yeterlidir; işinize yarayacak, hayatınıza sakinlik ve odaklanma getirecek bir şey bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

4. BEŞ DUYU EGZERSİZİ

Yüksek kaygı yaşadığımızda, bunu ayaklarımızdan başımıza bir termometre gibi yükselen fiziksel enerji olarak hissederiz. Bazen bu enerji bizi bedenlerimizden kopuk hissettiğimiz bir yere bile götürebilir. 5 duyu egzersizi, kendinizi vücudunuza yeniden bağlamanıza ve kaygı seviyenizi daha yönetilebilir bir düzeye indirmenize yardımcı olacaktır.

5 duyu egzersizi, 5 duyunuzu mevcut ortamınıza bağladığınız bir farkındalık egzersizidir. Bu, kendinizi topraklamanın ve dikkatinizi ve enerjinizi buraya ve şimdiye getirmenin harika bir yoludur. Bu egzersizlerin en güzel yanı, her yerde ve her zaman yapılabilmesidir. Kaygınızın arttığını hissetmeye başlarsanız, bu kendinizi merkeze almak ve muhtemelen bir panik atak veya uzun süreli kaygıyı savuşturmak için iyi bir strateji olabilir.

Beş duyu egzersizi şu şekildedir;Birkaç derin nefes alarak başlayın, 3'e kadar sayarken nefes alın ve ardından 3'e kadar sayarak nefes verin.Ardından, gördüğünüz 5 şeyi, duyduğunuz 4 şeyi, dokunup hissedebileceğiniz 3 şeyi, koklayabileceğiniz 2 şeyi ve tadabileceğiniz 1 şeyi belirleyin.Kendinize zaman tanıyın gerekirse tekrarlayın ve devam edin.

5. ZİHNİYETİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

Özellikle bu madde oldukça önemlidir. Çoğu zaman kaygı, bir şey hakkında nasıl düşündüğümüzle artar ve azalır. Olumsuz iç konuşmanıza dikkat edin, kontrol altında tutun ve bakış açısını dahil etmeye çalışın. Zorlayıcı bir şeye doğru gittiğinizi biliyorsanız, kendinizi zihinsel olarak buna hazırlayın ve meydan okumaya razı olmanıza izin verin. Sonuçta, zorluk büyümemize ve gelişmemize yardımcı oluyor.

Ayrıca, hayatın seçeneklerle dolu olduğunu unutmayın önümüzde bulunan seçenekler idealden daha az olabilir, ancak orada olduklarını unutmayın. Yukarıdaki stratejilerden bazılarını dahil etmek, hayatınızda değişiklik yaratmak ve kaygıyı kontrol altına almak için yaptığınız ilk seçimlerden biri olabilir.

Bir bakış açısı edinmenin hızlı ve kolay yolu, minnettar olduğunuz şeyleri kabul etmektir yani şükretmektir(bu aynı zamanda bir farkındalık uygulamasıdır). Her gün şükrettiğiniz üç ila beş şeyi yazdığınız bir şükür günlüğü tutmak bu uygulamanın en pratik yoludur. Bir hafta kadar deneyin ve nasıl hissettiğinizi görün. Tabii ki, bunu ne kadar çok uygularsanız, faydalarını o kadar çok hissedeceksiniz.

Özetle kaygı, hepimizin zaman zaman yaşadığı bir şeydir, kaygınızın kaynağını belirlemeye çalışmak, sizin için en iyi stratejileri keşfetmenize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, endişenizi en aza indirecek ve istediğiniz aktif ve tatmin edici hayatı sürdürmenizi sağlayacak, hayatınıza dahil edebileceğiniz farklı bazı uygulamalar mutlaka vardır.