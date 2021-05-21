Pandeminin de etkisiyle endişe ve stres seviyelerimiz büyük dalgalanmalar yaşıyor. Anksiyete oranlarının arttığı bu süreçte beslenme ise büyük önem taşıyor. İşte kaygıyı azaltmaya yardımcı 10 gıda.

Yaklaşık 17 aydır tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını, stres seviyelerimizde büyük dalgalanmalara yol açtı. Yoğun stresle birlikte artan endişe ve kaygı düzeylerimiz, anksiyeteyi de beraberinde getirdi.

Son dönemlerde büyük artış yaşanan anksiyete ile savaşmanın en basit ama güçlü yollarından biri beslenmedir. Yiyeceklerin enerji verme ve bizi iyi hissettirme gücü vardır, ancak birçok insan bundan tam olarak yararlanmaz. Metabolizmamızın sağlıklı çalışması için ihtiyacımız olan yakıt beslenmedir, bu yüzden vücudumuza ne aldığımza dikkat etmek önemlidir.

Endişeli hissediyorsanız, işe diyetinize bir ayar yaparak başlayın. İşte akıl sağlığı uzmanları tarafından zihninizi sakinleştirmek için önerilen 10 gıda.

YUMURTA

Yumurtalar, serotonin oluşumuna yardımcı olan bir amino asit olan triptofan içerir. Serotonin uyku, ruh hali, hafıza ve davranışı düzenlemeye yardımcı olan kimyasal bir nörotransmiterdir. Serotonin ayrıca beyin işlevini iyileştirmeye ve kaygıyı gidermeye yardımcı olur. Endişeli ruh halinin, düşük serotonin seviyelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca yumurta sarısı iyi bir D vitamini kaynağıdır ve ruh halinizi iyileştirebilir ve anksiyeteye neden olan bazı olumsuz etkilere karşı koyabilir.

BİTTER ÇİKOLATA

Araştırmalar, bitter çikolatadaki flavanoller adı verilen bileşiklerin ruh hali üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini ve beyindeki yeni nöronların büyümesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Flavanollerin yanı sıra bitter çikolata harika bir magnezyum kaynağıdır. Sütlü veya beyaz çikolatanın aksine bitter çikolata daha yüksek flavanol seviyelerine ve daha az şekere sahiptir. Porsiyon boyutu günde 30 gram civarında olmalıdır.

Çikolata, özellikle saf bitter çikolata, anksiyete semptomlarına neden olan stres hormonu kortizolü azaltır. Bitter çikolata aynı zamanda beyindeki nöroinflamasyonu ve hücre ölümünü azaltmaktan sorumlu olan flavonoidler adı verilen antioksidanlara da sahiptir, bu da beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve hücrelerinizi korur. Bitter çikolata aynı zamanda beyindeki serotonini artırarak ruh halinizi yükseltir. Bitter çikolata magnezyum açısından yüksektir ve yeterli miktarda magnezyum, anksiyete gibi bir duygudurum bozukluğunun semptomlarını azaltabilir. Kakao içeriği en az yüzde 70 olan bitter çikolataları tercih edin.

YOĞURT

Yoğurt çinko ve probiyotik kaynağı olduğu için kaygıyı azaltmak için harika bir besindir. Probiyotikler beyin fonksiyonlarında rol oynayabilen sağlıklı bağırsak bakterileri olarak kabul edilir. Bu nedenle yoğurt, stresle başa çıkmanın yanı sıra bağırsak sağlığını da destekler. En iyisi ev yapımı yoğurttur ancak dışarıdan satın alırsanız tercihiniz her zaman sade yoğurttan yana olmalıdır. Çünkü şekeri daha düşüktür ve sonradan isteğinize göre bal veya meyve ile tatlandırılabilir.

ÇAY

Rahatlatıcı çaylar, özellikle yeşil çay, papatya ve moringanın stresi ve anksiyeteyi azaltırken aynı zamanda enerjiyi artırmada faydalı olduğu bulunmuştur. Bu çayların serbest radikalleri azaltan bol miktarda antioksidan içermeleri ve iltihap azaltıcı özellikleri onları anksiyete ile mücadelede tüketim için ideal hale getiriyor. Ayrıca yeşil çay, beyindeki dopamin ve serotonini artıran, iltihabı ve anksiyetenin etkisini azaltan L-theanine ve diğer antioksidan özelliklere sahiptir.

L-theanine, uyanıklığı azaltmadan gevşemeyi destekleyen bir amino asittir. Bu nedenle, stres ve kaygının etkilerini azaltmak için desteğe ihtiyaç duyduğunuzda, özellikle bol kafeinli bir tercih olan kahvenin yerine rahatlıkla tüketileblir.

Papatya çayı da sakinleştirici etkisi nedeniyle yüzyıllardır kullanılan bitkisel bir ev ilacıdır. Araştırmalar, papatya çayının kaygıyı azaltmada etkili olduğunu gösteriyor. Ancak faydaları elde etmek için bu çaydan iki ila üç fincan gerekebilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdekleri iyi bir magnezyum ve çinko kaynağıdır ve bu sayede kaygıyı azaltmaya yardımcı olacak bir besindir. Magnezyum, kaygıyı yönetmede ve ruh halini düzenlemede rol oynar, bu nedenle magnezyum açısından zengin gıdalar yemek kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Çinkonun da kaygıyı azaltmada rol oynadığı gösterilmiştir. 30 gram kadar kabak çekirdeği, günlük alınması gereken magnezyum miktarının yüzde 18'ini ve çinkonun yüzde 20'sini sağlar.

FERMENTE GIDALAR

Mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotoninin üretiminin yüzde 95'i bağırsağınızda gerçekleştiğinden, bağırsak mikrobiyotanızdaki herhangi bir dengesizliği kaygıya neden olabilir. Lahana turşusu, kefir ve yoğurt gibi fermente gıdalar, hem anksiyete hem de depresyon semptomlarıyla savaştığı gösterilen harika probiyotik kaynaklarıdır.

BAKLİYAT

Mercimek, fasulye ve bezelye gibi bitki bazlı protein kaynakları, aynı zamanda namı diğer “sakinleştirici maden” olan magnezyum için iyi bir kaynaktır. Magnezyum, kas gevşetme ve kan basıncını düşürme dahil olmak üzere vücuttaki birçok işlev için çok önemlidir ve her ikisi de anksiyete duygularını önlemeye ve azaltmaya yardımcı olmak için önemlidir. Hatta uykuya yardımcı olduğu bilinmektedir, bu nedenle bu yiyecekleri akşam yemeğinize eklemek, yatmadan önce rahatlamanıza ve daha az endişeli hissetmenize yardımcı olabilir.

YEŞİL YAPRAKLILAR

Ispanak, marul, pazı, roka ve karalahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler B12 vitamini dışındaki B vitaminleri açısından zengindir. Araştırmalar, yeşil yapraklı sebzelerin, özellikle B vitamini eksikliği olan kişilerde kanıtlanmış bir ruh hali artırıcı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda iyi magnezyum kaynaklarıdır. Magnezyum eksikliğinin, diğer şeylerin yanı sıra ruh halini ve serotonin üretimini düzenlemeye yardımcı olan hipotalamik-hipofiz adrenal (HPA) ekseninde anksiyete ve düzensizliğe neden olabileceği biliniyor, bu nedenle magnezyumun yenilenmesinin çözüme yardımcı olabileceği mantıklıdır. Hepsinden önemlisi, koyu yapraklı yeşillikler, sağlıklı beyin fonksiyonuna katkıda bulunan C vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar içerir.

BALIKLAR

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıklar da kaygı düzeylerini azaltabilir. Bunlara sardalya, somon veya ton balığı dahildir. Omega-3 yağ asiylerinin iltihaplanmayı hafiflettiği, bilişsel işlev ve zihinsel sağlıkla güçlü bir ilişkisi olduğu için depresyon ve anksiyeteye yardımcı olduğu biliniyor. Omega-3 yağ asitleri aynı zamanda nörotransmiterleri de düzenler, bu nedenle gergin veya stresli hissettiğinizde kortizol ve adrenalinin ani yükselmesini önlemeye yardımcı olurlar ve böylece kaygıyı azaltabilirler.

CEVİZ VE BADEM

Cevizdeki iltihap önleyici Omega-3 yağ asitleri, balıklardaki etki gibi kaygının önlenmesini sağlayabilir. Araştırmalara göre düzenli Omega-3 tüketimi, anksiyeteyi önemli ölçüde azaltabiliyor. Ve erkek üniversite öğrencileri üzerinde 2016 yılında yapılan bir araştırma, düzenli olarak ceviz tüketenlerin ruh halinde yüzde 28'lik bir iyileşme bildirdiklerini buldu.

Badem de anksiyete bozukluklarını önleyen büyük miktarda E vitamini içerir. Bademler ayrıca dengeli bir ruh halini korumada anahtar bir besin olan çinko içerirler. Bademde ayrıca demir de bulunur. Düşük demir seviyeleri kaygıya katkıda bulunabilecek beyin yorgunluğuna neden olur. Bu yüzden demir alımı da oldukça önemlidir.

KAÇINILMASI GEREKEN 3 GIDA

Ne yiyeceğinizi bilmek kadar, hangi gıdalardan kaçınmanız gerektiğini bilmek de aynı derecede önemlidir. Kaygıyla mücadelede bu 3 gıdadan özellikle uzak durulması önerilmektedir:

Alkol

Kişinin sinirlerini rahatlatmak için tüketilirken alkolün aksine genellikle dehidratasyon, uyku güçlükleri ve beyinde daha düşük serotonin gibi anksiyete semptomlarını şiddetlendiren olumsuz etkileri vardır.

Kafein

Yüksek kafein seviyeleri sinirlilik ve kaygıyı artırabilir ve nörotransmiter olan serotonini azaltabilir.

Şeker

Şeker tamamen önlenemezken, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan şeker ölçülü olarak alınabilir. İlave şeker anksiyete semptomları için büyük bir sorundur. Gıdalara eklenen şekerle birlikte gelen ani artış, daha sonra sert bir düşüşe, endişe ve sinirlilikte artışa neden olur.