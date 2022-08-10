Kayısının 10 muhteşem faydası

Kuru veya taze fark etmeksizin birçok faydası olan kayısıyı her gün tüketmeniz için 10 muhteşem sebep içeriğimizde;

Kayısı hem yabani olarak bulunduğundan hem de tarih öncesi çağlarda yetiştirildiğinden, dünya genelindeki kayısı yetiştiriciliğinin kökeni hakkında kesin bir yargıya varmak zordur. Genetik araştırmalar, Orta Asya'nın ana vatanı olduğunu göstermektedir. Kayısı birçok ülkede yaygın olarak yetiştirilir ve birçok yerde yabani olarak bulunur.

Malatya ilimizle özdeşleşen kayısı ile nefis marmelatlar, reçeller, kompostolar hazırlayabileceğiniz gibi kayısı meyvesinin kurusunu ve çekirdeklerini kış boyunca da tüketebilirsiniz. Kuru veya taze fark etmeksizin birçok faydası olan bu lezzetli meyveyi günlük beslenmenizden eksik etmeyin.

Kayısı çok çeşitli şekillerde tüketilebilir ve her kültür kayısıya farklı davranır! Tarih boyunca bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri, aşağıda listelenen benzersiz organik bileşikleri, besin maddeleri, vitaminleri ve mineralleri nedeniyle bir dizi sağlık yararına doğrudan sahip olmasıdır.

Kayısının Besin Değerleri

Kayısının etkileyici sağlık yararları , önemli miktarlarda A, C, K, E vitaminleri ve niasin dahil olmak üzere vitaminlerin yanı sıra eser miktarlarda (günlük ihtiyacın %5'inden az) bir dizi diğer temel vitamin içeriğinden kaynaklanmaktadır. Kayısı ayrıca potasyum, bakır manganez, magnezyum ve fosfor içeren iyi bir mineral içeriğine sahiptir. Kayısı çok besleyicidir ve birçok temel vitamin ve mineral içerir.

Sadece 2 taze kayısı yani yaklaşık 70 gram kayısının besin değerleri şu şekildedir;

Kalori: 34

Karbonhidrat: 8 gram

Protein: 1 gram

Yağ: 0.27 gram

Lif: 1.5 gram

A Vitamini: Günlük Değerin %8'i

C Vitamini: Günlük Değerin %8'i

E Vitamini: Günlük Değerin %4'ü

Potasyum: Günlük Değerin %4'ü

Günde ne kadar kayısı tüketmelisiniz?

Kuru kayısıların doğru dozajı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, meyve alımı söz konusu olduğunda, genel kural, yarım bardak kuru meyvenin tam bir bardak taze meyve olarak kabul edilmesidir.

Kuru kayısı besinler ve hayati bileşiklerle doluyken, aynı zamanda kalorisi de yoğundur. Bu nedenle porsiyon boyutlarınızı sınırlamak ve günde yarım ila bir fincan kuru kayısı ile başlamak isteyebilirsiniz.

Her gün bir miktar kayısı tüketmeniz için 10 neden

1. Kabızlığı Giderir

Kayısı lif bakımından zengindir ve bu nedenle bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi konusunda oldukça faydalıdır. Genellikle müshil özelliklerinden dolayı düzenli olarak kabızlık çeken hastalara tavsiye edilirler. Fiber, dışkıyı toplamanın bir yoludur. Bu şekilde, bağırsaklardan vücuttan nihai atılımına taşınması daha kolay hale gelir. Lif, besinleri emmeye ve yiyecekleri daha kolay işlemek için parçalamaya yardımcı olan mide ve sindirim sularını uyarır. Ayrıca lif, sindirim sisteminin peristaltik hareketini de harekete geçirir ve bu düz kas hareketleri, bağırsak hareketlerinizi düzenleyen şeydir.

2. Kemikleri Güçlendirir

Kayısı, kalsiyum, fosfor, manganez, demir ve bakır gibi kemik büyümesi için gerekli tüm minerallerden önemli veya orta miktarda içerir. Bu nedenle kayısı yemek, kemiklerinizin sağlıklı büyümesini ve gelişmesini sağlamanın yanı sıra osteoporoz da dahil olmak üzere yaşa bağlı çeşitli durumları önlemeye yardımcı olabilir.

3. Kalp Sağlığını İyileştirir

Kayısı, kalbinizi ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi çok çeşitli hastalıklardan korumanın harika bir yoludur. Yüksek miktarda C vitamininin yanı sıra potasyum ve diyet lifi, iyi kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunur. C vitamini kalbi serbest radikallerden korur, potasyum kan damarlarının ve atardamarların gerginliğini gevşeterek kan basıncını düşürür, diyet lifi ise damarların ve atardamarların zarındaki fazla kolesterolü sıyırarak onları temizler ve kalp üzerindeki yükü azaltır. Toplamda, kayısıların bu özellikleri onları kalp sağlığını artırmak için ideal kılar.

4. Metabolizmayı Geliştirir

Vücuttaki sıvı seviyeleri esas olarak iki minerale, potasyum ve sodyuma bağlıdır. Kayısılardaki yüksek miktarda potasyum, vücuttaki sıvı dengesinin korunması ve enerjinin doğru organlara ve kaslara düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlamakla bağlantılıdır. Sağlıklı bir elektrolit dengesini koruyarak, daha fazla enerjiye sahip olabilir, krampları azaltabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda kanın ve kullanılabilir enerjinin vücudunuza pompalanmasını sağlayabilirsiniz.

5. Kulak Ağrılarını Tedavi Eder

Kayısı yağı kulak ağrısına iyi gelir, ancak kesin mekanizması hala araştırılmaktadır. Etkilenen kulak kanalına birkaç damla damlatmak hızlı bir çözüm olabilir. Bilim adamlarına göre, kayısı esansiyel yağında bulunan antioksidan maddeler kulak ağrılarının giderilmesinden sorumludur.

6. Ateşi Tedavi Eder

Kayısı suyu vücuda gerekli vitaminleri, mineralleri, kalorileri ve suyu sağladığı ve çeşitli organları detoksifiye ettiği için genellikle ateşi olan hastalara verilir. Bazı insanlar da ateşi düşürmek için buğulanmış kayısı kullanır. Yatıştırıcı, iltihap önleyici maddesi, hastalıkta vücudun genel sıcaklık seviyesini de etkileyebilir. Ayrıca, özellikle artrit veya guttan muzdarip insanlar için vücudun diğer bölgelerindeki iltihabı azaltabilir.

7. Kayısının cilde faydaları

Kayısı yağı cilt bakımı için iyidir . Cilt tarafından hızla emilir ve uygulama sonrası yağlı tutmaz. Kayısı sadece cildin pürüzsüz ve parlak görünümünü korumak için faydalı değildir; Ayrıca egzama, kaşıntı, uyuz ve bir dizi başka rahatsız edici durum dahil olmak üzere bir dizi cilt hastalığının tedavisine yardımcı olur . Bu özellikle kayısılarda bulunan antioksidan bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Uzun zamandır daha sağlıklı bir ciltle ilişkilendirilen sağlıklı miktarda A vitamini (porsiyon başına günlük ihtiyacınızın %60'ı) içermekle kalmaz, aynı zamanda kayısıdaki antioksidanlar cildi serbest radikallerin etkilerinden korur, bu da cilt bozulması ve erken yaşlanma belirtileri.

Kayısının cilde o kadar çok faydası var ki hasarlı cildi İyileştirir, kırışıklıkları azaltır, cilt esnekliğini korur, siyah noktaları giderir, cilt bozukluklarının tedavisi, lekeleri giderir ve cilt nemlendiricisi gibi bir çok amaca hizmet eder.

8. Anemi tedavisinde faydalıdır

Kayısı, içerdiği demir ve bakır nedeniyle tükettiğinizde hemoglobin oluşumuna yardımcı olur. Bu özellik anemi tedavisinde yardımcı olur. Anemi temel olarak demir eksikliğidir ve halsizlik, yorgunluk, sersemlik, sindirim sorunları ve genel metabolik işlev bozukluğuna yol açabilir. Kırmızı kan hücreleri olmadan vücut kendini gerektiği gibi yeniden oksijenlendiremez ve organ sistemleri arızalanmaya başlar. Demir, bakır gibi kırmızı kan hücresi oluşumunun önemli bir parçasıdır. Bu minerallerin her ikisi de kayısılarda bulunur, bu da onu metabolizmayı hızlandırmak ve vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için harika bir araç haline getirir.

9. Kanseri önler

Kayısı tohumlarının kanser tedavisine yardımcı olduğuna inanılıyor. Kayısıların sahip olduğu karotenoidler ve diğer antioksidan bileşikler arasında, serbest radikaller için bir tehdit olmaları şaşırtıcı değildir. Serbest radikaller, sağlıklı hücrelerin DNA'larını kanserli hücrelere dönüştürmesine neden olabilen hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleridir. Antioksidanlar bu zararlı bileşikleri nötralize eder ve vücudun kanser, kalp hastalığı, Alzheimer hastalığı ve yaşlanan cilt gibi durumlara yakalanmamasını sağlar. Kayısı, kanser riskini azaltmakla doğrudan bağlantılıdır.

10. Anti-astmatik etkisi vardır

Ayrıca kayısı yağının doğada anti-astmatik olduğuna ve hastalığın ve buna bağlı semptomların tedavisine yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Uçucu yağları nedeniyle belirli balgam söktürücü ve uyarıcı özelliklere sahiptir. Bunlardan biri, akciğerler ve solunum sistemi üzerindeki baskıyı ve stresi hafifletmeye yardımcı olabilir, böylece astım ataklarını daha başlamadan önleyebilir.